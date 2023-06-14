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В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878080249.html
В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины
В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины
Президент РФ Владимир Путин не ждет результатов выборов в США, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова главы... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:35
2023-06-14T15:35
специальная военная операция на украине
политика
сша
украина
россия
владимир путин
юрий ушаков
жозеп боррель
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не ждет результатов выборов в США, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который считает, что именно с ними связано урегулирование на Украине. Боррель ранее заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые запланированы 2024 год. По его мнению, Путин ждет результатов этих выборов. "Было бы преувеличением сказать, что Путин сидит и ждет результатов выборов в США. Они, конечно, интересуют, наверное, любого нормального человека, но каких-то сверхожиданий нет.... Путин особо не ждет результатов", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html
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политика, сша, украина, россия, владимир путин, юрий ушаков, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины

Ушаков: Путин не ждет результатов выборов в США, чтобы принимать решения по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не ждет результатов выборов в США, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который считает, что именно с ними связано урегулирование на Украине.
Боррель ранее заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые запланированы 2024 год. По его мнению, Путин ждет результатов этих выборов.
"Было бы преувеличением сказать, что Путин сидит и ждет результатов выборов в США. Они, конечно, интересуют, наверное, любого нормального человека, но каких-то сверхожиданий нет.... Путин особо не ждет результатов", - сказал Ушаков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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