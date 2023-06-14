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В Ленинградской области загорелись торфяники - РИА Новости, 14.06.2023
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21:06 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/torf-1878175575.html
В Ленинградской области загорелись торфяники
В Ленинградской области загорелись торфяники - РИА Новости, 14.06.2023
В Ленинградской области загорелись торфяники
Торф загорелся в Назийском сельском поселении Кировского района Ленинградской области, угрозы распространения очага нет, сообщил в среду региональный комитет... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:06
2023-06-14T21:06
происшествия
ленинградская область
новая ладога
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Торф загорелся в Назийском сельском поселении Кировского района Ленинградской области, угрозы распространения очага нет, сообщил в среду региональный комитет правопорядка и безопасности. "Горение топлива на территории бывших торфоразработок было обнаружено накануне, 13 июня. На данный момент на месте наращивается группировка личного состава "Леноблпожспаса", - говорится в сообщении. В настоящее время очаг возгорания ограничен обводненными каналами и "не имеет тенденции к распространению", отмечают региональные власти. Площадь очага уточняется. Поддержку специалистам "Леноблпожспаса" оказывает поисково-спасательный отряд города Новая Ладога, болотоходы которого задействованы в тушении торфяников, которое осложняется отсутствием подъездных путей к очагам тления и заболоченностью окрестностей. Пострадавших нет, заключают в областном комитете правопорядка и безопасности.
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ленинградская область
новая ладога
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происшествия, ленинградская область, новая ладога, кировский район
Происшествия, Ленинградская область, Новая Ладога, Кировский район
В Ленинградской области загорелись торфяники

В Кировском районе Ленинградской области загорелись торфяники

© Фото : Комитет правопорядка и безопасности ЛО/ВКонтактеТушение тлеющего торфа в Назийском сельском поселении Кировского района в Ленинградской области
Тушение тлеющего торфа в Назийском сельском поселении Кировского района в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Комитет правопорядка и безопасности ЛО/ВКонтакте
Тушение тлеющего торфа в Назийском сельском поселении Кировского района в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Торф загорелся в Назийском сельском поселении Кировского района Ленинградской области, угрозы распространения очага нет, сообщил в среду региональный комитет правопорядка и безопасности.
"Горение топлива на территории бывших торфоразработок было обнаружено накануне, 13 июня. На данный момент на месте наращивается группировка личного состава "Леноблпожспаса", - говорится в сообщении.
В настоящее время очаг возгорания ограничен обводненными каналами и "не имеет тенденции к распространению", отмечают региональные власти. Площадь очага уточняется.
Поддержку специалистам "Леноблпожспаса" оказывает поисково-спасательный отряд города Новая Ладога, болотоходы которого задействованы в тушении торфяников, которое осложняется отсутствием подъездных путей к очагам тления и заболоченностью окрестностей.
Пострадавших нет, заключают в областном комитете правопорядка и безопасности.
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ПроисшествияЛенинградская областьНовая ЛадогаКировский район
 
 
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