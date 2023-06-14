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Татарстан представил на ПМЭФ разработки в области IT-технологий - РИА Новости, 14.06.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
16:03 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/razrabotki-1878090285.html
Татарстан представил на ПМЭФ разработки в области IT-технологий
Татарстан представил на ПМЭФ разработки в области IT-технологий - РИА Новости, 14.06.2023
Татарстан представил на ПМЭФ разработки в области IT-технологий
Татарстан представил на Петербургском международном экономическом форуме передовые разработки в области IT-технологий, в числе которых ноутбук, беспилотный... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:03
2023-06-14T16:03
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
экономика
санкт-петербург
рустам минниханов
талия минуллина
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КАЗАНЬ, 14 июн – РИА Новости. Татарстан представил на Петербургском международном экономическом форуме передовые разработки в области IT-технологий, в числе которых ноутбук, беспилотный летательный аппарат, нейрохудожник, сообщает Агентство инвестиционного развития (АИР) республики. "В этом году на выставке в рамках Петербургского международного экономического форума Республика Татарстан представляет передовые разработки в области IT-технологий. На стенде в павильоне общей площадью 113 квадратных метров будут представлены девять экспонатов от ведущих татарстанских IT-компаний", - говорится в сообщении. Свои разработки представят, в частности, Университет Иннополис, компания ICL и другие. Делегацию республики возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов, в ее составе ведущие региональные министры, руководители крупневших предприятий, представители бизнеса - всего около 100 человек. "В этом году выбранная концепция стенда звучит как "Татарстан – будущее уже сегодня". Участников ПМЭФ будут удивлять инновационными разработками, российскими компьютерами и ноутбуками. Установили несколько роботов на стенде, разместили много материалов. Звучат и "Игры будущего" и будущие инвестпроекты", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. В частности, по данным АИР, компании республики представили на форуме не только компьютеры и ноутбуки, но и материнские платы, портативную экспресс-систему для диагностики инфекционных заболеваний, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, робота-баристу, беспилотный летательный аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом, проект "Нейрохудожник". По словам Минуллиной, заявок от компаний для участия поступает много. На стенде республики размещены не только презентация Татарстана, но и рабочая зона, кабинеты для совещаний, открытые переговорные, зона для подписания соглашений. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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республика татарстан (татарстан), экономика, санкт-петербург, рустам минниханов, талия минуллина
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Экономика, Санкт-Петербург, Рустам Минниханов, Талия Минуллина
Татарстан представил на ПМЭФ разработки в области IT-технологий

Татарстан представил на ПМЭФ передовые разработки в области IT-технологий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛоготип ПМЭФ-2023
Логотип ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Логотип ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 июн – РИА Новости. Татарстан представил на Петербургском международном экономическом форуме передовые разработки в области IT-технологий, в числе которых ноутбук, беспилотный летательный аппарат, нейрохудожник, сообщает Агентство инвестиционного развития (АИР) республики.
"В этом году на выставке в рамках Петербургского международного экономического форума Республика Татарстан представляет передовые разработки в области IT-технологий. На стенде в павильоне общей площадью 113 квадратных метров будут представлены девять экспонатов от ведущих татарстанских IT-компаний", - говорится в сообщении.
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

Девушки в кокошниках на стенде АО Российский экспортный центр

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

Слаузи Зодва Могами, основатель, главный исполнительный директор, председатель, Ladies in the Frontline в студии радио Sputnik

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

Сессия Архитектура освоения неба: облик новой экономики – 2035

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

Участники и волонтеры форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

Мозаика с изображением космонавта в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

Стенд Объединенных Арабских Эмиратов на выставке

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Аленичев и Егор Титов раздают автографы у стенда Российского футбольного союза на выставке

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Свои разработки представят, в частности, Университет Иннополис, компания ICL и другие. Делегацию республики возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов, в ее составе ведущие региональные министры, руководители крупневших предприятий, представители бизнеса - всего около 100 человек.
"В этом году выбранная концепция стенда звучит как "Татарстан – будущее уже сегодня". Участников ПМЭФ будут удивлять инновационными разработками, российскими компьютерами и ноутбуками. Установили несколько роботов на стенде, разместили много материалов. Звучат и "Игры будущего" и будущие инвестпроекты", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
В частности, по данным АИР, компании республики представили на форуме не только компьютеры и ноутбуки, но и материнские платы, портативную экспресс-систему для диагностики инфекционных заболеваний, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, робота-баристу, беспилотный летательный аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом, проект "Нейрохудожник".
По словам Минуллиной, заявок от компаний для участия поступает много. На стенде республики размещены не только презентация Татарстана, но и рабочая зона, кабинеты для совещаний, открытые переговорные, зона для подписания соглашений.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Минниханов: в Татарстане есть ресурсы для IT-суверенитета страны
13 июня, 19:21
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)ЭкономикаСанкт-ПетербургРустам МиннихановТалия Минуллина
 
 
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