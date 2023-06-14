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Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 14.06.2023 (обновлено: 08:16 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vsu-1877943979.html
Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта
Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта - РИА Новости, 14.06.2023
Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта
На Краснолиманском направлении выявлен факт "дружественного огня" по украинским позициям из-за конфликта, связанного с ротацией личного состава, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:14
2023-06-14T08:16
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении выявлен факт "дружественного огня" по украинским позициям из-за конфликта, связанного с ротацией личного состава, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества с позиций 95 десантно-штурмовой бригады ВФУ выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались "свежие силы", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что обстрел производился преднамеренно с других украинских позиций из минометов 120 калибра.
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта

Военный эксперт Марочко рассказал о конфликте между военными ВСУ из-за ротации сил

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении выявлен факт "дружественного огня" по украинским позициям из-за конфликта, связанного с ротацией личного состава, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе Серебрянского лесничества с позиций 95 десантно-штурмовой бригады ВФУ выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались "свежие силы", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что обстрел производился преднамеренно с других украинских позиций из минометов 120 калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 июня, 16:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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