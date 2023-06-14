https://ria.ru/20230614/zaes-1878043556.html

Россия продолжит отвечать на атаки Украины на ЗАЭС, заявил Гаврилов

Россия продолжит отвечать на атаки Украины на ЗАЭС, заявил Гаврилов - РИА Новости, 14.06.2023

Россия продолжит отвечать на атаки Украины на ЗАЭС, заявил Гаврилов

Россия продолжит жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, чреватые возникновением ядерной катастрофы в Европе, заявил глава делегации РФ на... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:08

2023-06-14T14:08

2023-06-14T14:08

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магатэ

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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Россия продолжит жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, чреватые возникновением ядерной катастрофы в Европе, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Продолжим жёстко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, чреватые возникновением ядерной катастрофы в Европе", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат напомнил, что ранее российская сторона неоднократно предупреждала международное сообщество о намерении украинских военных попытаться провести очередную десантную операцию в целях захвата ЗАЭС, для чего был подготовлен специальный отряд в количестве до 150 человек и до 30 моторных лодок. "На подконтрольном Киеву правом берегу водохранилища за последние два месяца отмечалось увеличение количества быстроходных десантных высадочных средств ВСУ. Силы Росгвардии, отвечающие за обеспечение безопасности ЗАЭС, ежедневно отражают до 10 атак украинских БПЛА против этой станции", - уточнил Гаврилов. Он добавил, что в этом контексте симптоматично, что в ходе заседания Совета Безопасности ООН 30 мая рекомендации гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обеспечению стабильной обстановки на и вокруг ЗАЭС не были поддержаны Украиной, которая попыталась диктовать свои дополнительные условия. "Это вновь демонстрирует нацеленность Киева на подрыв безопасности ЗАЭС. Строго говоря, от Украины требовалось и требуется одно – публично пообещать впредь воздерживаться от обстрелов и иных нападений на ЗАЭС, однако нынешние украинские власти не состоянии сделать даже это. Видимо, они хотят сохранить свободу рук для новых нападений на ЗАЭС", - подчеркнул глава делегации. При этом он отметил, что провозглашённые Гендиректором МАГАТЭ 30 мая в рамках заседания Совбеза ООН рекомендации по обеспечению безопасности ЗАЭС соответствуют тем мерам, которые Россия и так давно уже осуществляет в национальном качестве в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне. "Намерены и впредь обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и поддерживающему его "коллективному Западу" их нарушать", - заключил Гаврилов.

https://ria.ru/20230614/zaes-1877949428.html

https://ria.ru/20230613/zaes-1877901509.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, киев, константин гаврилов, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, оон