https://ria.ru/20230614/vstrecha-1877923839.html

"Ужас": американцев шокировал оголивший грудь в Белом доме трансгендер

"Ужас": американцев шокировал оголивший грудь в Белом доме трансгендер - РИА Новости, 14.06.2023

"Ужас": американцев шокировал оголивший грудь в Белом доме трансгендер

Читатели издания New York Post в Twitter отреагировали на инцидент с трансгендером, который оголил грудь на мероприятии в честь меньшинств в Белом доме. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T01:55

2023-06-14T01:55

2023-06-14T11:56

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877990737_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63b5d1f3dcdfae71c03d8264315070eb.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели издания New York Post в Twitter отреагировали на инцидент с трансгендером, который оголил грудь на мероприятии в честь меньшинств в Белом доме.В социальных сетях ранее стало расходиться видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлес на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пожурила трансгендеров, пообещав, что больше их приглашать не будут."Отвратительно", — написал пользователь @joncampos808."Мерзко и противно", — подчеркнул @PhoenixPeaceLuv."Король трансшутов", — возмутился @AncientWeeb213.Пользователь с ником @Vet0917 опубликовал картинку с мемом: "Когда ты проголосовал за Байдена и отказываешься смотреть на то, что он делает".Читатель @JamesSpiro опубликовал смайл-"фейспалм", напомнив про пост Байдена накануне выборов 2020 года, где тот призывал вернуть "честь и порядочность Белому дому"."Честь и порядочность снова в Белом доме!" — сыронизировала @JebraFaushay."Какая жалкая группа лидеров у нас в Вашингтоне", — заметил @pope_champ."Посмотрите видео, на этом цирковом представлении присутствовали дети", — указал @ZeeStrong60."Люди проголосовали за это. Страшные времена", — резюмировал @Tr00peRR.

https://ria.ru/20230503/transgendery-1869231565.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден