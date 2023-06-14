https://ria.ru/20230614/razrabotki-1878090285.html

Татарстан представил на ПМЭФ разработки в области IT-технологий

Татарстан представил на ПМЭФ разработки в области IT-технологий - РИА Новости, 14.06.2023

Татарстан представил на ПМЭФ разработки в области IT-технологий

Татарстан представил на Петербургском международном экономическом форуме передовые разработки в области IT-технологий, в числе которых ноутбук, беспилотный... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:03

2023-06-14T16:03

2023-06-14T16:03

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

экономика

санкт-петербург

рустам минниханов

талия минуллина

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КАЗАНЬ, 14 июн – РИА Новости. Татарстан представил на Петербургском международном экономическом форуме передовые разработки в области IT-технологий, в числе которых ноутбук, беспилотный летательный аппарат, нейрохудожник, сообщает Агентство инвестиционного развития (АИР) республики. "В этом году на выставке в рамках Петербургского международного экономического форума Республика Татарстан представляет передовые разработки в области IT-технологий. На стенде в павильоне общей площадью 113 квадратных метров будут представлены девять экспонатов от ведущих татарстанских IT-компаний", - говорится в сообщении. Свои разработки представят, в частности, Университет Иннополис, компания ICL и другие. Делегацию республики возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов, в ее составе ведущие региональные министры, руководители крупневших предприятий, представители бизнеса - всего около 100 человек. "В этом году выбранная концепция стенда звучит как "Татарстан – будущее уже сегодня". Участников ПМЭФ будут удивлять инновационными разработками, российскими компьютерами и ноутбуками. Установили несколько роботов на стенде, разместили много материалов. Звучат и "Игры будущего" и будущие инвестпроекты", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. В частности, по данным АИР, компании республики представили на форуме не только компьютеры и ноутбуки, но и материнские платы, портативную экспресс-систему для диагностики инфекционных заболеваний, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, робота-баристу, беспилотный летательный аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом, проект "Нейрохудожник". По словам Минуллиной, заявок от компаний для участия поступает много. На стенде республики размещены не только презентация Татарстана, но и рабочая зона, кабинеты для совещаний, открытые переговорные, зона для подписания соглашений. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/it-suverenitet-1877893206.html

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республика татарстан (татарстан), экономика, санкт-петербург, рустам минниханов, талия минуллина