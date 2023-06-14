https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877785764.html

Россияне рассказали, довольны ли они ценами на отдых внутри страны

Россияне рассказали, довольны ли они ценами на отдых внутри страны - РИА Новости, 14.06.2023

Россияне рассказали, довольны ли они ценами на отдых внутри страны

Большинство россиян считают цены на отдых в России завышенными, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", которое имеется в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T02:28

2023-06-14T02:28

2023-06-14T02:28

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Большинство россиян считают цены на отдых в России завышенными, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Специалисты компаний провели опрос среди тысячи пользователей в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч жителей. Оказалось, что 78 процентов из них в основном или всегда проводят отпуск в России, еще 17 процентов отдыхают в стране изредка, когда нет возможности поехать за границу. Остальные всегда выбирают зарубежные курорты.Пи этом большинство граждан недовольны ценами на отдых в РФ. Так, примерно 44 процента сочли их завышенными немного, еще 31 процент — чрезмерно. То есть для трех четвертей респондентов отпуск в России — удовольствие дорогое.Нормальными и доступными назвали стоимость поездок по РФ 19 процентов опрошенных, один процент назвал траты низкими, остальные — затруднились с ответом.Каждый пятый — 19 процентов респондентов — планируют потратить на летний отдых до 15 тысяч рублей на одного члена семьи. Почти половина — 44 процента опрошенных — надеются уложиться в сумму от 15 до 50 тысяч рублей на путешественника, а 28 процентов готовы выделить из бюджета до 100 тысяч рублей. Лимит в 200 тысяч установили шесть процентов семей, а три процента могут превысить и эту сумму.

https://ria.ru/20230612/retsepty-1877274767.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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