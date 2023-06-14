https://ria.ru/20230614/torf-1878175575.html

В Ленинградской области загорелись торфяники

В Ленинградской области загорелись торфяники - РИА Новости, 14.06.2023

В Ленинградской области загорелись торфяники

Торф загорелся в Назийском сельском поселении Кировского района Ленинградской области, угрозы распространения очага нет, сообщил в среду региональный комитет... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T21:06

2023-06-14T21:06

2023-06-14T21:06

происшествия

ленинградская область

новая ладога

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Торф загорелся в Назийском сельском поселении Кировского района Ленинградской области, угрозы распространения очага нет, сообщил в среду региональный комитет правопорядка и безопасности. "Горение топлива на территории бывших торфоразработок было обнаружено накануне, 13 июня. На данный момент на месте наращивается группировка личного состава "Леноблпожспаса", - говорится в сообщении. В настоящее время очаг возгорания ограничен обводненными каналами и "не имеет тенденции к распространению", отмечают региональные власти. Площадь очага уточняется. Поддержку специалистам "Леноблпожспаса" оказывает поисково-спасательный отряд города Новая Ладога, болотоходы которого задействованы в тушении торфяников, которое осложняется отсутствием подъездных путей к очагам тления и заболоченностью окрестностей. Пострадавших нет, заключают в областном комитете правопорядка и безопасности.

https://ria.ru/20230508/pozhary-1870449067.html

ленинградская область

новая ладога

кировский район

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происшествия, ленинградская область, новая ладога, кировский район