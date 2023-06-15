https://ria.ru/20230615/aipm-1878210039.html

В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян

В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян - РИА Новости, 15.06.2023

В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сохраняет доступность лекарственных препаратов для россиян по подавляющему большинству из... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:50

2023-06-15T06:50

2023-06-15T07:02

пмэф-2023

здоровье - общество

владимир шипков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943277_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_3ed171967efb97e603ad6b27ba321613.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сохраняет доступность лекарственных препаратов для россиян по подавляющему большинству из ассортимента зарубежных фармкомпаний, заявил исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков. Он рассказал, что ассоциация осуществляет мониторинг различных каналов доставки. Компании при этом обмениваются мнениями и подсказывают друг другу, где наблюдаются сложности. Тогда они начинают искать другие возможности и другие каналы доставки, в том числе "через нейтральные или более дружеские юрисдикции". "Это позволяет обеспечивать лекарственными препаратами. Да, это удлиняет, если раньше лекарственные препараты могли поставляться напрямую в течение суток, то сейчас этого нет. Я считаю, что по подавляющему большинству из ассортимента мы доступность сохраняем. И это да, немного со сдвигом, однако это не принципиально", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/aipm-1878209848.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, владимир шипков, общество