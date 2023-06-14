https://ria.ru/20230614/sdelka-1878083646.html

Путин обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран

Путин обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран - РИА Новости, 14.06.2023

Путин обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран

Президент России Владимир Путин 17 июня в ходе встречи с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию будет обсуждать зерновую сделку, африканские... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:42

2023-06-14T15:42

2023-06-14T15:42

россия

владимир путин

юрий ушаков

зерновая сделка

политика

африка

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 июня в ходе встречи с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию будет обсуждать зерновую сделку, африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна, а РФ не удовлетворяет то, как выполняются условия соглашения, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Это в первую очередь, это один из конкретных вопросов, которые будут обсуждаться", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, "африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна на континент, это пока в рамках упомянутой стамбульской сделки осуществить не удается". "Они, конечно, обеспокоены этим", - сказал Ушаков. Он также сообщил, что Россия постоянно анализирует то, что происходит в рамках сделки. "Наши озабоченности в этом контексте хорошо известны... Нас, конечно, не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки, касающиеся России. Совершенно не удовлетворяют. И в этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет. Президент вчера об этом и говорил", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20230610/sdelka-1877415680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, юрий ушаков, зерновая сделка, политика, африка