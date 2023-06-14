Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские войска критикуют западную технику во время контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 14.06.2023 (обновлено: 12:53 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878013191.html
СМИ: украинские войска критикуют западную технику во время контрнаступления
СМИ: украинские войска критикуют западную технику во время контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: украинские войска критикуют западную технику во время контрнаступления
Украинские военные, участвующие в контрнаступлении, критикуют поставленную им западную технику, недостаточную работу артиллерии и отсутствие у них танков, пишет РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:45
2023-06-14T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875792035_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_658c28e2e7485c46c4185cfe0b0613ec.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные, участвующие в контрнаступлении, критикуют поставленную им западную технику, недостаточную работу артиллерии и отсутствие у них танков, пишет газета Washington Post. "Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать... все ожидали, что будет какая-то поддержка, но, к сожалению, по какой-то причине, ее не было", - заявил украинский военный с позывным Дровосек. Он также рассказал о больших потерях при контрнаступлении, указав, что в их подразделении было менее 50 человек, 30 из которых не вернулись. Украинский военный с позывным Серый рассказал газете об обстреле со стороны российских сил в первые часы наступления у населенного пункта Великая Новоселка, который пробил французские бронеавтомобили AMX-10 RC. Легкие танки были недостаточно бронированными, чтобы защищать людей, из-за чего их приходилось размещать позади военных, добавляет он. Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Накануне глава государства назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875792035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_556be194e1987ce15171bc9262c12c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: украинские войска критикуют западную технику во время контрнаступления

WP: участвующие в контрнаступлении украинские военные критикуют западную технику

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные, участвующие в контрнаступлении, критикуют поставленную им западную технику, недостаточную работу артиллерии и отсутствие у них танков, пишет газета Washington Post.
«
"Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать... все ожидали, что будет какая-то поддержка, но, к сожалению, по какой-то причине, ее не было", - заявил украинский военный с позывным Дровосек.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
Вчера, 08:00
Он также рассказал о больших потерях при контрнаступлении, указав, что в их подразделении было менее 50 человек, 30 из которых не вернулись.
Украинский военный с позывным Серый рассказал газете об обстреле со стороны российских сил в первые часы наступления у населенного пункта Великая Новоселка, который пробил французские бронеавтомобили AMX-10 RC. Легкие танки были недостаточно бронированными, чтобы защищать людей, из-за чего их приходилось размещать позади военных, добавляет он.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Накануне глава государства назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
12 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала