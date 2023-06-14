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Депутат МГД обратился к Третьяковке по вопросу содержания иконы "Троица" - РИА Новости, 15.06.2023
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Религия
 
21:58 14.06.2023 (обновлено: 00:00 15.06.2023)
https://ria.ru/20230614/troitsa-1878181720.html
Депутат МГД обратился к Третьяковке по вопросу содержания иконы "Троица"
Депутат МГД обратился к Третьяковке по вопросу содержания иконы "Троица" - РИА Новости, 15.06.2023
Депутат МГД обратился к Третьяковке по вопросу содержания иконы "Троица"
Депутат Московской городской думы (МГД) от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился с запросом к гендиректору Государственной Третьяковской галереи Елене Проничевой РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-14T21:58
2023-06-15T00:00
религия
россия
елена проничева
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Депутат Московской городской думы (МГД) от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился с запросом к гендиректору Государственной Третьяковской галереи Елене Проничевой по поводу содержания иконы Андрея Рублева "Троица".Парламентарий попросил проверить, по каким причинам реликвию выдали Русской православной церкви (РПЦ), несмотря на отрицательное решение реставрационного совета и почему она вновь хранится в витрине с ненадлежащими условиями."Большое беспокойство о сохранности иконы, потому что даже после прошлых вывозов из Третьяковки большое количество дефектов было обнаружено. С учетом огромного возраста опасно любое передвижение, особенно с учетом того, что не соблюдались те требования, которые предусмотрены для хранения и перемещения этой иконы. То есть она находится под угрозой уничтожения за счет нарушения требований", — рассказал Тарасов РИА Новости.По его словам, на святыне также восстанавливалось исходное покрытие, что, с одной стороны, помогло сохранить ее исторический вид, а с другой — усилило подверженность температурно-влажностным изменениям. В таких условиях существует высокий риск утраты иконы как памятника не только культурного наследия, но и как религиозной реликвии, пояснил депутат."В обоих случаях необходимо заботиться о сохранении и предусматривать соответствующие меры, которые прописаны в технических требованиях, но при этом сейчас не соблюдались. Запрос касается в том числе того, почему икона, которая должна быть под контролем Третьяковки, вывозилась с несоблюдением (правил. — Прим. ред.)", — заявил парламентарий.В его запросе отмечается, что на снимках, где запечатлено размещение "Троицы", видны профилактические наклейки, "которые реставраторы нанесли на места трещин по стыкам досок деревянной основы, пытаясь защитить на этих участках авторский красочный слой XV века от возможных вибраций и колебаний во время перемещений и нахождения иконы в храме". Корреспондент РИА Новости 13 июня сделал фотографии иконы в храме Христа Спасителя, на них заметны наклеенные полоски тонкой бумаги, которые используются как "маячки" для отслеживания возможных изменений состояния поверхности (обычно в таких случаях реставраторы применяют папиросную бумагу, рвущуюся при малейшем движении элементов поверхности. — Прим. ред.). При этом на снимках в нижней части иконы на двух полосках видны разрывы. Как уточнил Тарасов, схожий запрос был направлен в Министерство культуры, но ответа пока не поступило.
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россия, елена проничева, русская православная церковь
Религия, Россия, Елена Проничева, Русская православная церковь
Депутат МГД обратился к Третьяковке по вопросу содержания иконы "Троица"

Депутат МГД Тарасов обратился к Третьяковской галерее по вопросу содержания иконы "Троица"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Икона "Троица"
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Депутат Московской городской думы (МГД) от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился с запросом к гендиректору Государственной Третьяковской галереи Елене Проничевой по поводу содержания иконы Андрея Рублева "Троица".
Парламентарий попросил проверить, по каким причинам реликвию выдали Русской православной церкви (РПЦ), несмотря на отрицательное решение реставрационного совета и почему она вновь хранится в витрине с ненадлежащими условиями.
© Предоставлено Московской городской думойЗапрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
Запрос о выдаче иконы Святая Троица в Храм Христа Спасителя
Запрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
© Предоставлено Московской городской думой
1 из 3
© Предоставлено Московской городской думойЗапрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
Запрос о выдаче иконы Святая Троица в Храм Христа Спасителя
Запрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
© Предоставлено Московской городской думой
2 из 3
© Предоставлено Московской городской думойЗапрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
Запрос о выдаче иконы Святая Троица в Храм Христа Спасителя
Запрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
© Предоставлено Московской городской думой
3 из 3
Запрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
© Предоставлено Московской городской думой
1 из 3
Запрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
© Предоставлено Московской городской думой
2 из 3
Запрос о выдаче иконы "Святая Троица" в Храм Христа Спасителя
© Предоставлено Московской городской думой
3 из 3
"Большое беспокойство о сохранности иконы, потому что даже после прошлых вывозов из Третьяковки большое количество дефектов было обнаружено. С учетом огромного возраста опасно любое передвижение, особенно с учетом того, что не соблюдались те требования, которые предусмотрены для хранения и перемещения этой иконы. То есть она находится под угрозой уничтожения за счет нарушения требований", — рассказал Тарасов РИА Новости.
По его словам, на святыне также восстанавливалось исходное покрытие, что, с одной стороны, помогло сохранить ее исторический вид, а с другой — усилило подверженность температурно-влажностным изменениям. В таких условиях существует высокий риск утраты иконы как памятника не только культурного наследия, но и как религиозной реликвии, пояснил депутат.
"В обоих случаях необходимо заботиться о сохранении и предусматривать соответствующие меры, которые прописаны в технических требованиях, но при этом сейчас не соблюдались. Запрос касается в том числе того, почему икона, которая должна быть под контролем Третьяковки, вывозилась с несоблюдением (правил. — Прим. ред.)", — заявил парламентарий.
© РИА Новости / Виталий БелоусовИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Икона "Троица"
В его запросе отмечается, что на снимках, где запечатлено размещение "Троицы", видны профилактические наклейки, "которые реставраторы нанесли на места трещин по стыкам досок деревянной основы, пытаясь защитить на этих участках авторский красочный слой XV века от возможных вибраций и колебаний во время перемещений и нахождения иконы в храме".
Корреспондент РИА Новости 13 июня сделал фотографии иконы в храме Христа Спасителя, на них заметны наклеенные полоски тонкой бумаги, которые используются как "маячки" для отслеживания возможных изменений состояния поверхности (обычно в таких случаях реставраторы применяют папиросную бумагу, рвущуюся при малейшем движении элементов поверхности. — Прим. ред.). При этом на снимках в нижней части иконы на двух полосках видны разрывы.
Как уточнил Тарасов, схожий запрос был направлен в Министерство культуры, но ответа пока не поступило.
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