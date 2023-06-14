https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878013191.html

СМИ: украинские войска критикуют западную технику во время контрнаступления

СМИ: украинские войска критикуют западную технику во время контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ: украинские войска критикуют западную технику во время контрнаступления

Украинские военные, участвующие в контрнаступлении, критикуют поставленную им западную технику, недостаточную работу артиллерии и отсутствие у них танков, пишет РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:45

2023-06-14T12:45

2023-06-14T12:53

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные, участвующие в контрнаступлении, критикуют поставленную им западную технику, недостаточную работу артиллерии и отсутствие у них танков, пишет газета Washington Post. "Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать... все ожидали, что будет какая-то поддержка, но, к сожалению, по какой-то причине, ее не было", - заявил украинский военный с позывным Дровосек. Он также рассказал о больших потерях при контрнаступлении, указав, что в их подразделении было менее 50 человек, 30 из которых не вернулись. Украинский военный с позывным Серый рассказал газете об обстреле со стороны российских сил в первые часы наступления у населенного пункта Великая Новоселка, который пробил французские бронеавтомобили AMX-10 RC. Легкие танки были недостаточно бронированными, чтобы защищать людей, из-за чего их приходилось размещать позади военных, добавляет он. Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Накануне глава государства назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина