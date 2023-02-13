https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы

Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы - РИА Новости, 13.02.2023

Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы

Уже неделя прошла после публикации сенсационного расследования известнейшего американского журналиста Сеймура Херша по поводу того, кто взорвал "Северные... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:11

в мире

сша

вьетнам

москва

йенс столтенберг

владимир корнилов (политолог)

мария захарова

нато

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Уже неделя прошла после публикации сенсационного расследования известнейшего американского журналиста Сеймура Херша по поводу того, кто взорвал "Северные потоки", а западное сообщество по-прежнему делает вид, что ничего не произошло. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова саркастически интересуется в этой связи: "Ну что? Где натовские специалисты по "Новичкам" и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них "хайли-лайкли" есть факты?"Мейнстримные западные СМИ вообще поначалу воды в рот набрали, стараясь не замечать этой истории. Кое-кто потом нехотя опубликовали где-то на двадцатых полосах несколько строк о том, что Херш напечатал "что-то там нелепое", но на этом закрыли тему. А некоторые медиа вообще решили опустить саму историю, сразу начав с "разоблачения черной магии". Скажем, агентство Reuters, материалы которого многие на Западе перепечатывают без разбора, опубликовало отдельную заметку о том, что Херш ранее якобы был замечен в продвижении "спорных" теорий. В итоге некоторые западные газеты просто сообщили своей публике, кто такой Херш, даже не удосужившись пояснить, с какой стати о нем вспомнили.Показательна реакция влиятельной в США газеты Los Angeles Times. Не написав о содержании самого расследования Херша, ее редактор начал свою заметку так: "Вы наверное видели репортаж пулитцеровского лауреата Сеймура Херша". Оригинальный подход! То есть газета осознает значимость и резонанс расследования, но решает сразу бить по его автору, не сообщая читателям о содержании.Причем "разоблачение" не менее оригинально. Редактор LAT насмехается над утверждением Херша о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг тесно сотрудничает с американскими спецслужбами со времен войны во Вьетнаме. Автор называет это "абсурдом": мол, война закончилась, когда Столтенбергу было 16 лет! Он явно (в отличие от Херша) не ознакомился с биографией нынешнего главы НАТО. Иначе узнал бы из нее, что политическая карьера того началась с участия в протесте против бомбардировок Вьетнама возле посольства США в Осло, в ходе которых было разбито окно диппредставительства. В итоге полиция арестовала несколько друзей юного Столтенберга, но не его самого. Разве непонятно, на что прозрачно намекает Херш?Но, стараясь скрыть от своей публики сенсационное разоблачение акта государственного терроризма, совершенного США и Норвегией, западная пресса все равно тщательно следит за нашей реакцией на это. Британская Daily Express, в который раз перевирая слова Дмитрия Пескова, бьет тревогу: "Россия угрожает газопроводу "Британия — Норвегия", обещая наказание за утечку в "Северном потоке". "Утечка" — это они так взрывы газопровода называют!Напомним: пресс-секретарь российского президента обратил внимание на странное молчание западных СМИ по поводу сенсации от Херша и призвал провести "открытое международное расследование этого беспрецедентного нападения на важнейшую международную критическую инфраструктуру". После чего добавил: "Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно".Согласитесь, усмотреть в этих словах угрозу газопроводу "Британия — Норвегия" очень сложно. Однако британцы уже паникуют от двух слов: "расследование" и "наказание". Потому что прекрасно понимают, на кого выйдет любое беспристрастное расследование теракта. Собственно, реакция на статью Херша в западных СМИ — тому подтверждение. На воре шапка горит.

https://ria.ru/20230211/ssha-1851372858.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850804435.html

сша

вьетнам

москва

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в мире, сша, вьетнам, москва, йенс столтенберг, владимир корнилов (политолог), мария захарова, нато, северный поток, авария на "северных потоках"