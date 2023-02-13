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Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы - РИА Новости, 13.02.2023
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Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы
Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы - РИА Новости, 13.02.2023
Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы
Уже неделя прошла после публикации сенсационного расследования известнейшего американского журналиста Сеймура Херша по поводу того, кто взорвал "Северные... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:00
2023-02-13T08:11
в мире
сша
вьетнам
москва
йенс столтенберг
владимир корнилов (политолог)
мария захарова
нато
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Уже неделя прошла после публикации сенсационного расследования известнейшего американского журналиста Сеймура Херша по поводу того, кто взорвал "Северные потоки", а западное сообщество по-прежнему делает вид, что ничего не произошло. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова саркастически интересуется в этой связи: "Ну что? Где натовские специалисты по "Новичкам" и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них "хайли-лайкли" есть факты?"Мейнстримные западные СМИ вообще поначалу воды в рот набрали, стараясь не замечать этой истории. Кое-кто потом нехотя опубликовали где-то на двадцатых полосах несколько строк о том, что Херш напечатал "что-то там нелепое", но на этом закрыли тему. А некоторые медиа вообще решили опустить саму историю, сразу начав с "разоблачения черной магии". Скажем, агентство Reuters, материалы которого многие на Западе перепечатывают без разбора, опубликовало отдельную заметку о том, что Херш ранее якобы был замечен в продвижении "спорных" теорий. В итоге некоторые западные газеты просто сообщили своей публике, кто такой Херш, даже не удосужившись пояснить, с какой стати о нем вспомнили.Показательна реакция влиятельной в США газеты Los Angeles Times. Не написав о содержании самого расследования Херша, ее редактор начал свою заметку так: "Вы наверное видели репортаж пулитцеровского лауреата Сеймура Херша". Оригинальный подход! То есть газета осознает значимость и резонанс расследования, но решает сразу бить по его автору, не сообщая читателям о содержании.Причем "разоблачение" не менее оригинально. Редактор LAT насмехается над утверждением Херша о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг тесно сотрудничает с американскими спецслужбами со времен войны во Вьетнаме. Автор называет это "абсурдом": мол, война закончилась, когда Столтенбергу было 16 лет! Он явно (в отличие от Херша) не ознакомился с биографией нынешнего главы НАТО. Иначе узнал бы из нее, что политическая карьера того началась с участия в протесте против бомбардировок Вьетнама возле посольства США в Осло, в ходе которых было разбито окно диппредставительства. В итоге полиция арестовала несколько друзей юного Столтенберга, но не его самого. Разве непонятно, на что прозрачно намекает Херш?Но, стараясь скрыть от своей публики сенсационное разоблачение акта государственного терроризма, совершенного США и Норвегией, западная пресса все равно тщательно следит за нашей реакцией на это. Британская Daily Express, в который раз перевирая слова Дмитрия Пескова, бьет тревогу: "Россия угрожает газопроводу "Британия — Норвегия", обещая наказание за утечку в "Северном потоке". "Утечка" — это они так взрывы газопровода называют!Напомним: пресс-секретарь российского президента обратил внимание на странное молчание западных СМИ по поводу сенсации от Херша и призвал провести "открытое международное расследование этого беспрецедентного нападения на важнейшую международную критическую инфраструктуру". После чего добавил: "Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно".Согласитесь, усмотреть в этих словах угрозу газопроводу "Британия — Норвегия" очень сложно. Однако британцы уже паникуют от двух слов: "расследование" и "наказание". Потому что прекрасно понимают, на кого выйдет любое беспристрастное расследование теракта. Собственно, реакция на статью Херша в западных СМИ — тому подтверждение. На воре шапка горит.
https://ria.ru/20230211/ssha-1851372858.html
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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в мире, сша, вьетнам, москва, йенс столтенберг, владимир корнилов (политолог), мария захарова, нато, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, Вьетнам, Москва, Йенс Столтенберг, Владимир Корнилов (политолог), Мария Захарова, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
08:00 13.02.2023 (обновлено: 08:11 13.02.2023)
 

Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Уже неделя прошла после публикации сенсационного расследования известнейшего американского журналиста Сеймура Херша по поводу того, кто взорвал "Северные потоки", а западное сообщество по-прежнему делает вид, что ничего не произошло. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова саркастически интересуется в этой связи: "Ну что? Где натовские специалисты по "Новичкам" и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них "хайли-лайкли" есть факты?"
Мейнстримные западные СМИ вообще поначалу воды в рот набрали, стараясь не замечать этой истории. Кое-кто потом нехотя опубликовали где-то на двадцатых полосах несколько строк о том, что Херш напечатал "что-то там нелепое", но на этом закрыли тему. А некоторые медиа вообще решили опустить саму историю, сразу начав с "разоблачения черной магии". Скажем, агентство Reuters, материалы которого многие на Западе перепечатывают без разбора, опубликовало отдельную заметку о том, что Херш ранее якобы был замечен в продвижении "спорных" теорий. В итоге некоторые западные газеты просто сообщили своей публике, кто такой Херш, даже не удосужившись пояснить, с какой стати о нем вспомнили.
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Показательна реакция влиятельной в США газеты Los Angeles Times. Не написав о содержании самого расследования Херша, ее редактор начал свою заметку так: "Вы наверное видели репортаж пулитцеровского лауреата Сеймура Херша". Оригинальный подход! То есть газета осознает значимость и резонанс расследования, но решает сразу бить по его автору, не сообщая читателям о содержании.
Причем "разоблачение" не менее оригинально. Редактор LAT насмехается над утверждением Херша о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг тесно сотрудничает с американскими спецслужбами со времен войны во Вьетнаме. Автор называет это "абсурдом": мол, война закончилась, когда Столтенбергу было 16 лет! Он явно (в отличие от Херша) не ознакомился с биографией нынешнего главы НАТО. Иначе узнал бы из нее, что политическая карьера того началась с участия в протесте против бомбардировок Вьетнама возле посольства США в Осло, в ходе которых было разбито окно диппредставительства. В итоге полиция арестовала несколько друзей юного Столтенберга, но не его самого. Разве непонятно, на что прозрачно намекает Херш?
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Но, стараясь скрыть от своей публики сенсационное разоблачение акта государственного терроризма, совершенного США и Норвегией, западная пресса все равно тщательно следит за нашей реакцией на это. Британская Daily Express, в который раз перевирая слова Дмитрия Пескова, бьет тревогу: "Россия угрожает газопроводу "Британия — Норвегия", обещая наказание за утечку в "Северном потоке". "Утечка" — это они так взрывы газопровода называют!
Напомним: пресс-секретарь российского президента обратил внимание на странное молчание западных СМИ по поводу сенсации от Херша и призвал провести "открытое международное расследование этого беспрецедентного нападения на важнейшую международную критическую инфраструктуру". После чего добавил: "Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно".
Согласитесь, усмотреть в этих словах угрозу газопроводу "Британия — Норвегия" очень сложно. Однако британцы уже паникуют от двух слов: "расследование" и "наказание". Потому что прекрасно понимают, на кого выйдет любое беспристрастное расследование теракта. Собственно, реакция на статью Херша в западных СМИ — тому подтверждение. На воре шапка горит.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 12:40
В Кремле призвали провести открытое следствие по подрыву "Северных потоков"
 
В миреСШАВьетнамМоскваЙенс СтолтенбергВладимир Корнилов (политолог)Мария ЗахароваНАТОСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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