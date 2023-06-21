https://ria.ru/20230621/otdykh-1879513265.html

Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь

Праздники и выходные в 2024: производственный календарь, как отдыхаем в России

Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь

Минтруд представил проект переноса праздничных выходных дней, который вступит в силу после того, как будет утвержден правительством России. Как будем отдыхать в РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:26

2023-06-21T12:26

2023-06-21T13:50

общество

россия

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праздники

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минтруд представил проект переноса праздничных выходных дней, который вступит в силу после того, как будет утвержден правительством России. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем, - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в 2024 годуЕжегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. Документ представлен на общественное обсуждение.Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году (если проект будет утвержден без изменений) россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.Производственный календарь РФ-2024Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и т.д.1 кварталТак как 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по 3 дня.Норма рабочего времени в 1 квартале2 кварталВ проекте предлагается сделать последнюю неделю апреля шестидневной, чтобы на Первомай было четыре дня отдыха: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также 4 дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день - День России (12 июня, среда).Норма рабочего времени во 2 квартале3 кварталВ июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата - по рабочим.Норма рабочего времени в 3 квартале4 кварталВ 4 квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.Норма рабочего времени в 4 кварталеУтвержденные праздники и выходные в РоссииПо Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:Будет ли перенос выходныхВ части пятой статьи 112 ТК РФ законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. Согласно проекту постановления, представленному Минтрудом, в следующем году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, предлагается перенести:Сокращенные дниВ 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.Норма рабочего времени на годВсего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:Отличия от 2023 годаВ 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но, в отличие от текущего, в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены - с 7 дней в 2023 году до 9-ти в 2024-м. Международный женский день в этом году пришелся на середину недели, а День России присоединился к выходным, в следующем году - наоборот.

https://ria.ru/20230619/otdykh-1879217911.html

https://ria.ru/20230616/goroda-1878440906.html

https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html

https://ria.ru/20230619/avgust-1879222307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, отдых, праздники