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Эксперты призвали значительно усилить начальную военную подготовку в школах - РИА Новости, 14.06.2023
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08:48 14.06.2023 (обновлено: 10:04 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/shkola-1877948037.html
Эксперты призвали значительно усилить начальную военную подготовку в школах
Эксперты призвали значительно усилить начальную военную подготовку в школах - РИА Новости, 14.06.2023
Эксперты призвали значительно усилить начальную военную подготовку в школах
Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) направили на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:48
2023-06-14T10:04
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) направили на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина обращение с предложением усилить начальную военную подготовку в школах. "Современные реалии существования Российской Федерации – это беспрецедентное экономическое и санкционное давление со стороны недружественных стран. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в отношении нашей родины ведется полномасштабная операция, направленная на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, подрыв экономических и социальных основ ее деятельности с целью дальнейшего полного уничтожения", - говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Конкуренция в сфере экономики и политики переросла в боевое столкновение с перспективой применения ядерного и биологического оружия, отмечают в ИСИРГИ. Ряд регионов России находится под обстрелами, есть случаи деятельности диверсионных групп противника в мирных населенных пунктах. "Для успешного противостояния враждебной деятельности отечественные эксперты призывают к всеобщей экономической и социальной мобилизации, предполагающей участие каждого гражданина Российской Федерации в борьбе за победу", - подчеркивается в документе за подписью главы института Максима Петунина. Одной из действенных мер могло бы стать "введение в школьную программу обязательных уроков для старшеклассников (ученики 9-11 классов) по приобретению навыков стрельбы, а также защиты от химических атак и биологических угроз", отмечают в институте. "Растущая угроза безопасности нашего государства требует безотлагательных мер по формированию у населения первичных навыков самообороны и деятельности по сохранению жизни в условиях ядерной и биологической катастрофы", - считают в ИСИРГИ. Петунин отметил, что данная практика не является новаторской. Так, программа начальной военной подготовки существовала в СССР, а с момента его распада сохранилась в ряде государств постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие. Кроме того, подобные программы уже реализуются в ряде недружественных стран, расположенных на границе России. Например, с 1 сентября 2022 года уроки стрельбы стали обязательной частью учебного процесса в польских школах. В связи с вышеизложенным в ИСИРГИ просят главу правительства РФ, председателей Совфеда и Госдумы оценить возможность введения в школьную программу соответствующих уроков для старшеклассников.
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
https://ria.ru/20230303/tsentry-1855649592.html
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Образование - Общество, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Эксперты призвали значительно усилить начальную военную подготовку в школах

Эксперты ИСИРГИ предложили ввести в старших классах уроки по стрельбе и защите от биоугроз

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКласс в школе
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) направили на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина обращение с предложением усилить начальную военную подготовку в школах.
"Современные реалии существования Российской Федерации – это беспрецедентное экономическое и санкционное давление со стороны недружественных стран. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в отношении нашей родины ведется полномасштабная операция, направленная на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, подрыв экономических и социальных основ ее деятельности с целью дальнейшего полного уничтожения", - говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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Конкуренция в сфере экономики и политики переросла в боевое столкновение с перспективой применения ядерного и биологического оружия, отмечают в ИСИРГИ. Ряд регионов России находится под обстрелами, есть случаи деятельности диверсионных групп противника в мирных населенных пунктах.
"Для успешного противостояния враждебной деятельности отечественные эксперты призывают к всеобщей экономической и социальной мобилизации, предполагающей участие каждого гражданина Российской Федерации в борьбе за победу", - подчеркивается в документе за подписью главы института Максима Петунина.
Одной из действенных мер могло бы стать "введение в школьную программу обязательных уроков для старшеклассников (ученики 9-11 классов) по приобретению навыков стрельбы, а также защиты от химических атак и биологических угроз", отмечают в институте. "Растущая угроза безопасности нашего государства требует безотлагательных мер по формированию у населения первичных навыков самообороны и деятельности по сохранению жизни в условиях ядерной и биологической катастрофы", - считают в ИСИРГИ.
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Петунин отметил, что данная практика не является новаторской. Так, программа начальной военной подготовки существовала в СССР, а с момента его распада сохранилась в ряде государств постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие. Кроме того, подобные программы уже реализуются в ряде недружественных стран, расположенных на границе России. Например, с 1 сентября 2022 года уроки стрельбы стали обязательной частью учебного процесса в польских школах.
В связи с вышеизложенным в ИСИРГИ просят главу правительства РФ, председателей Совфеда и Госдумы оценить возможность введения в школьную программу соответствующих уроков для старшеклассников.
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