https://ria.ru/20230818/prazdniki-1890869990.html

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2023

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:52

2023-08-18T15:52

2023-08-18T16:34

общество

россия

михаил мишустин

новый год

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства."В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", — говорится в публикации.Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января.Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.Таким образом, россияне будут отдыхать:

https://ria.ru/20230621/otdykh-1879513265.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, новый год