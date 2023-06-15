https://ria.ru/20230615/aeroport-1878492350.html

Модернизацию аэропорта "Тамбов" планируют завершить в 2023 году

Модернизацию аэропорта "Тамбов" планируют завершить в 2023 году - РИА Новости, 15.06.2023

Модернизацию аэропорта "Тамбов" планируют завершить в 2023 году

Модернизацию аэропорта "Тамбов" планируют завершить в 2023 году и к концу года он принимать самолёты более высокого класса, сказал губернатор Тамбовской области РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T23:36

2023-06-15T23:36

2023-06-15T23:36

тамбовская область

тамбовская область

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максим егоров

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Модернизацию аэропорта "Тамбов" планируют завершить в 2023 году и к концу года он принимать самолёты более высокого класса, сказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. "Модернизацию нашего аэропорта мы планируем завершить уже в этом году. В прошлом году мы инвестировали из областных средств 580 миллионов рублей на ремонт взлётно-посадочной полосы. Сейчас продолжаем вводить в эксплуатацию сигнальное оборудование… В принципе, к концу года, я уверен, мы сможем круглосуточно принимать самолёты уже более высокого уровня, такие как "Sukhoi Superjet", — рассказал Егоров. По данным пресс-службы правительства Тамбовской области, летом парные авиарейсы загружаются на 99-100%. Поэтому планируют запускать новые рейсы на юг страны, в Казань, Минеральные Воды, Калининград, в Поволжье, на Урал и в Сибирь. "Мы имеем конкурентное преимущество, в связи с тем, что аэропорты в Черноземье закрыты. У нас единственный аэропорт, который работает в Черноземье. Очень большое количество пассажиров из Липецка и из Воронежа… Большой запрос на полёты в Сочи, Минеральные Воды, Калининград", — добавил Егоров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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тамбовская область, казань, максим егоров, пмэф 2023