https://ria.ru/20230530/turtsiya-1875122458.html

Эксперты рассказали, как выборы в Турции повлияли на спрос россиян на отдых

Эксперты рассказали, как выборы в Турции повлияли на спрос россиян на отдых - РИА Новости, 30.05.2023

Эксперты рассказали, как выборы в Турции повлияли на спрос россиян на отдых

В СМИ появилась информация об ажиотажном спросе на Турцию после выборов президента, но эксперты, опрошенные РИА Новости, тенденцию не подтвердили. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:21

2023-05-30T17:21

2023-05-30T17:21

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В СМИ появилась информация об ажиотажном спросе на Турцию после выборов президента, но эксперты, опрошенные РИА Новости, тенденцию не подтвердили. При этом курорты страны все равно занимают у россиян первое место по популярности среди зарубежных. "Вчера мы не заметили какого-то сильного всплеска продаж, хотя в агентской, профессиональной среде оживление царило очень высокое, – рассказала PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. – Но нельзя исключать, что сейчас продажи раскачаются".По ее словам, сезонный рост спроса есть, но цены высокие. Сравнение между направлениями: хорошие "пятерки" в Белеке и, например, люксовые отели ОАЭ или Египта – не в пользу Турции.Эксперт объясняет, что зачастую туристы приходят в агентство и просят, например, тур в июле на 10 дней. "Смотрят Турцию, понимают, что хорошие отели не укладываются в их бюджет. Переходят на другие направления, видят там возможность сэкономить: выбрать шикарную виллу, получить двухкомнатный сьют, улучшенный тип", – говорит Дарья Домостроева. Конкуренты Турции – Египет, ОАЭ – дают скидки, так как лето там считается низким сезоном.При этом, по ее словам, по объемам летних бронирований Турция занимает "крепкое первое место", уступая только всем направлениям по России вместе взятым. "Доля Турции растет, есть фанаты, которые ездят туда, как на дачу, и не готовы менять Средиземное, Эгейское море", – говорит она. Эксперт уточняет, что и отели последнее время начали давать спецпредложения, чтобы подстегнуть спрос."Мы не отмечали затишья продаж перед выборами, – рассказали в компании FUN&SUN. – Бронирования шли так же активно. Сейчас и лето приближается, в связи с чем еще больше растет спрос".По словам экспертов туроператора, цены на отдых в Турции в данный момент "довольно привлекательные". Провести неделю в отелях категории "пять звезд" на Анталийском и Эгейском побережьях можно, заплатив от 49-59 тысяч рублей на человека. Речь о заездах на ближайшие даты – 1-4 июня."Еще дня три туристы посмотрят на ситуацию на турецких курортах, и, если никаких протестов не будет, то тогда, конечно, продажи начнутся активнее. Ну и из-за "режима ожидания" никто точно не потерял. Турция последние недели две дешевела", – пишет у себя в Телеграм-канале вице-президент АТОР и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. В "Слетать.ру" отметили аккумуляцию отложенного спроса на туры в Турцию до подведения итогов президентских выборов. При этом направление все равно возглавляло рейтинг предпочтений клиентов компании по отдыху в летнем сезоне с долей от общего объема бронирования свыше 35 процентов. "Поскольку результаты голосования были объявлены только вечером 28 мая, в понедельник резкого скачка спроса не было зафиксировано, но наметилась общая тенденция увеличения продаж по Турции", – пояснили в компании.

https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html

https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, турция, куда можно лететь, отдых на море