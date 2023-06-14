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Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:08 14.06.2023 (обновлено: 16:04 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/putin-1878068940.html
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 14.06.2023
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в пятницу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:08
2023-06-14T16:04
пмэф-2023
политика
экономика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в пятницу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Одновременно президент готовится и к участию в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума, которое состоится в пятницу. Ориентировочно на два часа эта пленарка намечена. Будет большое выступление президента и затем дискуссия", — сказал он.По словам чиновника, модератор пленарного заседания уже определен, его имя сообщат своевременно.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. Главная тема в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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политика, экономика, владимир путин, россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2023, Политика, Экономика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Президент России Владимир Путин выступит 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2023

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в пятницу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Одновременно президент готовится и к участию в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума, которое состоится в пятницу. Ориентировочно на два часа эта пленарка намечена. Будет большое выступление президента и затем дискуссия", — сказал он.
По словам чиновника, модератор пленарного заседания уже определен, его имя сообщат своевременно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. Главная тема в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День первый
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

Стенд Чебурашка

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В среду стартует деловая программа.

Стенд Многонародная Россия

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Стенд Москвы

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

Автомобиль Lada X-Cross 5

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

Стенд ПАО Уралкалий

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетят мероприятие и международные гости.

Стенд Объединенных арабских эмиратов

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Полный их список пока не озвучивался.

Стенд компании Газпром нефть

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

Павильоны конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

Стенд Тамбовской области

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ПолитикаЭкономикаВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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