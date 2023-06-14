https://ria.ru/20230614/sevastopol-1877779030.html

Город Севастополь

Город Севастополь - РИА Новости, 14.06.2023

Город Севастополь

Севастополь – субъект Российской Федерации, город федерального значения. Входит в состав Южного федерального округа. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:33

2023-06-14T00:33

2023-06-14T00:33

справки

севастополь

россия

украина

екатерина ii

григорий потемкин

российская академия наук

александр i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b5972d28ac48aac148ae90a6c758410.jpg

Севастополь – субъект Российской Федерации, город федерального значения. Входит в состав Южного федерального округа. Регион занимает юго-западную часть Крымского полуострова. На северо-востоке его земли граничат с Бахчисарайским районом Крыма, на юго-востоке – с Большой Ялтой. С запада и юга регион омывается водами Черного моря. По морю связан с Абхазией, Грузией, Украиной, Болгарией, Румынией и Турцией.Общая протяженность границ составляет 258 километров, в том числе сухопутных 152 километра, морских – 106 километров. По акватории вблизи города проходит морская государственная граница длиной 140,5 километров.Площадь города – около 107,96 тысяч гектаров (1080 квадратных километров), из них 21,6 тысяч гектаров – акватория бухт, 86,36 тысяч гектаров – суша. Около 30% территории является заповедной. Численность населения на 1 января 2023 года – 558 273 человека. В древности в районе Севастополя был расположен античный город Херсонес. Он был основан греками в V веке до нашей эры. С середины I века до нашей эры город перешел под контроль Рима.В IV веке Херсонес стал союзным городом Восточной Римской империи – Византии.В конце V – начале VI века официально вошел в состав Византийской империи.В конце VI века новое название города "Херсон" окончательно вытеснило прежнее – "Херсонес".В 1204 году, после распада Византии, Херсон вошел в сферу влияния Трапезундской империи Комнинов. С XIII века нападения Золотой Орды, потеря сельскохозяйственной территории, изменения торговых путей постепенно ослабили Херсон, и к середине XV века город прекратил свое существование.С 1475 года по 1774 года территория современного Севастополя находилась в составе Османской империи. В 1774-1783 годах территория перешла под контроль Крымского ханства.Территория современного Севастополя сформировалась вокруг Ахтиарской гавани (ныне Севастопольская бухта).В июне 1778 года на берегах Ахтиарской гавани были построены первые российские военные укрепления под руководством генерал-поручика Александра Суворова (1729/1730-1800), направленного для оказания помощи союзнику Российской империи – крымскому хану Шагин-Гирею. В качестве компенсации за поддержку его власти императрица Екатерина II распорядилась рескриптом от 25 декабря (14 декабря по старому стилю) 1782 года включить гавань в состав Российской империи.14 июня (3 июня по старому стилю) 1783 года считается датой основания современного Севастополя. В этот день под руководством контр-адмирала Томаса (Фомы) Мекензи (1740-1786) были заложены первые четыре каменные постройки: дом командующего Севастопольской эскадрой Мекензи, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.Поселение именовалось Ахтиар (по названию бывшей на месте города крымскотатарской деревни Ак-Яр), пока 21 февраля (10 февраля по старому стилю) 1784 года Екатерина II своим указом не повелела Григорию Потемкину (1739-1791) устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Название "Севастополь" в переводе с греческого означает "величественный город", "город славы".С 1784 года в городе действовал (с перерывами) коммерческий порт, с середины 1790-х годов – адмиралтейство (впоследствии Старое, или Доковое).С конца XVIIIвека – военно-морская база Черноморского флота. По указу императора Александра I от 6 марта (23 февраля по старому стилю) 1804 года Севастополь стал главным российским военным портом на Черном море.В 1830 году в Севастополе произошел так называемый "чумной бунт" – восстание гражданского населения и матросов, недовольных притеснениями властей во время карантина в связи с эпидемией чумы.В 1835-1849 годах по инициативе командующего Черноморским флотом Михаила Лазарева было сооружено Новое адмиралтейство (с 1851 года – Лазаревское).В 1847 началось регулярное грузо­пассажирское пароходное сообщение – первоначально с Одессой.Во время Крымской войны (1853–1856 годы) центральным событием на Крымском театре военных действий стала Севастопольская оборона 1854-1855 годов.13-18 сентября (1-6 сентября по старому стилю) 1854 года 62-тысячная соединенная армия Великобритании, Франции и Турции высадилась под Евпаторией и направилась к Севастополю, на защиту которого встали 25 тысяч моряков и семитысячный гарнизон города. Подавляющим было также преимущество флота нападавших, ввиду чего позднее было принято решение о затоплении российских кораблей для преграждения входа в Севастопольскую бухту.25 сентября (13 сентября по старому стилю) город был объявлен на осадном положении – началась героическая оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, до 8 сентября (27 августа по старому стилю) 1855 года. Благодаря беспримерному мужеству защитников, несмотря на шесть массированных бомбардировок и два штурма, союзники так и не смогли взять военно-морскую крепость Севастополь. Хотя в результате русские войска отошли на Северную сторону, они оставили противнику одни развалины. Оккупация Севастополя союзниками продолжалась до 5 июля (23 июня по старому стилю) 1856 года.В 1858-1897 годах Лазаревское адмиралтейство находилось в эксплуатации Русского общества пароходства и торговли.В 1871 году в Севастополе была открыта первая в России Биологическая станция (ныне ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН"), в 1897 году при ней – первый в стране морской аквариум, в котором были представлены флора и фауна Черного моря.В 1875 году была проложена железнодорожная линия "Симферополь – Севастополь".В 1890 году в Севастополь из Николаева переведено управление Черноморского флота и портами Черного моря.В 1905 году во время революции 1905-1907 годов в городе произошло крупное вооруженное выступление матросов флотской дивизии, части солдат 49-го Брестского пехотного полка и рабочих адмиралтейства под предводительством капитана 2-го ранга Петра Шмидта (1867-1906). Восстание было подавлено правительственными войсками. В марте 1917 года в Севастополе возник Совет депутатов армии, флота и рабочих, и 29 декабря (16 декабря) 1917 года в городе победила советская власть.В мае 1918 года город был оккупирован германскими войсками, в ноябре 1918 года после их ухода Севастополь заняли военные силы Антанты.В апреле 1919 года город был освобожден Красной армией, но в июне 1919 года был захвачен Вооруженными силами Юга России (вооруженные силы Белого движения в годы Гражданской войны 1917-1922 годов). Окончательно был занят Красной армией 15 ноября 1920 года.В 1930-1945 годах Севастополь был городом с особым статусом Крымской АССР в составе РСФСР. 22 июня 1941 года город подвергся первой бомбардировке немецкой авиации, целью которой было минировать с воздуха бухты, блокировать флот. План был сорван зенитной и корабельной артиллерией Черноморского флота. После вторжения немецкой армии в Крым началась оборона города, продолжавшаяся 250 дней – с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. За это время фашистами были предприняты четыре массированные атаки с целью взятия Севастополя, но, натолкнувшись на упорное сопротивление солдат, матросов и горожан, защищавших город, немецко-фашистское командование было вынуждено сменить тактику – началась долгая осада с периодически вспыхивающими жестокими боями. После взятия Севастополя гитлеровцы установили в городе жестокий оккупационный режим. Город был освобожден 9 мая 1944 года советскими войсками в результате Крымской операции.Впервые городом-героем Севастополь был назван в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года, но официально это звание было закреплено 8 мая 1965 года после утверждения Положения о почетном звании "Город-герой". В 1948 году Севастополь был выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а в 1954 году фактически вошел в состав Украинской Советской Социалистической Республики.После распада СССР Черноморский флот был поделен между Российской Федерацией и Украиной согласно подписанному 28 мая 1997 года межправительственному соглашению, который детально определял статус и условия пребывания Черноморского флота России в Крыму. Согласно соглашению основная база российского флота, его штаб и другие органы управления оставались в Севастополе, срок пребывания Черноморского флота России в Крыму составлял 20 лет. 21 апреля 2010 года Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота Российской Федерации в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В условиях внутриполитического кризиса на Украине в 2013-2014 годах, последствиями которого стала насильственная смена власти в стране, 23 февраля 2014 года в Севастополе состоялся митинг, на котором горожане отказались признавать деятельность Верховной Рады Украины легитимной.6 марта 2014 года Севастопольский городской совет принял решение о вхождении города в состав РФ и об участии горожан в общекрымском референдуме 16 марта о статусе Крыма.11 марта 2014 года Севастопольский городской совет и Верховный Совет Республики Крым приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 2014 года был проведен общекрымский референдум о статусе Крыма и города Севастополя, по итогам которого 95,6% граждан Севастополя высказались за вступление города в состав Российской Федерации. В соответствии с результатами референдума Севастополь вошел как город с особым статусом в состав независимой Республики Крым.Государственный совет Республики Крым обратился к России с предложением о принятии Республики на правах субъекта Федерации в ее состав. Севастополь вошел в состав Российской Федерации на основании договора от 18 марта 2014 года и в соответствии с Федеральным конституционным законом "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя", подписанным президентом РФ 21 марта. Одновременно указом президента Российской Федерации от 21 марта 2014 года "Об образовании Крымского федерального округа" Севастополь был включен во вновь образованный Крымский федеральный округ. Указом президента от 28 июля 2016 года "О Южном федеральном округе" Крымский федеральный округ был упразднен и Севастополь передан в состав Южного федерального округа. 2 апреля 2014 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Федеральный закон № 38-ФЗ о прекращении действия соглашений с Украиной, определявших пребывание Черноморского флота России в Крыму. Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота, крупный незамерзающий морской торговый, рыбный порт, развивающийся промышленный, научно-технический, культурно-исторический и рекреационный центр российского Причерноморья.Основу экономики Севастополя составляет сфера услуг. Ведущие секторы - обслуживание военных объектов (Черноморского флота ВМФ Российской Федерации, военного аэродрома Кача), административные, транспортно-логистические услуги, торговля и туризм.Ведущими машиностроительными предприятиями Севастополя являются АО "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе", занимающийся строительством, ремонтом и модернизацией судов, ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" Министерства обороны РФ. Основные отрасли пищевкусовой промышленности – рыбная и винодельческая. Действует ряд предприятий по добыче рыбы и морепродуктов, производству рыбных консервов. Ведущие винодельческие предприятия региона — завод шампанских вин "Золотая Балка" и ООО "Инкерманский завод марочных вин". В Севастополе функционирует ряд академических и отраслевых институтов: ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", ФГБУН ФИЦ "Морской гидрофизический институт РАН", Севастопольское отделение ФГБУ "Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова" и ряд других.В память о героическом военном прошлом Севастополя на его территории установлено множество памятников, такие как Памятник затопленным кораблям (1905), знаменитые панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" Франца Рубо и диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года", Мемориал героям обороны Севастополя, Малахов курган и др.В Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения (например, Михайловская батарея, основная часть экспозиции которой посвящена Крымской войне), соборы, музеи и др. Тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес. Республика Крым – один из лидеров в туристической сфере среди регионов России. По данным руководителя Управления туризма города Севастополя Ларисы Остапенко, в течение 2022 года Севастополь посетили 480 тысяч туристов и более двух миллионов экскурсантов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

севастополь

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, севастополь, россия, украина, екатерина ii, григорий потемкин, российская академия наук, александр i