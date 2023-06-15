https://ria.ru/20230615/aipm-1878210490.html

В AIPM указали, что зарубежные фармкомпании не планируют уходить из России

В AIPM указали, что зарубежные фармкомпании не планируют уходить из России - РИА Новости, 15.06.2023

В AIPM указали, что зарубежные фармкомпании не планируют уходить из России

Зарубежные фармкомпании, входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), не заявляли о планах по сворачиванию своей операционной... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:58

2023-06-15T06:58

2023-06-15T07:01

пмэф-2023

экономика

россия

владимир шипков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Зарубежные фармкомпании, входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), не заявляли о планах по сворачиванию своей операционной деятельности в России, заявил исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков. "Каких-бы то ни было видимых движений в направлении сворачивания, к примеру, сокращения персонала или ассортиментной линейки, мы не видим... Никто не заявлял о каких-то планах сворачивания своей операционной деятельности... у нас никоим образом не обсуждаются вопросы минимизации какой-то операционной деятельности", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, наращивают ли иностранные фармкомпании производство и инвестиции в России. Он также отметил, что все 60 компаний, которые являлись членами ассоциации как до пандемии коронавируса, так и после, продолжают оставаться её членами. "Те компании, я бы сказал 1,5-2 компании, которые сменили модель продвижения препаратов через дистрибуцию, это обычная практика в международной индустрии. И эти компании точно так же ещё до этого сменили модель прямого участия на контрактую промоцию через дистрибуторов. Мы можем назвать много примеров, когда отдельные препараты, допустим, японской компании, продвигаются европейской компанией... Это нормальная процедура", - добавил Шипков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, владимир шипков