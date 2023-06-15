В AIPM назвали большинство зарубежных лекарств доступными для россиян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сохраняет доступность лекарственных препаратов для россиян по подавляющему большинству из ассортимента зарубежных фармкомпаний, заявил исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков. Он рассказал, что ассоциация осуществляет мониторинг различных каналов доставки. Компании при этом обмениваются мнениями и подсказывают друг другу, где наблюдаются сложности. Тогда они начинают искать другие возможности и другие каналы доставки, в том числе "через нейтральные или более дружеские юрисдикции". "Это позволяет обеспечивать лекарственными препаратами. Да, это удлиняет, если раньше лекарственные препараты могли поставляться напрямую в течение суток, то сейчас этого нет. Я считаю, что по подавляющему большинству из ассортимента мы доступность сохраняем. И это да, немного со сдвигом, однако это не принципиально", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сохраняет доступность лекарственных препаратов для россиян по подавляющему большинству из ассортимента зарубежных фармкомпаний, заявил исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков.
Он рассказал, что ассоциация осуществляет мониторинг различных каналов доставки. Компании при этом обмениваются мнениями и подсказывают друг другу, где наблюдаются сложности. Тогда они начинают искать другие возможности и другие каналы доставки, в том числе "через нейтральные или более дружеские юрисдикции".
В AIPM допустили вывод зарубежных лекарств без российских исследований
06:46
"Это позволяет обеспечивать лекарственными препаратами. Да, это удлиняет, если раньше лекарственные препараты могли поставляться напрямую в течение суток, то сейчас этого нет. Я считаю, что по подавляющему большинству из ассортимента мы доступность сохраняем. И это да, немного со сдвигом, однако это не принципиально", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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