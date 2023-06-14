https://ria.ru/20230614/vsu-1878119019.html

Столтенберг признал неизбежность потерь ВСУ при наступлении

Столтенберг признал неизбежность потерь ВСУ при наступлении - РИА Новости, 14.06.2023

Столтенберг признал неизбежность потерь ВСУ при наступлении

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал неизбежность потерь Украины при наступлении на хорошо подготовленные оборонительные линии российской армии, но назвал... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:10

2023-06-14T17:10

2023-06-14T17:10

специальная военная операция на украине

украина

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_134:0:1171:583_1920x0_80_0_0_9335904bd015145040d3490f67d2211f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал неизбежность потерь Украины при наступлении на хорошо подготовленные оборонительные линии российской армии, но назвал действия украинских военных "профессиональными". Столтенберг отвечал на вопрос журналистов в Брюсселе о потерях в натовской технике, которую понесли украинские военные в ходе своего контрнаступления, а также о рисках попадания этой техники в распоряжение российских военных. "Когда ведется такое масштабное наступление на хорошо подготовленные статичные оборонительные линии, включающие минные поля, танковые заграждения... то потери неизбежны. Это относится и к современной западной технике", - сказал он. Однако генсек полагает, что украинцы действуют "профессионально, в том числе, в том, что касается поставленной странами НАТО техникой". Он также заявил, что ожидает услышать подробности происходящего на местах от министра обороны Украины Алексея Резникова в четверг на заседаниях глав минобороны стран НАТО и Контактной группы по Украине. "Нас проинформирует министр Резников и представители военного командования для более глубокого понимания ситуации на поле боя", - добавил Столтенберг. Он признал, что ситуация остается непредсказуемой. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел контрнаступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью контрнаступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе контрнаступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230614/vsu-1878086131.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, в мире