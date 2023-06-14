Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что определились с модератором пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
15:11 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pmef-1878070011.html
В Кремле заявили, что определились с модератором пленарного заседания ПМЭФ
В Кремле заявили, что определились с модератором пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле заявили, что определились с модератором пленарного заседания ПМЭФ
Модератор пленарного заседания ПМЭФ определен, его имя сообщат "своевременно", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:11
2023-06-14T15:11
пмэф-2023
экономика
россия
дмитрий песков
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877993963_0:241:3076:1971_1920x0_80_0_0_2909410eb4cdd2ea9545fa4ee41ebb4f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Модератор пленарного заседания ПМЭФ определен, его имя сообщат "своевременно", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Определились, мы своевременно сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, определились ли, кто будет модератором на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877993963_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_72237641a63b9dd92c00b55372d706b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург
В Кремле заявили, что определились с модератором пленарного заседания ПМЭФ

Песков пообещал своевременно назвать имя модератора пленарного заседания ПМЭФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Модератор пленарного заседания ПМЭФ определен, его имя сообщат "своевременно", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Определились, мы своевременно сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, определились ли, кто будет модератором на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

Девушки в кокошниках на стенде АО Российский экспортный центр

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

Слаузи Зодва Могами, основатель, главный исполнительный директор, председатель, Ladies in the Frontline в студии радио Sputnik

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

Сессия Архитектура освоения неба: облик новой экономики – 2035

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

Участники и волонтеры форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

Мозаика с изображением космонавта в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

Стенд Объединенных Арабских Эмиратов на выставке

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Аленичев и Егор Титов раздают автографы у стенда Российского футбольного союза на выставке

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала