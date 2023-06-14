https://ria.ru/20230614/prazdniki-1878074551.html

Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных

Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных - РИА Новости, 14.06.2023

Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных

Минтруд готов обсуждать увеличение новогодних и майских праздничных дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:24

2023-06-14T15:24

2023-06-14T15:24

общество

антон котяков

фонд "общественное мнение"

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Минтруд готов обсуждать увеличение новогодних и майских праздничных дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Со своей стороны я подтверждаю готовность… обсудить этот вопрос... Потому что не все разделяют изменение традиционных подходов организации праздничных дней. Давайте обсуждать, если в этом действительно будет запрос со стороны общества, значит мы будем смотреть и готовиться к законодательным инициативам, и обсуждать их, в том числе здесь", – пояснил Котяков в ответ на предложение депутатов об увеличении праздничных дней в Новый год и в мае. По словам Котякова, в действующем российском законодательстве четко закреплено количество праздничных, выходных и рабочих дней и возможности для переноса праздников на другие даты. В мае Фонд "Общественное мнение" представил результаты опроса, согласно которым каждый второй россиянин (55%) положительно относится к идее перенести несколько выходных дней с периода новогодних праздников на майские, так как, по их словам, в это время люди смогут поехать на дачу, поработать в садах и огородах, а также отдыхать на природе.

https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, антон котяков, фонд "общественное мнение", министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)