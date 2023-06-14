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В Кремле заявили, что определились с модератором пленарного заседания ПМЭФ

В Кремле заявили, что определились с модератором пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2023

В Кремле заявили, что определились с модератором пленарного заседания ПМЭФ

Модератор пленарного заседания ПМЭФ определен, его имя сообщат "своевременно", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:11

2023-06-14T15:11

2023-06-14T15:11

пмэф-2023

экономика

россия

дмитрий песков

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Модератор пленарного заседания ПМЭФ определен, его имя сообщат "своевременно", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Определились, мы своевременно сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, определились ли, кто будет модератором на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, санкт-петербург