https://ria.ru/20230614/sammit-1878098826.html

Ушаков прокомментировал возможное участие Макрона в саммите БРИКС

Ушаков прокомментировал возможное участие Макрона в саммите БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023

Ушаков прокомментировал возможное участие Макрона в саммите БРИКС

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что не знает о планах президента Франции Эммануэля Макрона принять участие в саммите БРИКС, который... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:23

2023-06-14T16:23

2023-06-14T16:23

франция

эммануэль макрон

брикс

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что не знает о планах президента Франции Эммануэля Макрона принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике, но отметил, что на таких саммитах часто бывают гости, которые не принимают участия в их работе. "Приглашать, естественно, будет принимающая сторона, от нее многое зависит, некоторые вопросы организационно-практического свойства еще не отрегулированы... На саммитах часто бывают гости, которые непосредственно не принимают участие в работе БРИКС", - сказал Ушаков журналистам. При этом Ушаков заметил, что не видел сообщений о планах Макрона посетить БРИКС. По его словам, южноафриканское председательство изначально "замахивалось, чтобы пригласить в буквальном смысле большинство африканских государств на этот саммит". "Это практикуется, но, как правило, такие вопросы согласовываются между странами-участницами", - добавил он.

https://ria.ru/20230614/makron-1877908085.html

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франция, эммануэль макрон, брикс, юрий ушаков, в мире