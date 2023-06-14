https://ria.ru/20230614/trassa-1878119856.html

В Ленинградской области запустили цифровой двойник участка трассы М-11

В Ленинградской области запустили цифровой двойник участка трассы М-11 - РИА Новости, 14.06.2023

В Ленинградской области запустили цифровой двойник участка трассы М-11

Высокоточный цифровой двойник участка магистральной трассы М-11 "Нева" запущен в Ленинградской области в ходе старта движения беспилотных грузовиков, сообщили... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:13

2023-06-14T17:13

2023-06-14T17:13

технологии

ленинградская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высокоточный цифровой двойник участка магистральной трассы М-11 "Нева" запущен в Ленинградской области в ходе старта движения беспилотных грузовиков, сообщили РИА Новости в концерне "Телематика". "Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, содержащая не только трехмерную цифровую карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в режиме реального времени. Такой цифровой двойник позволит обеспечить безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет своевременного информирования об изменениях на пути движения на десятки километров вперед", - сообщили в компании. В среду впервые на дорогах общего пользования в России была запущена перевозка грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких "КамАЗов" по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Первый российский цифровой двойник автомагистрали является инициативой Минтранса России в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры". Он создается ФАУ "РОСДОРНИИ" и компанией "СофтТелематика" (входит в концерн "Телематика") на базе технологии связи V2X (vehicle-to-everything – автомобиль, подключенный ко всему) для обеспечения безопасного движения высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на магистралях. "Цифровой двойник скоростной трассы М-11 — это высокоточная цифровая карта магистрали, дорожной инфраструктуры и V2X-платформа для взаимодействия с автономным транспортом. Он содержит центр управления, который объединяет в себе колоссальные массивы данных о дороге и отражает изменения дорожной ситуации в реальном времени. Для этого цифровой двойник подключен к действующей интеллектуальной системе дороги - автоматизированной системе управления дорожным движением", - пояснили в компании. Это позволяет дополнить систему управления ВАТС фактическими данными от дорожной инфраструктуры о трафике, метеоусловиях, дорожно-транспортных происшествиях, любых динамических изменениях и инцидентах на протяжении всей трассы. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура получает данные о движении беспилотного и подключенного транспорта, обеспечивая эффективную координацию и управление транспортными потоками на магистрали. Охватить всю трассу "Первый участок сегодня запущен и до конца этого года будет поэтапно создан цифровой двойник всей трассы общей протяженностью 610 км. Такая динамичная цифровая модель дороги обеспечивает геопозиционирование объектов дорожной инфраструктуры с дециметровой точностью и необходима для безопасного движения беспилотного транспорта по маршруту. Также создаваемый цифровой двойник поможет сформировать стандарты, задать технические и технологические требования к дорожно-транспортной инфраструктуре беспилотных логистических коридоров", - пояснил замгендиректора ФАУ "РОСДОРНИИ" Павел Ручьев. Он добавил, что тиражируемая целевая архитектура поможет усовершенствовать алгоритмы использования высокоавтоматизированных средств в реальных дорожных условиях для запуска беспилотных автомобильных дорог. "ВАТС получают информацию об окружающей дорожной обстановке с помощью сенсоров, лидаров и видеокамер, дальность которых ограничена физической зоной видимости. Применение беспилотным транспортом цифрового двойника на базе V2X с реальными данными от "умной" дороги даст возможность видеть события, находящиеся за границами сенсорных систем автомобиля. За счет этого повысится безопасность движения и увеличится крейсерская скорость движения ВАТС на магистралях, что крайне важно для экономической эффективности коммерческих беспилотных грузовых перевозок", - сказал гендиректор компании "СофтТелематика" Дмитрий Казаринов.

https://ria.ru/20230614/kamaz-1878064475.html

https://ria.ru/20220921/bespilotniki-1818455549.html

https://ria.ru/20220603/kamaz-1793017995.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ленинградская область, санкт-петербург