https://ria.ru/20230614/ukraina-1878080249.html
В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины
В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины
Президент РФ Владимир Путин не ждет результатов выборов в США, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова главы... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:35
2023-06-14T15:35
2023-06-14T15:35
специальная военная операция на украине
политика
сша
украина
россия
владимир путин
юрий ушаков
жозеп боррель
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не ждет результатов выборов в США, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который считает, что именно с ними связано урегулирование на Украине. Боррель ранее заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые запланированы 2024 год. По его мнению, Путин ждет результатов этих выборов. "Было бы преувеличением сказать, что Путин сидит и ждет результатов выборов в США. Они, конечно, интересуют, наверное, любого нормального человека, но каких-то сверхожиданий нет.... Путин особо не ждет результатов", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле ответили Боррелю на слова о последствиях выборов в США для Украины
Ушаков: Путин не ждет результатов выборов в США, чтобы принимать решения по Украине
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не ждет результатов выборов в США, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который считает, что именно с ними связано урегулирование на Украине.
Боррель ранее заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые запланированы 2024 год. По его мнению, Путин ждет результатов этих выборов.
"Было бы преувеличением сказать, что Путин сидит и ждет результатов выборов в США. Они, конечно, интересуют, наверное, любого нормального человека, но каких-то сверхожиданий нет.... Путин особо не ждет результатов", - сказал Ушаков журналистам.
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