https://ria.ru/20230615/alzhir-1878341822.html
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 15.06.2023
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:31
2023-06-15T14:31
2023-06-15T14:37
экономика
брикс
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС."Необходимо, чтобы мы ускорили процесс и мы входили в группу БРИКС", - заявил Теббун.Он также отметил, что нужно работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
алжир (республика)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, брикс, алжир (республика), абдельмаджид теббун, владимир путин
Экономика, БРИКС, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление страны в БРИКС
Теббун на встрече с Путиным заявил о необходимости ускорить вступление Алжира в БРИКС