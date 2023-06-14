https://ria.ru/20230614/turist-1878117381.html

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 14.06.2023

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Россия лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:05

2023-06-14T17:05

2023-06-14T19:10

туризм

новости - туризм

россия

шри-ланка

джанита лиянаге

отдых на море

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851693074_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_efc1c4de42b3f71890c759a76c516e16.jpg

С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. "Россия по-прежнему лидирует по турпотоку на Шри-Ланке, и я надеюсь, что в следующем году количество гостей из вашей страны увеличится. Поэтому мы и работаем над увеличением прямых рейсов из РФ на остров, мы в том числе очень рады, что российские авиалинии активно летают к нам, я могу высоко оценить сотрудничество с ними", – сказала Лиянаге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/myanma-1878075935.html

россия

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, шри-ланка, джанита лиянаге, отдых на море, туризм