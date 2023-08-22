https://ria.ru/20230822/kreditnyy_dogovor-1891512332.html

Кредитный договор: на какие моменты нужно обратить внимание, образец

Кредитный договор: что это такое, суть, сроки, виды, условия и оформление

Кредитный договор: на какие моменты нужно обратить внимание, образец

Кредитный договор - документ, который регулирует отношения между кредитором и заемщиком. Виды договоров по сроку, цели и условиям, отличие кредита от займа, в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:37

2023-08-22T14:37

2023-08-22T15:22

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Кредитный договор - документ, который регулирует отношения между кредитором и заемщиком. Виды договоров по сроку, цели и условиям, отличие кредита от займа, в каких случаях происходит расторжение кредитного договора и когда наступает ответственность сторон, форма и образец договора и советы юристов, - в материале РИА Новости.Кредитный договорКредитный договор - юридический документ, регулирующий финансовые взаимоотношения заемщика и кредитора.По словам Юлии Деринг, заместителя начальника юридического управления ПАО "РосДорБанк", до принятия закона о потребительском кредите требования к кредитному договору регламентировались недостаточно определенно. Поэтому возникали споры, в том числе судебные, между заемщиками и банками, в которых граждане отстаивали свои права. Во вступившем в силу с 1 июля 2014 года законе не только урегулированы особенности кредитования граждан, но также предусмотрены положения, обязательные к указанию в кредитном договоре, требования к форме изложения условий кредитования и даже к размеру шрифта.СутьКредитный договор – это юридически обязательное соглашение между банком и физическим или юридическим лицом, по которому первый обязуется предоставить заемщику определенную сумму денег под условием их возврата в установленные сроки и с уплатой процентов за пользование.- Кредитный договор является основой для оформления банковского кредита и определяет права и обязанности обеих сторон, - объясняет Илья Коптяев, директор по развитию федеральной юридической компании “Да!Банкрот”.ВидыКредитные договоры по различным характеристикам делятся на:Также выделяют потребительское кредитование (подразумевает, что физлицо берет деньги для личных нужд и целей), рефинансирование (возможность взять новый кредит с целью закрытия старых. Таким образом заемщик делает кредит для себя более выгодным).- В отношениях между Банком России и кредитными организациями предусмотрены внутрисистемные кредиты, в которых ЦБ выступает кредитором последней инстанции, а коммерческий банк — заемщиком. Эта форма называется рефинансированием и регулируется Указанием Банка России от 15.09.2021 № 5930-У, - рассказывает Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнёры".По словам эксперта, банки часто предлагают своим клиентам ИП и юридическим лицам в качестве дополнения к договору банковского счета услугу овердрафта, т.е. кредитования счета. Овердрафт — это кредит, предоставляемый клиенту по умолчанию при недостаточности денег на его расчетном счете.Существуют также стимулирующие (поддерживающие) кредиты. Их можно рассматривать в качестве формы государственной поддержки различных категорий населения и бизнеса. Они носят целевой характер и предоставляются только четко определенным категориям заемщиков, отвечающим установленным признакам и только в период действия соответствующей государственной программы.Замаскированный кредит обычно скрывается под словом "рассрочка"."В недавнем прошлом, еще каких-то 10-15 лет назад, в оффлайн-маркетах можно было часто видеть под ценником слово "рассрочка", за которым скрывался потребительский кредит. Сегодня ситуация изменилась, но каждый случай требует проверки и ознакомления с документами", - говорит Олег Матюнин.Настоящая рассрочка отличается от кредита тем, что не предусматривает переплаты, продавцы идут на такой вариант продажи товара для того, чтобы привлечь покупателей.УсловияУсловия договора подразделяются на основные и второстепенные, они должны быть обязательно оформлены письменно. В противном случае документ будет считаться недействительным."Условия кредитного договора формируются в зависимости от типа кредитного продукта. Например, при оформлении ипотеки требуется обеспечение залогом приобретаемого жилья, аналогичная ситуация при автокредитовании. При этом в других формах, предположим, в потребительском кредитовании, обеспечение не нужно, как и любые формы страхования", - отмечает Борис Богоутдинов, управляющий партнер ООО “Консалтинговая компания “2Б Диалог”.ОсновныеК основным, по словам Ирины Смирновой, относятся те пункты, которые должны быть обязательно прописаны кредитором, а именно:Важно: если кредит целевой, то заемщик обязан предоставить кредитору возможность проверки, как использовались полученные средства. Если такой возможности не предоставлено, то можно получить штраф;ВторостепенныеВторостепенные условия могут варьироваться в зависимости от вида кредита и требований сторон.Иные условия кредитования, которые едины для всех физических лиц, могут быть указаны в отдельном документе – общих условиях договора потребительского кредита."Общие условия должны быть размещены на сайте кредитора, а также в месте выдачи кредита. Таким образом, законом о потребительском кредите на банки возложена обязанность предоставить заемщику возможность и достаточное время для изучения многостраничного документа до заключения кредитного договора. Общие условия договора потребительского кредита заемщиком, как правило, не подписываются, поскольку закон о потребительском кредите не содержит такого требования. Подтверждением ознакомления с общими условиями и согласия с ними является подпись заемщика в специальной графе об индивидуальных условиях кредитования", - уточняет Юлия Деринг.Отличие от договора займаАрина Осипова, эксперт “ЕГРН.Реестр” объясняет, что между кредитом и займом существуют отличия:Права и обязанности сторон кредитного договораПрава и обязанности сторон зависят от типа и условий договора. Заемщик имеет право на получение согласованной суммы кредита, полной и точной информации и необходимых разъяснений обо всех условиях, защиту своих личных данных и соблюдение конфиденциальности со стороны кредитора, а также право на досрочное погашение в соответствии с установленными правилами."В обязанности заемщика входит предоставление достоверной информации о своих финансовых обстоятельствах и других существенных факторах, которые могут повлиять на решение кредитора о выдаче кредита, соблюдение условий договора, включая своевременное погашение и уплату процентов, и уведомление кредитора об обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по кредитному договору. В свою очередь кредитор имеет право требовать от заемщика исполнения всех условий договора: полного и своевременного возврата кредита и выплаты процентов, а также взыскивать задолженность в случае ее возникновения. Одновременно с этим кредитор обязуется выдать заемщику кредитные средства, обеспечить информированность об условиях кредита, в том числе о любых изменениях, и соблюдать конфиденциальность персональных данных заемщика", - рассказывает Андрей Дегтярев.Ответственность за нарушение и неисполнениеНарушение условий договора может повлечь за собой ответственность любой стороны соглашения.ЗаемщикомЕсли заемщик не выполняет свои обязательства по своевременному погашению кредита или не вносит платежи в полном объеме, ему могут начислить неустойку. Также он несет ответственность за невыполнение других условий договора, например, если не предоставляет необходимые документы.БанкомОтветственность за нарушение условий несет и банк, объясняет Андрей Дегтярев, в частности, при непредоставлении кредита в срок, при нарушении конфиденциальности данных или несоблюдении других обязательств. Кроме этого, в случае неправомерного взимания платежей, комиссий или процентов заемщик имеет право требовать компенсации или признать такие действия банка недействительными.Срок давностиК кредитным договорам применяется общий срок исковой давности, который, согласно ст. 196 Гражданского кодекса РФ, составляет 3 года.- Если стороны не выполняют свои обязательства по договору, то они могут обратиться в суд для разрешения спора. В случае невозможности достичь соглашения дело может быть передано на рассмотрение арбитражного суда. Тогда срок давности будет продлен до тех пор, пока заемщик не выплатит задолженность по кредиту, - объясняет Андрей Дегтярев.Как оформляется кредитный договорОформление кредитного договора – важный этап процесса получения кредита. Илья Коптяев называет следующие моменты:Эксперт советует учесть ряд важных аспектов, чтобы сделать правильный и обдуманный выбор:"Деятельность по заключению кредитных договоров сильно регламентирована банковскими инструкциями, правилами и положениями. Заемщик с той или иной степенью тщательности проверяется банком на предмет платежеспособности, финансовой стабильности. Если заемщиком выступает юридическое лицо, то банк проводит определенные расчеты и анализ его финансово-хозяйственной деятельности в обязательном порядке", - отмечает Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle.ОбразецКаждое кредитное учреждение имеет свои шаблоны договоров, разработанные под различные кредитные продукты. Простой унифицированный вариант может выглядеть так:Как расторгнуть кредитный договорРасторжение договора кредитования может производиться по соглашению сторон или в одностороннем порядке. Причиной расторжения, по словам Ирины Смирновой, могут стать обстоятельства, которые были неизвестны на момент подписания соглашения.Заемщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если:Банк расторгает кредитный договор, если заемщик не платит, уклоняется от уплаты или не передает новые сведения в случае их изменения.

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https://ria.ru/20230807/kredity-1888582297.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, банки, кредит, заемщики