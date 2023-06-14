https://ria.ru/20230614/vyplaty-1877969343.html

В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку

В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку - РИА Новости, 14.06.2023

В Приамурье 48 семей получили выплаты из бюджета на сельскую ипотеку

Выплаты из регионального бюджета на сумму 14 миллионов рублей получили 48 семей Приамурья в качестве первого взноса на ипотеку при покупке жилья в сёлах,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:37

2023-06-14T10:37

2023-06-14T10:37

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Выплаты из регионального бюджета на сумму 14 миллионов рублей получили 48 семей Приамурья в качестве первого взноса на ипотеку при покупке жилья в сёлах, сообщает правительство Амурской области. Единовременные выплаты выделяют в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области". Получить её могут молодые семьи – участники программы "Дальневосточная ипотека" на покупку готового или строящегося жилья в сельской местности. "48 амурских семей, покупающие жилье в селах с использованием "Дальневосточной ипотеки", получили выплаты из регионального бюджета — всего 14 миллионов рублей. Эти средства амурчане направили на первоначальный взнос. Мера поддержки очень востребована, поэтому в этом году мы выделили на нее дополнительно 11,3 миллиона рублей. Комфортное жилье – один из основных факторов, которые может привлечь и удержать людей в сельской местности", - отметил губернатор региона Василий Орлов. Благодаря дополнительному финансированию еще несколько участников программы "Дальневосточная ипотека" в этом году могут получить выплаты от государства на возмещение первоначального взноса по льготному кредиту. Желающие получить господдержку могут подать документы до 1 декабря. Выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Выделенные средства можно потратить на возмещение первоначального взноса путем погашения ссудной заложенности по кредитному договору. Выплаты начали предоставлять в 2020 году по поручению губернатора. В прошлом году ее получили 50 семей, в 2021-м – 55 семей.

https://ria.ru/20230613/avtopark-1877807662.html

https://ria.ru/20230608/priamure-1876941074.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

амурская область, василий орлов (губернатор)