https://ria.ru/20230614/ukraina-1878080249.html

В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины

В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины - РИА Новости, 14.06.2023

В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины

Президент РФ Владимир Путин не ждет результатов выборов в США, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова главы... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:35

2023-06-14T15:35

2023-06-14T15:35

специальная военная операция на украине

политика

сша

украина

россия

владимир путин

юрий ушаков

жозеп боррель

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не ждет результатов выборов в США, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который считает, что именно с ними связано урегулирование на Украине. Боррель ранее заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые запланированы 2024 год. По его мнению, Путин ждет результатов этих выборов. "Было бы преувеличением сказать, что Путин сидит и ждет результатов выборов в США. Они, конечно, интересуют, наверное, любого нормального человека, но каких-то сверхожиданий нет.... Путин особо не ждет результатов", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, сша, украина, россия, владимир путин, юрий ушаков, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр