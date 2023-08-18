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Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2023
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:52
2023-08-18T15:52
2023-08-18T16:34
общество
россия
михаил мишустин
новый год
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства."В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", — говорится в публикации.Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января.Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.Таким образом, россияне будут отдыхать:
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мишустин, новый год
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Новый год
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
Кабмин утвердил календарь выходных и праздников в 2024 году
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства
.
"В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", — говорится в публикации.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января.
Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Таким образом, россияне будут отдыхать:
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- с 28 апреля по 1 мая;
- с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- 3 и 4 ноября;
- с 29 по 31 декабря 2024 года.
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