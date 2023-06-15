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Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 15.06.2023
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14:31 15.06.2023 (обновлено: 14:37 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878341822.html
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 15.06.2023
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:31
2023-06-15T14:37
экономика
брикс
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС."Необходимо, чтобы мы ускорили процесс и мы входили в группу БРИКС", - заявил Теббун.Он также отметил, что нужно работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
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экономика, брикс, алжир (республика), абдельмаджид теббун, владимир путин
Экономика, БРИКС, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС

Теббун на встрече с Путиным заявил о необходимости ускорить вступление Алжира в БРИКС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВстреча лидеров стран БРИКС
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Встреча лидеров стран БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС.
"Необходимо, чтобы мы ускорили процесс и мы входили в группу БРИКС", - заявил Теббун.
Он также отметил, что нужно работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран.
Пребывание в СССР президента Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Бен Беллы. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и президент Алжира Ахмед Бен Белла (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Межгосударственные отношения России и Алжира
14 июня, 00:17
 
ЭкономикаБРИКСАлжир (республика)Абдельмаджид ТеббунВладимир Путин
 
 
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