https://ria.ru/20230614/zaes-1877949428.html

Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов

Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 14.06.2023

Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов

Киевские власти на фоне неудач наступления могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:02

2023-06-14T09:02

2023-06-14T09:02

запорожская аэс

вооруженные силы украины

владимир рогов

владимир путин

россия

киев

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Киевские власти на фоне неудач наступления могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов. При этом он подчеркнул, что от планов форсировать Днепр Киев не отказался. "Боевики ВСУ, разрушив Каховскую ГЭС, по-прежнему сохраняют планы по форсированию Днепра в Херсонской области и выше по течению Днепра в районе Энергодара. Велика вероятность, что противник попытается реализовать эту задумку. То, что они не отказались от этих планов, - это 100%", - добавил Рогов. Ранее украинские войска уже неоднократно пытались форсировать Днепр в районе Энергодара, но все попытки были пресечены российскими войсками. Кроме того, ВСУ неоднократно пытались нанести удар по атомной станции и прилегающей территории, применяя в том числе беспилотники. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230613/stantsiya-1877903839.html

https://ria.ru/20230611/zaes-1877556984.html

https://ria.ru/20230609/zaes-1877304801.html

россия

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир рогов, владимир путин, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф)