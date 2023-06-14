https://ria.ru/20230614/zapret-1878110660.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете смены пола
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете смены пола - РИА Новости, 14.06.2023
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете смены пола
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола, следует из документа в думской электронной базе. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:50
2023-06-14T16:50
2023-06-14T23:11
петр толстой
вячеслав володин
николай коломейцев
кпрф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола, следует из документа в думской электронной базе.Документ, внесенный в нижнюю палату в конце мая, предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить ее государственную регистрацию без операций.По словам вице-спикера Петра Толстого, авторами инициативы стали почти 400 парламентариев.Он также отметил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. В этом случае медицинское вмешательство допускается, но только по решению врачебной комиссии, а не по единоличному решению отдельного доктора. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, речи об операции даже не идет. По его словам, ситуация, когда частные клиники "за 30-60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима. В свою очередь, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев добавил, что закон должен быть прямого действия.В ноябре прошлого года Госдума приняла закон о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых. Его сумма составляет до 400 тысяч рублей для физлиц и до пяти миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут обязать выплатить до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать. Помимо этого, парламент принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах, а также о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.
https://ria.ru/20230614/proekt-1878101908.html
https://ria.ru/20230614/minzdrav-1878105584.html
https://ria.ru/20230510/pol-1870793400.html
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петр толстой, вячеслав володин, николай коломейцев, кпрф, госдума рф, общество
Петр Толстой, Вячеслав Володин, Николай Коломейцев, КПРФ, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете смены пола
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола, следует из документа в думской электронной базе
.
Документ, внесенный в нижнюю палату в конце мая, предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить ее государственную регистрацию без операций.
Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой
По словам вице-спикера Петра Толстого
, авторами инициативы стали почти 400 парламентариев.
Он также отметил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. В этом случае медицинское вмешательство допускается, но только по решению врачебной комиссии, а не по единоличному решению отдельного доктора.
Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин
, речи об операции даже не идет. По его словам, ситуация, когда частные клиники "за 30-60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима. В свою очередь, первый замруководителя фракции КПРФ
Николай Коломейцев добавил, что закон должен быть прямого действия.
Минздрав поддержал ужесточение регулирования вопроса о смене пола
В ноябре прошлого года Госдума приняла закон о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых. Его сумма составляет до 400 тысяч рублей для физлиц и до пяти миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут обязать выплатить до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Помимо этого, парламент принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах, а также о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.
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