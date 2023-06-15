В AIPM допустили вывод зарубежных лекарств без российских исследований

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Возможность выводить на российский рынок зарубежные лекарственные препараты, по которым не проводились клинические исследования в России, может появиться в стране на горизонте 2-3 месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков. Он напомнил, что в соответствии с действующими нормами, чтобы зарегистрировать в России зарубежный препарат, необходимо проведение повторных локальных клинических исследований. "Вас наверняка волнует вопрос о появлении на российском или евразийском рынке новых препаратов ... Хочу сказать, что в этой части тоже есть определенные подвижки ... мы вносили предложение и в Евразийскую комиссию, и в правительство РФ с тем, чтобы ускорить разработку соответствующего документа - инспектирование клинических предприятий за пределами РФ", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что ассоциация сейчас принимает активное участие в рабочей группе Евразийской экономической комиссии в обсуждении этого документа. "Я абсолютно убежден, что за 2-3 месяца мы должны этот документ согласовать", - отметил Шипков. На вопрос о том, может ли быть решен данный вопрос до конца лета, он отметил, что со стороны комиссии было предложено провести следующее заседание в августе. "Я лично выступил с мотивированным предложением не ждать до августа, а провести в июне дополнительное заседание, чтобы мы могли ещё дальше продвинуться по этому вопросу в том числе", - отметил Шипков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Возможность выводить на российский рынок зарубежные лекарственные препараты, по которым не проводились клинические исследования в России, может появиться в стране на горизонте 2-3 месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.
Он напомнил, что в соответствии с действующими нормами, чтобы зарегистрировать в России зарубежный препарат, необходимо проведение повторных локальных клинических исследований.
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"Вас наверняка волнует вопрос о появлении на российском или евразийском рынке новых препаратов ... Хочу сказать, что в этой части тоже есть определенные подвижки ... мы вносили предложение и в Евразийскую комиссию, и в правительство РФ с тем, чтобы ускорить разработку соответствующего документа - инспектирование клинических предприятий за пределами РФ", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что ассоциация сейчас принимает активное участие в рабочей группе Евразийской экономической комиссии в обсуждении этого документа. "Я абсолютно убежден, что за 2-3 месяца мы должны этот документ согласовать", - отметил Шипков.
На вопрос о том, может ли быть решен данный вопрос до конца лета, он отметил, что со стороны комиссии было предложено провести следующее заседание в августе. "Я лично выступил с мотивированным предложением не ждать до августа, а провести в июне дополнительное заседание, чтобы мы могли ещё дальше продвинуться по этому вопросу в том числе", - отметил Шипков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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