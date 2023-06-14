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Путин обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран - РИА Новости, 14.06.2023
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15:42 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/sdelka-1878083646.html
Путин обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран
Путин обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран - РИА Новости, 14.06.2023
Путин обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран
Президент России Владимир Путин 17 июня в ходе встречи с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию будет обсуждать зерновую сделку, африканские... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:42
2023-06-14T15:42
россия
владимир путин
юрий ушаков
зерновая сделка
политика
африка
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 июня в ходе встречи с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию будет обсуждать зерновую сделку, африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна, а РФ не удовлетворяет то, как выполняются условия соглашения, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Это в первую очередь, это один из конкретных вопросов, которые будут обсуждаться", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, "африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна на континент, это пока в рамках упомянутой стамбульской сделки осуществить не удается". "Они, конечно, обеспокоены этим", - сказал Ушаков. Он также сообщил, что Россия постоянно анализирует то, что происходит в рамках сделки. "Наши озабоченности в этом контексте хорошо известны... Нас, конечно, не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки, касающиеся России. Совершенно не удовлетворяют. И в этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет. Президент вчера об этом и говорил", - добавил представитель Кремля.
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россия, владимир путин, юрий ушаков, зерновая сделка, политика, африка
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Зерновая сделка, Политика, Африка
Путин обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран

Ушаков: Путин 17 июня обсудит будущее зерновой сделки с делегатами из африканских стран

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 июня в ходе встречи с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию будет обсуждать зерновую сделку, африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна, а РФ не удовлетворяет то, как выполняются условия соглашения, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Это в первую очередь, это один из конкретных вопросов, которые будут обсуждаться", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, "африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна на континент, это пока в рамках упомянутой стамбульской сделки осуществить не удается". "Они, конечно, обеспокоены этим", - сказал Ушаков.
Он также сообщил, что Россия постоянно анализирует то, что происходит в рамках сделки. "Наши озабоченности в этом контексте хорошо известны... Нас, конечно, не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки, касающиеся России. Совершенно не удовлетворяют. И в этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет. Президент вчера об этом и говорил", - добавил представитель Кремля.
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РоссияВладимир ПутинЮрий УшаковЗерновая сделкаПолитикаАфрика
 
 
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