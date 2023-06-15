Фармкомпании продолжают проводить исследования в России, заявили в AIPM

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Зарубежные фармкомпании продолжают проводить текущие клинические исследования в России, при этом некоторые думают о расширении их спектра, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков. "Все компании, которые проводили текущие исследования (клинические - ред.), они продолжают. Даже некоторые компании думают о расширении спектра клинических исследований", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, что иностранные фармкомпании ранее рассматривали возможность проведения новых клинических исследований в России. Он отметил, что компании также делают всё возможное, чтобы сохранить квалифицированный персонал, который был задействован в сопровождении клинических исследований, проводимых в России. "Некоторые компании, более того, в этих условиях наращивают штат своих сотрудников, которые отвечают за подготовку и сопровождение клинических исследований", - добавил он. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Зарубежные фармкомпании продолжают проводить текущие клинические исследования в России, при этом некоторые думают о расширении их спектра, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.
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"Все компании, которые проводили текущие исследования (клинические - ред.), они продолжают. Даже некоторые компании думают о расширении спектра клинических исследований", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, что иностранные фармкомпании ранее рассматривали возможность проведения новых клинических исследований в России.
Он отметил, что компании также делают всё возможное, чтобы сохранить квалифицированный персонал, который был задействован в сопровождении клинических исследований, проводимых в России.
"Некоторые компании, более того, в этих условиях наращивают штат своих сотрудников, которые отвечают за подготовку и сопровождение клинических исследований", - добавил он.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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