Город красивый, но непростой: популярные способы обмана туристов в Стамбуле
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Екатерина Миронова. После победы на выборах Тайипа Реджепа Эрдогана спрос на поездки в Турцию вырос. Одно из самых заманчивых мест для самостоятельных и организованных путешественников — Стамбул. Город прекрасен, но даже те, кто бывал там раньше, зачастую становятся жертвами мошенников. О том, как избежать подвохов и получить максимум удовольствия от отдыха в древнем мегаполисе, — в материале РИА Новости.
Такси "йок"
В Стамбул можно добраться рейсами из Москвы ("Аэрофлота", "Победы", "ИрАэро", "Азимута", S7 Airlines, Pegas Fly, Red Wings, Turkish Airlines). Перевозчики устраивают громкие акции, "перекрикивают" конкурентов, как на восточном базаре, поэтому многие туристы покупают билеты напрямую и путешествуют самостоятельно.
Первая "разводка" для неопытных — такси. Машины стоят на выходе из аэропорта и в порядке очереди рассаживают клиентов. Гиды предупреждают: "У водителя должен быть таксометр на лобовом стекле". Максимальная стоимость поездки в центральные районы (Таксим, Султанахмет) не превышает 450 лир (около 1700 рублей). Правда, итоговая цена заранее неизвестна — высвечивается на счетчике в конце маршрута.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк
Вид на монумент "Республика" на площади Таксим в Стамбуле
Вид на монумент "Республика" на площади Таксим в Стамбуле
1 из 3
© iStock.com / FotolgartТурецкая лира
Турецкая лира
© iStock.com / Fotolgart
2 из 3
© iStock.com / mtcuradoТакси в Стамбуле
Такси в Стамбуле
© iStock.com / mtcurado
3 из 3
Вид на монумент "Республика" на площади Таксим в Стамбуле
1 из 3
Турецкая лира
© iStock.com / Fotolgart
2 из 3
Такси в Стамбуле
© iStock.com / mtcurado
3 из 3
Тем не менее большинство таксистов говорит только по-турецки, у некоторых нет навигаторов, и по мере плутания по городу тариф растет. "Водитель заехал на заправку, купил мне шоколадку и заявил, что путь предстоит долгий: он якобы не представляет, где Таксим (одна из самых известных площадей города. — Прим. ред.). Пришлось подключить дорогой интернет в роуминге и построить маршрут на своем смартфоне", – рассказывает туристка Елена Иванова.
Но это не спасло от трат: уже около отеля шофер выставил счет на 800 лир и жестами объяснил, что ехал по платной дороге.
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле
Ошибка — согласиться. "Вы имеете право позвать полицейского", — уверяют местные жители. Впрочем, достаточно набрать в электронном переводчике "Я не просила ехать таким путем и заплачу ровно 450 лир" или выучить на турецком — bana bu olmaz ("мне это не подходит") и para yok ("денег нет").
Хотя если вы прилетели не в Международный аэропорт Стамбула, а в Сабиха Гекчен, расположенный на азиатской стороне, выбраться в европейскую часть города и правда получится только через платный тоннель или мост.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части Стамбула
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части Стамбула
1 из 3
© Pixabay / solomonikvikПродажа кофе на улице Стамбула
Продажа кофе на улице Стамбула
© Pixabay / solomonikvik
3 из 3
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части Стамбула
1 из 3
Продажа кофе на улице Стамбула
© Pixabay / solomonikvik
3 из 3
"Рекомендую заранее заказывать трансфер в отеле или через агентство", — говорит экскурсовод Беркан Ташан. В частности, в Турции работает приложение Gettransfer и Kiwitaxi. Кроме того, желательно приобрести сим-карту с интернетом Vodafone еще в России или Turkcell в аэропорту.
Без проездного — никуда
Другая сложность — общественный транспорт. В январе 2023-го открылась подземная ветка из Международного аэропорта Стамбула в центр города. Но линию проложили не до конца. Поезд доезжает до станции Kağithane, там придется выйти на улицу и брести с чемоданом через бессчетные переходы к "нормальному" метро.
© iStock.com / ESezerМетро в Стамбуле
Метро в Стамбуле
© iStock.com / ESezer
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк
Пассажиры в вагоне поезда Стамбульского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда Стамбульского метрополитена
2 из 3
Метро в Стамбуле
© iStock.com / ESezer
1 из 3
Пассажиры в вагоне поезда Стамбульского метрополитена
2 из 3
При этом в Стамбуле не купишь карточку на одну-две поездки, хотя, по информации портала Visit Istanbul, их должны продавать повсеместно. В автоматах на аэропортовой станции предлагают приобрести только Istanbulkart (типа московской "Тройки"), пополнить ее баланс или заплатить 50 лир за три прохода. "Я польстился на последний вариант. Картонный билет сработал лишь раз, а при пересадке в метро оказался недействительным", — вспоминает турист Иван Максимов.
Покупатели на Гранд базаре в Стамбуле
"Лучше купить Istanbulkart за те же 50 лир и положить на нее столько денег, на сколько поездок рассчитываете. Вход в метро в черте города обойдется в 9,9 лиры, пересадка с одной станции на другую — в 7,09", — поясняет Беркан Ташан. Кстати, этот проездной можно использовать также в автобусах и трамваях.
Подсобка и наматрасник
Третье несоответствие между ожиданием и реальностью — отели. Системы бронирования, например "Островок", показывают разнообразие цен: от 2500 до 25 тысяч рублей за ночь. Тем не менее туристы, которые собираются в Стамбул на уик-энд, часто рассматривают самые дешевые варианты с удобствами в центре города, особенно если на фотографиях — красивый интерьер.
"Моя бюджетная гостиница в районе Таксим выглядела на картинке светлой, просторной, все в бежево-голубых тонах. По факту заселили в бывшую подсобку с тонкими дверями, которые открывались на проезжую дорогу. Вместо окна была крошечная форточка под потолком. На кровати — рваный наматрасник без простыни. Пододеяльник, судя по цвету и запаху, не стирали. От прежних постояльцев остались использованные бритвы и полупустые флакончики с шампунем", — рассказывает Елена Иванова.
© iStock.com / CasarsaGuruГостиничные полотенца на улице Стамбула
Гостиничные полотенца на улице Стамбула
© iStock.com / CasarsaGuru
1 из 3
© iStock.com / martin-dmДевушка звонит по телефону с картой банка в руке
Девушка звонит по телефону с картой банка в руке
© iStock.com / martin-dm
2 из 3
© iStock.com / solidcoloursГорничная кладет полотенца на кровать
Горничная кладет полотенца на кровать
© iStock.com / solidcolours
3 из 3
Гостиничные полотенца на улице Стамбула
© iStock.com / CasarsaGuru
1 из 3
Девушка звонит по телефону с картой банка в руке
© iStock.com / martin-dm
2 из 3
Горничная кладет полотенца на кровать
© iStock.com / solidcolours
3 из 3
В ответ на возмущение гостьи хозяин развел руками: "А чего же ты хочешь за 650 лир?" Выяснилось, что комната на фото стоит в два раза дороже.
"Вы не найдете хорошие отели за такие деньги", — подчеркивает Беркан. Стартовая цена за размещение с комфортом — пять тысяч рублей (1300 лир). Бывалые путешественники рекомендуют бронировать жилье в азиатской части Стамбула, например, в районе Кадыкёй. Там дешевле, а сервис выше.
Хлеб за 500 рублей
Еще одно место, где могут обмануть, — кафе и рестораны. "Однажды в сетевом аэропортовом общепите официант в униформе, владеющий английским, принял у меня заказ на маринованного лосося и пиво, а принес еще и корзину с хлебом. Я решил, что это "комплимент". В итоге счет увеличился на 130 лир (почти 500 рублей)", — вспоминает Иван Максимов.
Оказалось, именно столько стоит "подарок". Путешественник потребовал исключить ненужный продукт, и персонал не нашел аргументов для возражений, кроме как "мы думали, вам понравится".
© iStock.com / Ugur KarakocТурецкий традиционный завтрак
© iStock.com / Ugur Karakoc
Турецкий традиционный завтрак
Эксперты рекомендуют расплачиваться исключительно в лирах, которые можно купить за российские рубли в аэропорту. Услышав, что у клиента с собой доллары или евро, официанты переводят в них турецкую валюту по "своему" курсу.
В некоторых заведениях принимают карты UnionPay, в частности, Газпромбанка. С них же удастся снять наличные в банкоматах. Лучше запастись заранее. На днях в Турции подключили российские платежные системы к сервису SigmaPay: теперь в магазинах и кафе принимают "Мир", Visa и MasterCard, выпущенные отечественными банками. Правда, новшество внедрили пока не везде.
"Город, конечно, очень красивый, обязательно стоит сюда поехать — и не раз. Просто будьте аккуратнее", — заключает Елена Иванова. Отзывчивых местных жителей много, к путешественникам из России относятся тепло.