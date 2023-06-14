https://ria.ru/20230614/turist-1878117381.html
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 14.06.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россия лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:05
2023-06-14T17:05
2023-06-14T19:10
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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. "Россия по-прежнему лидирует по турпотоку на Шри-Ланке, и я надеюсь, что в следующем году количество гостей из вашей страны увеличится. Поэтому мы и работаем над увеличением прямых рейсов из РФ на остров, мы в том числе очень рады, что российские авиалинии активно летают к нам, я могу высоко оценить сотрудничество с ними", – сказала Лиянаге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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новости - туризм, россия, шри-ланка, джанита лиянаге, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Шри-Ланка, Джанита Лиянаге, Отдых на море, Туризм
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Посол Лиянаге: Россия лидирует по количеству иностранных туристов на Шри-Ланке
С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.
"Россия по-прежнему лидирует по турпотоку на Шри-Ланке, и я надеюсь, что в следующем году количество гостей из вашей страны увеличится. Поэтому мы и работаем над увеличением прямых рейсов из РФ на остров, мы в том числе очень рады, что российские авиалинии активно летают к нам, я могу высоко оценить сотрудничество с ними", – сказала Лиянаге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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