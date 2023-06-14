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Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта
Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта - РИА Новости, 14.06.2023
Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта
На Краснолиманском направлении выявлен факт "дружественного огня" по украинским позициям из-за конфликта, связанного с ротацией личного состава, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:14
2023-06-14T08:14
2023-06-14T08:16
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении выявлен факт "дружественного огня" по украинским позициям из-за конфликта, связанного с ротацией личного состава, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества с позиций 95 десантно-штурмовой бригады ВФУ выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались "свежие силы", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что обстрел производился преднамеренно с других украинских позиций из минометов 120 калибра.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта
Военный эксперт Марочко рассказал о конфликте между военными ВСУ из-за ротации сил