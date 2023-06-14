Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов
Рогов: Киев из-за неудач наступления может пойти на новую провокацию против ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Киевские власти на фоне неудач наступления могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов.
При этом он подчеркнул, что от планов форсировать Днепр Киев не отказался.
"Боевики ВСУ, разрушив Каховскую ГЭС, по-прежнему сохраняют планы по форсированию Днепра в Херсонской области и выше по течению Днепра в районе Энергодара. Велика вероятность, что противник попытается реализовать эту задумку. То, что они не отказались от этих планов, - это 100%", - добавил Рогов.
Ранее украинские войска уже неоднократно пытались форсировать Днепр в районе Энергодара, но все попытки были пресечены российскими войсками. Кроме того, ВСУ неоднократно пытались нанести удар по атомной станции и прилегающей территории, применяя в том числе беспилотники.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.