https://ria.ru/20230614/vasilev-1877972660.html

Александр Васильев устроил скандал в аэропорту из-за бутылки льняного масла

Александр Васильев устроил скандал в аэропорту из-за бутылки льняного масла - РИА Новости, 14.06.2023

Александр Васильев устроил скандал в аэропорту из-за бутылки льняного масла

Историк моды и телеведущий Александр Васильев устроил в аэропорту Казани скандал на пункте досмотра, сообщает Татарстан 24. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:35

2023-06-14T11:35

2023-06-14T13:59

шоубиз

александр васильев (историк моды)

франция

европа

казань

знаменитости

новости - туризм

аэропорт

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Историк моды и телеведущий Александр Васильев устроил в аэропорту Казани скандал на пункте досмотра, сообщает Татарстан 24. Ведущий приезжал в город на показ мод и получил в подарок коробку с местными сувенирами. На досмотре выяснилось, что ему также презентовали льняное масло. Проверяющие изъяли бутылку из-за запрета на провоз жидкостей в ручной клади. В ответ Васильев разразился проклятиями. "Такой знаменитости, как мне, дарят подарки. А вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто! С сегодняшнего дня и до вашей смерти!" — высказался шоумен.Позже Васильев рассказал в интервью "Абзацу", что так резко отреагировал, потому что обиделся на то, что его не узнали, и расстроился, поскольку не смог увезти масло, которым собирался заправлять салаты.Историк моды не в первый раз попадает в скандалы. Как писали СМИ, в 2020 году он грубо ответил волонтеру, которая обратилась к нему за помощью для больной спинальной атрофией девочки. Васильев тогда грубо ответил, что ребенок "не национальная гордость" и пока неизвестно, что из него вырастет.

https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр васильев (историк моды), франция, европа, казань, знаменитости, новости - туризм, аэропорт