https://ria.ru/20230614/zaes-1878141016.html
Балицкий предположил, почему Гросси не приехал на Запорожскую АЭС
Балицкий предположил, почему Гросси не приехал на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Балицкий предположил, почему Гросси не приехал на Запорожскую АЭС
Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС был отложен, возможно, из-за активизации... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:04
2023-06-14T18:04
2023-06-14T18:04
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС был отложен, возможно, из-за активизации контрнаступления ВСУ на запорожском направлении, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "У нас должен был быть приезд Гросси, он немножко перенесся. Я думаю, это как-то может быть связано с активизацией контрнаступления на нашем участке или с тем, что была сброшена вода из-за разрушения Каховской ГЭС", - сказал Балицкий. По его словам, визит могли отложить именно "в связи с вопросами обеспечения безопасности". Балицкий сообщил, что обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС продолжаются. "Украинский режим выбивает вокруг наши подстанции для того, чтобы станция не могла давать электричество на Крым, на Херсонскую, на Запорожскую области, куда она исконно должна была давать электричество. Подстанции выбиваются минометным огнем", - констатировал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия
Балицкий предположил, почему Гросси не приехал на Запорожскую АЭС
Балицкий заявил, что Гросси мог отложить визит на ЗАЭС из-за начала контрнаступления ВСУ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС был отложен, возможно, из-за активизации контрнаступления ВСУ на запорожском направлении, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"У нас должен был быть приезд Гросси, он немножко перенесся. Я думаю, это как-то может быть связано с активизацией контрнаступления на нашем участке или с тем, что была сброшена вода из-за разрушения Каховской ГЭС", - сказал Балицкий. По его словам, визит могли отложить именно "в связи с вопросами обеспечения безопасности".
Балицкий сообщил, что обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС продолжаются. "Украинский режим выбивает вокруг наши подстанции для того, чтобы станция не могла давать электричество на Крым, на Херсонскую, на Запорожскую области, куда она исконно должна была давать электричество. Подстанции выбиваются минометным огнем", - констатировал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС