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В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку - РИА Новости, 14.06.2023
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Амурская область
Амурская область
 
10:37 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vyplaty-1877969343.html
В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку
В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку - РИА Новости, 14.06.2023
В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку
Выплаты из регионального бюджета на сумму 14 миллионов рублей получили 48 семей Приамурья в качестве первого взноса на ипотеку при покупке жилья в сёлах,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:37
2023-06-14T10:37
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Выплаты из регионального бюджета на сумму 14 миллионов рублей получили 48 семей Приамурья в качестве первого взноса на ипотеку при покупке жилья в сёлах, сообщает правительство Амурской области. Единовременные выплаты выделяют в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области". Получить её могут молодые семьи – участники программы "Дальневосточная ипотека" на покупку готового или строящегося жилья в сельской местности. "48 амурских семей, покупающие жилье в селах с использованием "Дальневосточной ипотеки", получили выплаты из регионального бюджета — всего 14 миллионов рублей. Эти средства амурчане направили на первоначальный взнос. Мера поддержки очень востребована, поэтому в этом году мы выделили на нее дополнительно 11,3 миллиона рублей. Комфортное жилье – один из основных факторов, которые может привлечь и удержать людей в сельской местности", - отметил губернатор региона Василий Орлов. Благодаря дополнительному финансированию еще несколько участников программы "Дальневосточная ипотека" в этом году могут получить выплаты от государства на возмещение первоначального взноса по льготному кредиту. Желающие получить господдержку могут подать документы до 1 декабря. Выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Выделенные средства можно потратить на возмещение первоначального взноса путем погашения ссудной заложенности по кредитному договору. Выплаты начали предоставлять в 2020 году по поручению губернатора. В прошлом году ее получили 50 семей, в 2021-м – 55 семей.
https://ria.ru/20230613/avtopark-1877807662.html
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку

В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Выплаты из регионального бюджета на сумму 14 миллионов рублей получили 48 семей Приамурья в качестве первого взноса на ипотеку при покупке жилья в сёлах, сообщает правительство Амурской области.
Единовременные выплаты выделяют в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области". Получить её могут молодые семьи – участники программы "Дальневосточная ипотека" на покупку готового или строящегося жилья в сельской местности.
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"48 амурских семей, покупающие жилье в селах с использованием "Дальневосточной ипотеки", получили выплаты из регионального бюджета — всего 14 миллионов рублей. Эти средства амурчане направили на первоначальный взнос. Мера поддержки очень востребована, поэтому в этом году мы выделили на нее дополнительно 11,3 миллиона рублей. Комфортное жилье – один из основных факторов, которые может привлечь и удержать людей в сельской местности", - отметил губернатор региона Василий Орлов.
Благодаря дополнительному финансированию еще несколько участников программы "Дальневосточная ипотека" в этом году могут получить выплаты от государства на возмещение первоначального взноса по льготному кредиту. Желающие получить господдержку могут подать документы до 1 декабря.
Выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Выделенные средства можно потратить на возмещение первоначального взноса путем погашения ссудной заложенности по кредитному договору. Выплаты начали предоставлять в 2020 году по поручению губернатора. В прошлом году ее получили 50 семей, в 2021-м – 55 семей.
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Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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