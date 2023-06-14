https://ria.ru/20230614/vstrecha-1877923839.html
"Ужас": американцев шокировал оголивший грудь в Белом доме трансгендер
"Ужас": американцев шокировал оголивший грудь в Белом доме трансгендер - РИА Новости, 14.06.2023
"Ужас": американцев шокировал оголивший грудь в Белом доме трансгендер
Читатели издания New York Post в Twitter отреагировали на инцидент с трансгендером, который оголил грудь на мероприятии в честь меньшинств в Белом доме. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T01:55
2023-06-14T01:55
2023-06-14T11:56
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели издания New York Post в Twitter отреагировали на инцидент с трансгендером, который оголил грудь на мероприятии в честь меньшинств в Белом доме.В социальных сетях ранее стало расходиться видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлес на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пожурила трансгендеров, пообещав, что больше их приглашать не будут."Отвратительно", — написал пользователь @joncampos808."Мерзко и противно", — подчеркнул @PhoenixPeaceLuv."Король трансшутов", — возмутился @AncientWeeb213.Пользователь с ником @Vet0917 опубликовал картинку с мемом: "Когда ты проголосовал за Байдена и отказываешься смотреть на то, что он делает".Читатель @JamesSpiro опубликовал смайл-"фейспалм", напомнив про пост Байдена накануне выборов 2020 года, где тот призывал вернуть "честь и порядочность Белому дому"."Честь и порядочность снова в Белом доме!" — сыронизировала @JebraFaushay."Какая жалкая группа лидеров у нас в Вашингтоне", — заметил @pope_champ."Посмотрите видео, на этом цирковом представлении присутствовали дети", — указал @ZeeStrong60."Люди проголосовали за это. Страшные времена", — резюмировал @Tr00peRR.
https://ria.ru/20230503/transgendery-1869231565.html
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в мире, сша, джо байден
"Ужас": американцев шокировал оголивший грудь в Белом доме трансгендер
Читателей NYP возмутил трансгендер, оголившийся в Белом доме после встречи с Байденом
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели издания New York Post в Twitter отреагировали на инцидент с трансгендером, который оголил грудь на мероприятии в честь меньшинств в Белом доме.
В социальных сетях ранее стало расходиться видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлес на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом США
Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
пожурила трансгендеров, пообещав, что больше их приглашать не будут.
"Отвратительно", — написал пользователь @joncampos808.
"Мерзко и противно", — подчеркнул @PhoenixPeaceLuv.
"Король трансшутов", — возмутился @AncientWeeb213.
Пользователь с ником @Vet0917 опубликовал картинку с мемом: "Когда ты проголосовал за Байдена и отказываешься смотреть на то, что он делает".
Читатель @JamesSpiro опубликовал смайл-"фейспалм", напомнив про пост Байдена накануне выборов 2020 года, где тот призывал вернуть "честь и порядочность Белому дому".
"Честь и порядочность снова в Белом доме!" — сыронизировала @JebraFaushay.
"Какая жалкая группа лидеров у нас в Вашингтоне", — заметил @pope_champ.
"Посмотрите видео, на этом цирковом представлении присутствовали дети", — указал @ZeeStrong60.
"Люди проголосовали за это. Страшные времена", — резюмировал @Tr00peRR.
Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться