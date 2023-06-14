https://ria.ru/20230614/putin-1878068940.html

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 14.06.2023

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в пятницу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:08

2023-06-14T15:08

2023-06-14T16:04

пмэф-2023

политика

экономика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в пятницу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Одновременно президент готовится и к участию в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума, которое состоится в пятницу. Ориентировочно на два часа эта пленарка намечена. Будет большое выступление президента и затем дискуссия", — сказал он.По словам чиновника, модератор пленарного заседания уже определен, его имя сообщат своевременно.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. Главная тема в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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политика, экономика, владимир путин, россия, дмитрий песков