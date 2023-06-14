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Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий

Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.06.2023

Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий

Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров - на этот случай для забора воды РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:31

2023-06-14T19:31

2023-06-14T19:44

пмэф-2023

разрушение каховской гэс

каховская гэс

запорожская область

евгений балицкий

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров - на этот случай для забора воды есть артезианские скважины, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа (разрушение Каховской ГЭС - ред.) на сейчас не влияет на работу станции. Мы ссылаемся в данном случае на заключение специалистов", - сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, на сегодняшний день станция работает в "условно штатном" режиме, вырабатывает электричество только для своих нужд."Уровень воды упал сейчас до 11,34 метра, а до прорыва плотины было 18 метров. Этого (нынешнего - ред.) уровня достаточно, чтобы станция могла брать воду на охлаждение контуров. До 10 метров проблемы вообще нет, ниже - будет сложно, но советское наследие позволяет нам даже не пользоваться вообще Каховским водохранилищем с точки зрения забора воды - мы можем брать воду из артезианских скважин", - объяснил глава региона.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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