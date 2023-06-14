https://ria.ru/20230614/prazdniki-1878074551.html
Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных
Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных - РИА Новости, 14.06.2023
Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных
Минтруд готов обсуждать увеличение новогодних и майских праздничных дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:24
общество
антон котяков
фонд "общественное мнение"
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Минтруд готов обсуждать увеличение новогодних и майских праздничных дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Со своей стороны я подтверждаю готовность… обсудить этот вопрос... Потому что не все разделяют изменение традиционных подходов организации праздничных дней. Давайте обсуждать, если в этом действительно будет запрос со стороны общества, значит мы будем смотреть и готовиться к законодательным инициативам, и обсуждать их, в том числе здесь", – пояснил Котяков в ответ на предложение депутатов об увеличении праздничных дней в Новый год и в мае. По словам Котякова, в действующем российском законодательстве четко закреплено количество праздничных, выходных и рабочих дней и возможности для переноса праздников на другие даты. В мае Фонд "Общественное мнение" представил результаты опроса, согласно которым каждый второй россиянин (55%) положительно относится к идее перенести несколько выходных дней с периода новогодних праздников на майские, так как, по их словам, в это время люди смогут поехать на дачу, поработать в садах и огородах, а также отдыхать на природе.
https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, фонд "общественное мнение", министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Фонд "Общественное мнение", Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных
Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение праздничных дней в Новый год и в мае
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Минтруд готов обсуждать увеличение новогодних и майских праздничных дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Со своей стороны я подтверждаю готовность… обсудить этот вопрос... Потому что не все разделяют изменение традиционных подходов организации праздничных дней. Давайте обсуждать, если в этом действительно будет запрос со стороны общества, значит мы будем смотреть и готовиться к законодательным инициативам, и обсуждать их, в том числе здесь", – пояснил Котяков в ответ на предложение депутатов об увеличении праздничных дней в Новый год и в мае.
По словам Котякова, в действующем российском законодательстве четко закреплено количество праздничных, выходных и рабочих дней и возможности для переноса праздников на другие даты.
В мае Фонд "Общественное мнение"
представил результаты опроса, согласно которым каждый второй россиянин (55%) положительно относится к идее перенести несколько выходных дней с периода новогодних праздников на майские, так как, по их словам, в это время люди смогут поехать на дачу, поработать в садах и огородах, а также отдыхать на природе.
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные