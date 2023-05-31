https://ria.ru/20230531/turtsiya-1875286956.html
Туроператоры отметили ажиотажный рост спроса на путевки в Турцию
Туроператоры отметили ажиотажный рост спроса на путевки в Турцию - РИА Новости, 31.05.2023
Туроператоры отметили ажиотажный рост спроса на путевки в Турцию
Туроператоры рассказали о росте спроса на Турцию в полтора раза, его объясняют и результатами выборов, и сезонностью. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:00
2023-05-31T13:00
2023-05-31T13:00
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
интурист
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали о росте спроса на Турцию в полтора раза, его объясняют и результатами выборов, и сезонностью."Подвели итоги двух дней после выборов в Турции. Продажи скакнули по итогам понедельника на 50 процентов от дневной нормы, вторника – на 40 процентов", - сообщили РИА Новости в компании "Интурист".Правда, эксперты добавили, что наиболее показательными итоги и статистика будут после недели продаж.В АТОР также отметили рост интереса к стране. Так, например, Ассоциация ссылается на данные компании PEGAS Touristik. Там по итогам понедельника, 29 мая, прирост объемов бронирования туров в Турцию в сравнении с предыдущим понедельником (неделя к неделе) также составил плюс 40 процентов. Однако в компании считают, что такая динамика связана не только с выборами."Важную роль играют также такие факторы, как окончание учебного года у российских школьников, конец месяца и фактически начало лета – многие уже берут отпуска с понедельника", – рассказали в компании. При этом, по словам экспертов, никакого спада продаж не было.Турагенты в целом отметили отличный спрос на Турцию, несмотря на подорожание. "В этом летнем сезоне лидирующее положение среди популярных направлений занимает Турция. Около половины наших туристов планируют провести отпуск там", – рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. По его словам, сейчас средний чек на отдых довольно внушительный – 220 тысяч рублей. В прошлом году путешествие на турецкие курорты в среднем обходилось около 175 тысяч рублей. При этом в компании само направление занимало вторую строчку. На первом месте в 2022 году были отечественные курорты с результатом более 50 процентов. В 2023 остаться летом внутри страны собирается только пятая часть клиентов."Результаты выборов президента в Турции вряд ли окажут непосредственно сильное влияние на спрос, хотя разговоры о происходящем могут напомнить, что надо подумать об отдыхе, – считает эксперт. – К началу лета россияне уже определились с датами отпусков и будут приобретать туры, что может повысить спрос и на Турцию в том числе, ведь она лидирует в рейтингах".Ранее в "Слетать.ру" отметили аккумуляцию отложенного спроса на туры в Турцию до подведения итогов президентских выборов. При этом направление все равно возглавляло рейтинг предпочтений клиентов компании по отдыху в летнем сезоне с долей от общего объема бронирования свыше 35 процентов.
https://ria.ru/20230530/turtsiya-1875122458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турция, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Туроператоры отметили ажиотажный рост спроса на путевки в Турцию
Туроператоры проанализировали продажи и отметили рост спроса на путевки в Турцию
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о росте спроса на Турцию в полтора раза, его объясняют и результатами выборов
, и сезонностью.
"Подвели итоги двух дней после выборов в Турции. Продажи скакнули по итогам понедельника на 50 процентов от дневной нормы, вторника – на 40 процентов", - сообщили РИА Новости в компании "Интурист
".
Правда, эксперты добавили, что наиболее показательными итоги и статистика будут после недели продаж.
В АТОР
также отметили
рост интереса к стране. Так, например, Ассоциация ссылается на данные компании PEGAS Touristik. Там по итогам понедельника, 29 мая, прирост объемов бронирования туров в Турцию в сравнении с предыдущим понедельником (неделя к неделе) также составил плюс 40 процентов. Однако в компании считают, что такая динамика связана не только с выборами.
"Важную роль играют также такие факторы, как окончание учебного года у российских школьников, конец месяца и фактически начало лета – многие уже берут отпуска с понедельника", – рассказали в компании. При этом, по словам экспертов, никакого спада продаж не было.
Турагенты в целом отметили отличный спрос на Турцию, несмотря на подорожание. "В этом летнем сезоне лидирующее положение среди популярных направлений занимает Турция. Около половины наших туристов планируют провести отпуск там", – рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
По его словам, сейчас средний чек на отдых довольно внушительный – 220 тысяч рублей. В прошлом году путешествие на турецкие курорты в среднем обходилось около 175 тысяч рублей. При этом в компании само направление занимало вторую строчку. На первом месте в 2022 году были отечественные курорты с результатом более 50 процентов. В 2023 остаться летом внутри страны собирается только пятая часть клиентов.
«
"Результаты выборов президента в Турции вряд ли окажут непосредственно сильное влияние на спрос, хотя разговоры о происходящем могут напомнить, что надо подумать об отдыхе, – считает эксперт. – К началу лета россияне уже определились с датами отпусков и будут приобретать туры, что может повысить спрос и на Турцию в том числе, ведь она лидирует в рейтингах".
Ранее в "Слетать.ру" отметили
аккумуляцию отложенного спроса на туры в Турцию до подведения итогов президентских выборов. При этом направление все равно возглавляло рейтинг предпочтений клиентов компании по отдыху в летнем сезоне с долей от общего объема бронирования свыше 35 процентов.
Эксперты рассказали, как выборы в Турции повлияли на спрос россиян на отдых