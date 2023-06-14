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Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.06.2023
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19:31 14.06.2023 (обновлено: 19:44 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878161249.html
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.06.2023
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров - на этот случай для забора воды РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:31
2023-06-14T19:44
пмэф-2023
разрушение каховской гэс
каховская гэс
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров - на этот случай для забора воды есть артезианские скважины, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа (разрушение Каховской ГЭС - ред.) на сейчас не влияет на работу станции. Мы ссылаемся в данном случае на заключение специалистов", - сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, на сегодняшний день станция работает в "условно штатном" режиме, вырабатывает электричество только для своих нужд."Уровень воды упал сейчас до 11,34 метра, а до прорыва плотины было 18 метров. Этого (нынешнего - ред.) уровня достаточно, чтобы станция могла брать воду на охлаждение контуров. До 10 метров проблемы вообще нет, ниже - будет сложно, но советское наследие позволяет нам даже не пользоваться вообще Каховским водохранилищем с точки зрения забора воды - мы можем брать воду из артезианских скважин", - объяснил глава региона.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс
ПМЭФ-2023, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий

Врио главы Запорожской области Балицкий: ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров - на этот случай для забора воды есть артезианские скважины, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа (разрушение Каховской ГЭС - ред.) на сейчас не влияет на работу станции. Мы ссылаемся в данном случае на заключение специалистов", - сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
По его словам, на сегодняшний день станция работает в "условно штатном" режиме, вырабатывает электричество только для своих нужд.
"Уровень воды упал сейчас до 11,34 метра, а до прорыва плотины было 18 метров. Этого (нынешнего - ред.) уровня достаточно, чтобы станция могла брать воду на охлаждение контуров. До 10 метров проблемы вообще нет, ниже - будет сложно, но советское наследие позволяет нам даже не пользоваться вообще Каховским водохранилищем с точки зрения забора воды - мы можем брать воду из артезианских скважин", - объяснил глава региона.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

Местные жители плывут на лодке в ходе эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Местные жители забирают с собой домашних животных.

Местная жительница собирает личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

Волонтер организации Добро мира - волонтеры Крыма Валерия Петрусевич во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления.

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

Местная церковь после подтопления в городе Голая Пристань

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

Местные жители во время эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

Спасатель МЧС во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 11

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 11

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 11

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 11

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 11

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 11

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 11

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 11

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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11 из 11
 
ПМЭФ-2023Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭС
 
 
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