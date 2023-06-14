Столтенберг признал неизбежность потерь ВСУ при наступлении
Столтенберг назвал потери среди ВСУ, в том числе западной техники, неизбежными
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал неизбежность потерь Украины при наступлении на хорошо подготовленные оборонительные линии российской армии, но назвал действия украинских военных "профессиональными".
Столтенберг отвечал на вопрос журналистов в Брюсселе о потерях в натовской технике, которую понесли украинские военные в ходе своего контрнаступления, а также о рисках попадания этой техники в распоряжение российских военных. "Когда ведется такое масштабное наступление на хорошо подготовленные статичные оборонительные линии, включающие минные поля, танковые заграждения... то потери неизбежны. Это относится и к современной западной технике", - сказал он.
Однако генсек полагает, что украинцы действуют "профессионально, в том числе, в том, что касается поставленной странами НАТО техникой". Он также заявил, что ожидает услышать подробности происходящего на местах от министра обороны Украины Алексея Резникова в четверг на заседаниях глав минобороны стран НАТО и Контактной группы по Украине. "Нас проинформирует министр Резников и представители военного командования для более глубокого понимания ситуации на поле боя", - добавил Столтенберг. Он признал, что ситуация остается непредсказуемой.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел контрнаступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью контрнаступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе контрнаступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".