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Александр Васильев устроил скандал в аэропорту из-за бутылки льняного масла - РИА Новости, 14.06.2023
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Шоубиз
 
11:35 14.06.2023 (обновлено: 13:59 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vasilev-1877972660.html
Александр Васильев устроил скандал в аэропорту из-за бутылки льняного масла
Александр Васильев устроил скандал в аэропорту из-за бутылки льняного масла - РИА Новости, 14.06.2023
Александр Васильев устроил скандал в аэропорту из-за бутылки льняного масла
Историк моды и телеведущий Александр Васильев устроил в аэропорту Казани скандал на пункте досмотра, сообщает Татарстан 24. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:35
2023-06-14T13:59
шоубиз
александр васильев (историк моды)
франция
европа
казань
знаменитости
новости - туризм
аэропорт
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Историк моды и телеведущий Александр Васильев устроил в аэропорту Казани скандал на пункте досмотра, сообщает Татарстан 24. Ведущий приезжал в город на показ мод и получил в подарок коробку с местными сувенирами. На досмотре выяснилось, что ему также презентовали льняное масло. Проверяющие изъяли бутылку из-за запрета на провоз жидкостей в ручной клади. В ответ Васильев разразился проклятиями. &quot;Такой знаменитости, как мне, дарят подарки. А вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто! С сегодняшнего дня и до вашей смерти!&quot; — высказался шоумен.Позже Васильев рассказал в интервью "Абзацу", что так резко отреагировал, потому что обиделся на то, что его не узнали, и расстроился, поскольку не смог увезти масло, которым собирался заправлять салаты.Историк моды не в первый раз попадает в скандалы. Как писали СМИ, в 2020 году он грубо ответил волонтеру, которая обратилась к нему за помощью для больной спинальной атрофией девочки. Васильев тогда грубо ответил, что ребенок "не национальная гордость" и пока неизвестно, что из него вырастет.
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александр васильев (историк моды), франция, европа, казань, знаменитости, новости - туризм, аэропорт
Шоубиз, Александр Васильев (историк моды), Франция, Европа, Казань, Знаменитости, Новости - Туризм, Аэропорт
Александр Васильев устроил скандал в аэропорту из-за бутылки льняного масла

Ведущий Александр Васильев разразился проклятиями на пункте досмотра в аэропорту Казани

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИсторик моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Историк моды и телеведущий Александр Васильев устроил в аэропорту Казани скандал на пункте досмотра, сообщает Татарстан 24.
Ведущий приезжал в город на показ мод и получил в подарок коробку с местными сувенирами. На досмотре выяснилось, что ему также презентовали льняное масло.
Проверяющие изъяли бутылку из-за запрета на провоз жидкостей в ручной клади. В ответ Васильев разразился проклятиями.
«

"Такой знаменитости, как мне, дарят подарки. А вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто! С сегодняшнего дня и до вашей смерти!" — высказался шоумен.

Позже Васильев рассказал в интервью "Абзацу", что так резко отреагировал, потому что обиделся на то, что его не узнали, и расстроился, поскольку не смог увезти масло, которым собирался заправлять салаты.
Историк моды не в первый раз попадает в скандалы. Как писали СМИ, в 2020 году он грубо ответил волонтеру, которая обратилась к нему за помощью для больной спинальной атрофией девочки. Васильев тогда грубо ответил, что ребенок "не национальная гордость" и пока неизвестно, что из него вырастет.
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ШоубизАлександр Васильев (историк моды)ФранцияЕвропаКазаньЗнаменитостиНовости - ТуризмАэропорт
 
 
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