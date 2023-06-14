https://ria.ru/20230614/vasilev-1877987651.html

Александр Васильев рассказал, почему устроил скандал в аэропорту Казани

Александр Васильев рассказал, почему устроил скандал в аэропорту Казани - РИА Новости, 14.06.2023

Александр Васильев рассказал, почему устроил скандал в аэропорту Казани

Историк моды Александр Васильев раскрыл подробности скандала на досмотре в казанском аэропорту из-за льняного масла. Он рассказал в интервью "Абзацу", что... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:54

2023-06-14T12:54

2023-06-14T12:54

шоубиз

александр васильев (историк моды)

происшествия

знаменитости

казань

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Историк моды Александр Васильев раскрыл подробности скандала на досмотре в казанском аэропорту из-за льняного масла. Он рассказал в интервью "Абзацу", что причиной стала обида. "Был ранний вылет, в семь утра. Я сказал: "Ну вы же знаете, кто я". А она (сотрудница аэропорта – Прим. ред.) ответила, что понятия не имеет. Конечно, я обиделся. Может быть, я в семь утра выглядел плохо, поэтому не узнала", – прокомментировал Васильев.Ведущий отметил, что расстроился из-за того, что не смог взять бутылку с собой. Он добавил, что собирался заправлять маслом салаты. Ранее в Сети появилось видео, где Александр Васильев скандалит с сотрудницей аэропорта на досмотре. Ему запретили провезти бутылку льняного масла в ручной клади. Из-за этого шоумен обрушился с проклятиями на женщину. Историк моды не в первый раз попадает в скандал. По данным СМИ, в 2020 году он грубо ответил волонтеру, которая обратилась к нему за помощью больной спинальной атрофией девочке. По словам Васильева, ребенок "не национальная гордость" и пока неизвестно что из него вырастет.

https://ria.ru/20230524/revva-1873900196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр васильев (историк моды), происшествия, знаменитости, казань, новости шоу-бизнеса