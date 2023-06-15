https://ria.ru/20230615/alzhir-1878341822.html

Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС

Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 15.06.2023

Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:31

2023-06-15T14:31

2023-06-15T14:37

экономика

брикс

алжир (республика)

абдельмаджид теббун

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС."Необходимо, чтобы мы ускорили процесс и мы входили в группу БРИКС", - заявил Теббун.Он также отметил, что нужно работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран.

https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html

алжир (республика)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, брикс, алжир (республика), абдельмаджид теббун, владимир путин