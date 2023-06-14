Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:05 14.06.2023 (обновлено: 19:10 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/turist-1878117381.html
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 14.06.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россия лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:05
2023-06-14T19:10
туризм
новости - туризм
россия
шри-ланка
джанита лиянаге
отдых на море
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851693074_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_efc1c4de42b3f71890c759a76c516e16.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. "Россия по-прежнему лидирует по турпотоку на Шри-Ланке, и я надеюсь, что в следующем году количество гостей из вашей страны увеличится. Поэтому мы и работаем над увеличением прямых рейсов из РФ на остров, мы в том числе очень рады, что российские авиалинии активно летают к нам, я могу высоко оценить сотрудничество с ними", – сказала Лиянаге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/myanma-1878075935.html
россия
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851693074_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c93f6ac0f96bc6fdbd3e25938f336173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, шри-ланка, джанита лиянаге, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Шри-Ланка, Джанита Лиянаге, Отдых на море, Туризм
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Посол Лиянаге: Россия лидирует по количеству иностранных туристов на Шри-Ланке

© iStock.com / Mikhail SotnikovМолодожены во время свадебного путешествия
Молодожены во время свадебного путешествия - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.
"Россия по-прежнему лидирует по турпотоку на Шри-Ланке, и я надеюсь, что в следующем году количество гостей из вашей страны увеличится. Поэтому мы и работаем над увеличением прямых рейсов из РФ на остров, мы в том числе очень рады, что российские авиалинии активно летают к нам, я могу высоко оценить сотрудничество с ними", – сказала Лиянаге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле
Вчера, 15:27
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияШри-ЛанкаДжанита ЛиянагеОтдых на мореТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала