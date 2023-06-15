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В AIPM допустили вывод зарубежных лекарств без российских исследований - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:46 15.06.2023 (обновлено: 07:02 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/aipm-1878209848.html
В AIPM допустили вывод зарубежных лекарств без российских исследований
В AIPM допустили вывод зарубежных лекарств без российских исследований - РИА Новости, 15.06.2023
В AIPM допустили вывод зарубежных лекарств без российских исследований
Возможность выводить на российский рынок зарубежные лекарственные препараты, по которым не проводились клинические исследования в России, может появиться в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:46
2023-06-15T07:02
пмэф-2023
экономика
россия
владимир шипков
евразийская экономическая комиссия
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Возможность выводить на российский рынок зарубежные лекарственные препараты, по которым не проводились клинические исследования в России, может появиться в стране на горизонте 2-3 месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков. Он напомнил, что в соответствии с действующими нормами, чтобы зарегистрировать в России зарубежный препарат, необходимо проведение повторных локальных клинических исследований. "Вас наверняка волнует вопрос о появлении на российском или евразийском рынке новых препаратов ... Хочу сказать, что в этой части тоже есть определенные подвижки ... мы вносили предложение и в Евразийскую комиссию, и в правительство РФ с тем, чтобы ускорить разработку соответствующего документа - инспектирование клинических предприятий за пределами РФ", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что ассоциация сейчас принимает активное участие в рабочей группе Евразийской экономической комиссии в обсуждении этого документа. "Я абсолютно убежден, что за 2-3 месяца мы должны этот документ согласовать", - отметил Шипков. На вопрос о том, может ли быть решен данный вопрос до конца лета, он отметил, что со стороны комиссии было предложено провести следующее заседание в августе. "Я лично выступил с мотивированным предложением не ждать до августа, а провести в июне дополнительное заседание, чтобы мы могли ещё дальше продвинуться по этому вопросу в том числе", - отметил Шипков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, владимир шипков, евразийская экономическая комиссия, здоровье - общество
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Шипков, Евразийская экономическая комиссия, Здоровье - Общество
В AIPM допустили вывод зарубежных лекарств без российских исследований

AIPM: вывод зарубежных лекарств без местных исследований может скоро стать доступным

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Возможность выводить на российский рынок зарубежные лекарственные препараты, по которым не проводились клинические исследования в России, может появиться в стране на горизонте 2-3 месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.
Он напомнил, что в соответствии с действующими нормами, чтобы зарегистрировать в России зарубежный препарат, необходимо проведение повторных локальных клинических исследований.
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06:32
"Вас наверняка волнует вопрос о появлении на российском или евразийском рынке новых препаратов ... Хочу сказать, что в этой части тоже есть определенные подвижки ... мы вносили предложение и в Евразийскую комиссию, и в правительство РФ с тем, чтобы ускорить разработку соответствующего документа - инспектирование клинических предприятий за пределами РФ", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что ассоциация сейчас принимает активное участие в рабочей группе Евразийской экономической комиссии в обсуждении этого документа. "Я абсолютно убежден, что за 2-3 месяца мы должны этот документ согласовать", - отметил Шипков.
На вопрос о том, может ли быть решен данный вопрос до конца лета, он отметил, что со стороны комиссии было предложено провести следующее заседание в августе. "Я лично выступил с мотивированным предложением не ждать до августа, а провести в июне дополнительное заседание, чтобы мы могли ещё дальше продвинуться по этому вопросу в том числе", - отметил Шипков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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