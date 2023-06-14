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Ушаков прокомментировал возможное участие Макрона в саммите БРИКС
Ушаков прокомментировал возможное участие Макрона в саммите БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
Ушаков прокомментировал возможное участие Макрона в саммите БРИКС
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что не знает о планах президента Франции Эммануэля Макрона принять участие в саммите БРИКС, который... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:23
2023-06-14T16:23
2023-06-14T16:23
франция
эммануэль макрон
брикс
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что не знает о планах президента Франции Эммануэля Макрона принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике, но отметил, что на таких саммитах часто бывают гости, которые не принимают участия в их работе. "Приглашать, естественно, будет принимающая сторона, от нее многое зависит, некоторые вопросы организационно-практического свойства еще не отрегулированы... На саммитах часто бывают гости, которые непосредственно не принимают участие в работе БРИКС", - сказал Ушаков журналистам. При этом Ушаков заметил, что не видел сообщений о планах Макрона посетить БРИКС. По его словам, южноафриканское председательство изначально "замахивалось, чтобы пригласить в буквальном смысле большинство африканских государств на этот саммит". "Это практикуется, но, как правило, такие вопросы согласовываются между странами-участницами", - добавил он.
https://ria.ru/20230614/makron-1877908085.html
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франция, эммануэль макрон, брикс, юрий ушаков, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, БРИКС, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков прокомментировал возможное участие Макрона в саммите БРИКС
Помощник президента Ушаков: на саммитах часто бывают гости, не участвующие в работе БРИКС