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Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2023
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15:52 18.08.2023 (обновлено: 16:34 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/prazdniki-1890869990.html
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2023
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:52
2023-08-18T16:34
общество
россия
михаил мишустин
новый год
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства."В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", — говорится в публикации.Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января.Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.Таким образом, россияне будут отдыхать:
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общество, россия, михаил мишустин, новый год
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Новый год
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году

Кабмин утвердил календарь выходных и праздников в 2024 году

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкЕлка, украшенная к Новому году
Елка, украшенная к Новому году - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Елка, украшенная к Новому году. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства.
"В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", — говорится в публикации.
Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект Минтруда
16:17
Инфографика
Календарь праздничных дней в 2024 годуПосмотреть
Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января.
Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Таким образом, россияне будут отдыхать:
  • с 23 по 25 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 28 апреля по 1 мая;
  • с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • 3 и 4 ноября;
  • с 29 по 31 декабря 2024 года.
Календарь - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
21 июня, 12:26
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинНовый год
 
 
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