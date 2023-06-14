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Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 14.06.2023
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09:02 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/zaes-1877949428.html
Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов
Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 14.06.2023
Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов
Киевские власти на фоне неудач наступления могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:02
2023-06-14T09:02
запорожская аэс
вооруженные силы украины
владимир рогов
владимир путин
россия
киев
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Киевские власти на фоне неудач наступления могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов. При этом он подчеркнул, что от планов форсировать Днепр Киев не отказался. "Боевики ВСУ, разрушив Каховскую ГЭС, по-прежнему сохраняют планы по форсированию Днепра в Херсонской области и выше по течению Днепра в районе Энергодара. Велика вероятность, что противник попытается реализовать эту задумку. То, что они не отказались от этих планов, - это 100%", - добавил Рогов. Ранее украинские войска уже неоднократно пытались форсировать Днепр в районе Энергодара, но все попытки были пресечены российскими войсками. Кроме того, ВСУ неоднократно пытались нанести удар по атомной станции и прилегающей территории, применяя в том числе беспилотники. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230613/stantsiya-1877903839.html
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запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир рогов, владимир путин, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф)
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Владимир Путин, Россия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС, заявил Рогов

Рогов: Киев из-за неудач наступления может пойти на новую провокацию против ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Киевские власти на фоне неудач наступления могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов.
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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13 июня, 20:50
При этом он подчеркнул, что от планов форсировать Днепр Киев не отказался.
"Боевики ВСУ, разрушив Каховскую ГЭС, по-прежнему сохраняют планы по форсированию Днепра в Херсонской области и выше по течению Днепра в районе Энергодара. Велика вероятность, что противник попытается реализовать эту задумку. То, что они не отказались от этих планов, - это 100%", - добавил Рогов.
Ранее украинские войска уже неоднократно пытались форсировать Днепр в районе Энергодара, но все попытки были пресечены российскими войсками. Кроме того, ВСУ неоднократно пытались нанести удар по атомной станции и прилегающей территории, применяя в том числе беспилотники.
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Сотрудники водолазной службы МЧС обеспечили надежное водоснабжение ЗАЭС
11 июня, 20:14
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
ООН и МАГАТЭ не реагируют на ноты России об обстрелах ЗАЭС, заявил Лавров
9 июня, 18:32
 
Запорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВладимир РоговВладимир ПутинРоссияКиевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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