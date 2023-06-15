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В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян - РИА Новости, 15.06.2023
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06:50 15.06.2023 (обновлено: 07:02 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/aipm-1878210039.html
В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян
В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян - РИА Новости, 15.06.2023
В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян
Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сохраняет доступность лекарственных препаратов для россиян по подавляющему большинству из... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:50
2023-06-15T07:02
пмэф-2023
здоровье - общество
владимир шипков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сохраняет доступность лекарственных препаратов для россиян по подавляющему большинству из ассортимента зарубежных фармкомпаний, заявил исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков. Он рассказал, что ассоциация осуществляет мониторинг различных каналов доставки. Компании при этом обмениваются мнениями и подсказывают друг другу, где наблюдаются сложности. Тогда они начинают искать другие возможности и другие каналы доставки, в том числе "через нейтральные или более дружеские юрисдикции". "Это позволяет обеспечивать лекарственными препаратами. Да, это удлиняет, если раньше лекарственные препараты могли поставляться напрямую в течение суток, то сейчас этого нет. Я считаю, что по подавляющему большинству из ассортимента мы доступность сохраняем. И это да, немного со сдвигом, однако это не принципиально", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/aipm-1878209848.html
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здоровье - общество, владимир шипков, общество
ПМЭФ-2023, Здоровье - Общество, Владимир Шипков, Общество
В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян

AIPM: для россиян сохраняют доступность большинства зарубежных лекарств

© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт смотрит лекарства по рецепту
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сохраняет доступность лекарственных препаратов для россиян по подавляющему большинству из ассортимента зарубежных фармкомпаний, заявил исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков.
Он рассказал, что ассоциация осуществляет мониторинг различных каналов доставки. Компании при этом обмениваются мнениями и подсказывают друг другу, где наблюдаются сложности. Тогда они начинают искать другие возможности и другие каналы доставки, в том числе "через нейтральные или более дружеские юрисдикции".
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В AIPM допустили вывод зарубежных лекарств без российских исследований
06:46
"Это позволяет обеспечивать лекарственными препаратами. Да, это удлиняет, если раньше лекарственные препараты могли поставляться напрямую в течение суток, то сейчас этого нет. Я считаю, что по подавляющему большинству из ассортимента мы доступность сохраняем. И это да, немного со сдвигом, однако это не принципиально", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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