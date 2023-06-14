https://ria.ru/20230614/vsu-1877943979.html

Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта

Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта - РИА Новости, 14.06.2023

Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта

На Краснолиманском направлении выявлен факт "дружественного огня" по украинским позициям из-за конфликта, связанного с ротацией личного состава, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:14

2023-06-14T08:14

2023-06-14T08:16

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении выявлен факт "дружественного огня" по украинским позициям из-за конфликта, связанного с ротацией личного состава, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества с позиций 95 десантно-штурмовой бригады ВФУ выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались "свежие силы", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что обстрел производился преднамеренно с других украинских позиций из минометов 120 калибра.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины