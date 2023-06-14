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Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.06.2023
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров - на этот случай для забора воды РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:31
2023-06-14T19:31
2023-06-14T19:44
пмэф-2023
разрушение каховской гэс
каховская гэс
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров - на этот случай для забора воды есть артезианские скважины, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа (разрушение Каховской ГЭС - ред.) на сейчас не влияет на работу станции. Мы ссылаемся в данном случае на заключение специалистов", - сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, на сегодняшний день станция работает в "условно штатном" режиме, вырабатывает электричество только для своих нужд."Уровень воды упал сейчас до 11,34 метра, а до прорыва плотины было 18 метров. Этого (нынешнего - ред.) уровня достаточно, чтобы станция могла брать воду на охлаждение контуров. До 10 метров проблемы вообще нет, ниже - будет сложно, но советское наследие позволяет нам даже не пользоваться вообще Каховским водохранилищем с точки зрения забора воды - мы можем брать воду из артезианских скважин", - объяснил глава региона.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс
ПМЭФ-2023, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий
Врио главы Запорожской области Балицкий: ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров - на этот случай для забора воды есть артезианские скважины, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа (разрушение Каховской ГЭС - ред.) на сейчас не влияет на работу станции. Мы ссылаемся в данном случае на заключение специалистов", - сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, на сегодняшний день станция работает в "условно штатном" режиме, вырабатывает электричество только для своих нужд.
"Уровень воды упал сейчас до 11,34 метра, а до прорыва плотины было 18 метров. Этого (нынешнего - ред.) уровня достаточно, чтобы станция могла брать воду на охлаждение контуров. До 10 метров проблемы вообще нет, ниже - будет сложно, но советское наследие позволяет нам даже не пользоваться вообще Каховским водохранилищем с точки зрения забора воды - мы можем брать воду из артезианских скважин", - объяснил глава региона.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области
Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.
1 из 11
Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.
2 из 11
Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.
3 из 11
Местные жители забирают с собой домашних животных.
4 из 11
Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.
5 из 11
Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов
6 из 11
Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.
7 из 11
Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.
8 из 11
Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.
9 из 11
Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.
10 из 11
Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.
11 из 11
Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.
1 из 11
Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.
2 из 11
Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.
3 из 11
Местные жители забирают с собой домашних животных.
4 из 11
Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.
5 из 11
Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов
6 из 11
Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.
7 из 11
Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.
8 из 11
Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.
9 из 11
Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.
10 из 11
Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.
11 из 11