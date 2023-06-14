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Александр Васильев рассказал, почему устроил скандал в аэропорту Казани - РИА Новости, 14.06.2023
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Шоубиз
 
12:54 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vasilev-1877987651.html
Александр Васильев рассказал, почему устроил скандал в аэропорту Казани
Александр Васильев рассказал, почему устроил скандал в аэропорту Казани - РИА Новости, 14.06.2023
Александр Васильев рассказал, почему устроил скандал в аэропорту Казани
Историк моды Александр Васильев раскрыл подробности скандала на досмотре в казанском аэропорту из-за льняного масла. Он рассказал в интервью "Абзацу", что... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:54
2023-06-14T12:54
шоубиз
александр васильев (историк моды)
происшествия
знаменитости
казань
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Историк моды Александр Васильев раскрыл подробности скандала на досмотре в казанском аэропорту из-за льняного масла. Он рассказал в интервью "Абзацу", что причиной стала обида. &quot;Был ранний вылет, в семь утра. Я сказал: &quot;Ну вы же знаете, кто я&quot;. А она (сотрудница аэропорта – Прим. ред.) ответила, что понятия не имеет. Конечно, я обиделся. Может быть, я в семь утра выглядел плохо, поэтому не узнала&quot;, – прокомментировал Васильев.Ведущий отметил, что расстроился из-за того, что не смог взять бутылку с собой. Он добавил, что собирался заправлять маслом салаты. Ранее в Сети появилось видео, где Александр Васильев скандалит с сотрудницей аэропорта на досмотре. Ему запретили провезти бутылку льняного масла в ручной клади. Из-за этого шоумен обрушился с проклятиями на женщину. Историк моды не в первый раз попадает в скандал. По данным СМИ, в 2020 году он грубо ответил волонтеру, которая обратилась к нему за помощью больной спинальной атрофией девочке. По словам Васильева, ребенок "не национальная гордость" и пока неизвестно что из него вырастет.
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александр васильев (историк моды), происшествия, знаменитости, казань, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Александр Васильев (историк моды), Происшествия, Знаменитости, Казань, Новости шоу-бизнеса
Александр Васильев рассказал, почему устроил скандал в аэропорту Казани

Александр Васильев рассказал, что устроил скандал в казанском аэропорту из-за обиды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИсторик моды Александр Васильев. Архивное фото
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Историк моды Александр Васильев раскрыл подробности скандала на досмотре в казанском аэропорту из-за льняного масла. Он рассказал в интервью "Абзацу", что причиной стала обида.
«

"Был ранний вылет, в семь утра. Я сказал: "Ну вы же знаете, кто я". А она (сотрудница аэропорта – Прим. ред.) ответила, что понятия не имеет. Конечно, я обиделся. Может быть, я в семь утра выглядел плохо, поэтому не узнала", – прокомментировал Васильев.

Ведущий отметил, что расстроился из-за того, что не смог взять бутылку с собой. Он добавил, что собирался заправлять маслом салаты.
Ранее в Сети появилось видео, где Александр Васильев скандалит с сотрудницей аэропорта на досмотре. Ему запретили провезти бутылку льняного масла в ручной клади. Из-за этого шоумен обрушился с проклятиями на женщину.
Историк моды не в первый раз попадает в скандал. По данным СМИ, в 2020 году он грубо ответил волонтеру, которая обратилась к нему за помощью больной спинальной атрофией девочке. По словам Васильева, ребенок "не национальная гордость" и пока неизвестно что из него вырастет.
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ШоубизАлександр Васильев (историк моды)ПроисшествияЗнаменитостиКазаньНовости шоу-бизнеса
 
 
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