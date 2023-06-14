https://ria.ru/20230614/zaluzhnyy-1878134272.html

Запад списал генерала Залужного и тянет его на дно — к "Северным потокам"

Запад списал генерала Залужного и тянет его на дно — к "Северным потокам" - РИА Новости, 14.06.2023

Запад списал генерала Залужного и тянет его на дно — к "Северным потокам"

В деле о взрыве "Северных потоков" новый поворот. Точнее будет сказать, вброшена новая версия с целью отвлечь от основного подозреваемого — Соединенных Штатов. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:12

2023-06-14T18:12

2023-06-14T18:12

аналитика

россия

украина

евросоюз

нидерланды

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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В деле о взрыве "Северных потоков" новый поворот. Точнее будет сказать, вброшена новая версия с целью отвлечь от основного подозреваемого — Соединенных Штатов.Напомним, в феврале этого года известный журналист Сеймур Херш опубликовал убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что именно Вашингтон организовал подрыв объектов критической инфраструктуры Евросоюза. Запад поначалу пытался сделать вид, что не заметил этого расследования. Но когда стало понятно, что замолчать статью Херша не получится, начался процесс генерирования одной безумной версии за другой — с тем, чтобы утопить среди них основную. Так появилась совершенно смехотворная история о том, что диверсию осуществили "проукраинские активисты", никак не связанные с государством.Ну а поскольку эта версия не стыковалась с фактами и выглядела слишком уж глупой, сейчас ее решили усовершенствовать. Расследовательский пул СМИ Германии и Нидерландов во главе с немецкой газетой Die Zeit и голландской государственной телекомпанией NOS опубликовали новую версию: дескать, голландская военная разведка (MIVD) еще за три месяца до терактов знала, что их осуществление планируется Киевом. Только теперь "проукраинские активисты" плавно превращаются в командование военной разведки Украины под личным кураторством главкома ВСУ генерала Валерия Залужного.Причем "расследователи" подчеркивают: нет-нет, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал о готовящейся диверсии. Даже любопытно, как это теоретически возможно и как европейские СМИ могли об этом узнать. Видимо, на Западе поняли, что Залужный больше не игрок, и решили таким образом свалить все на него. Мол, иди на дно вслед за "Северными потоками" и не вздумай потащить за собой Зеленского.И вроде бы действительно эта усовершенствованная версия звучит более правдоподобно, чем откровенная профанация о "проукраинских активистах": все-таки военный спецназ имеет больше возможностей взорвать подводный объект. Правда, и здесь возникает целый ряд вопросов, которые ставят западных толкователей в тупик.Согласно "расследователям", о готовящемся теракте заранее знали спецслужбы Нидерландов, США, Германии. И как же так получилось, что они не смогли воспрепятствовать взрывам? А если даже и не смогли, то почему не арестовали террористов по горячим следам, прекрасно зная, кто готовил теракты? И почему все месяцы после подрывов газопровода Запад делал вид, что не знает их организатора?Голландская газета NRC, комментируя новые версии, сокрушается о тяжелой судьбе западного журналиста: "Кто бы это ни сделал, поражает, как трудно об этом писать или говорить. Никто не хочет играть на руку Путину, даже предположив, что за этим могут стоять США или Украина. На встречах ЕС и НАТО существует девиз: "Ни слова о "Северном потоке".Вот вам и все объяснение! Честно и откровенно голландский журналист признается: все понимают, кто взорвал "Северные потоки", но писать нельзя, чтобы "не играть на руку Путину". Так и хочется спросить: а правду писать не пробовали? Как, например, Сеймур Херш!Усовершенствованная версия "Проукраинские активисты — 2.0" порождает еще один неудобный вопрос. Если раньше вы пытались все свалить на кучку "террористов-энтузиастов", то новая теория подразумевает участие в терактах вооруженных сил Украины. В этой связи хочется напомнить, как сразу после взрывов западные СМИ привычно пытались свалить ответственность на Россию. И тогда, помнится, ряд европейских газет намекал: а не является ли "повреждение газопроводов достаточным для применения Пятой статьи Устава НАТО?"То есть, попросту говоря, звучал призыв отбомбить Россию за подрыв объектов критической инфраструктуры стран альянса. Так-так, допустим, вы там в Европе соглашаетесь с версией, что теракты совершила украинская армия, — ну так, по той же логике, следует теперь ждать натовских бомбометаний по Украине!Но мы же понимаем: "Это другое!" Нам же доступно объяснили: нельзя подыгрывать Путину. Вот они и стараются делать вид, что не понимают очевидных вещей. Вот и ведется эта игра: а давайте обвиним кого угодно (партизан, Украину, Залужного, Зеленского, НЛО), лишь бы поменьше упоминали истинного организатора терактов.

https://ria.ru/20230614/potoki-1877921378.html

https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html

https://ria.ru/20230613/plan-1877910410.html

https://ria.ru/20230613/molchanie-1877754092.html

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аналитика, россия, украина, евросоюз, нидерланды, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, северный поток