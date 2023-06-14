В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку
В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку
Осмотр новой квартиры. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Выплаты из регионального бюджета на сумму 14 миллионов рублей получили 48 семей Приамурья в качестве первого взноса на ипотеку при покупке жилья в сёлах, сообщает правительство Амурской области.
Единовременные выплаты выделяют в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области". Получить её могут молодые семьи – участники программы "Дальневосточная ипотека" на покупку готового или строящегося жилья в сельской местности.
"48 амурских семей, покупающие жилье в селах с использованием "Дальневосточной ипотеки", получили выплаты из регионального бюджета — всего 14 миллионов рублей. Эти средства амурчане направили на первоначальный взнос. Мера поддержки очень востребована, поэтому в этом году мы выделили на нее дополнительно 11,3 миллиона рублей. Комфортное жилье – один из основных факторов, которые может привлечь и удержать людей в сельской местности", - отметил губернатор региона Василий Орлов.
Благодаря дополнительному финансированию еще несколько участников программы "Дальневосточная ипотека" в этом году могут получить выплаты от государства на возмещение первоначального взноса по льготному кредиту. Желающие получить господдержку могут подать документы до 1 декабря.
Выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Выделенные средства можно потратить на возмещение первоначального взноса путем погашения ссудной заложенности по кредитному договору. Выплаты начали предоставлять в 2020 году по поручению губернатора. В прошлом году ее получили 50 семей, в 2021-м – 55 семей.