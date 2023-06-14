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В Греции считают, что ПМЭФ может стать площадкой для мирных инициатив - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:51 14.06.2023 (обновлено: 10:55 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pmef-1877973627.html
В Греции считают, что ПМЭФ может стать площадкой для мирных инициатив
В Греции считают, что ПМЭФ может стать площадкой для мирных инициатив - РИА Новости, 14.06.2023
В Греции считают, что ПМЭФ может стать площадкой для мирных инициатив
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может стать площадкой для глобальных мирных инициатив, такое мнение высказал РИА Новости бывший советник... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:51
2023-06-14T10:55
пмэф-2023
в мире
россия
украина
греция
димитрис веланис
евросоюз
нато
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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может стать площадкой для глобальных мирных инициатив, такое мнение высказал РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Веланис был советником премьер-министра Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он много лет участвует в ПМЭФ и приглашен как гость на форум, который в этом году проходит с 14 по 17 июня. "Пользуясь площадкой 26-го ПМЭФ, я хотел подчеркнуть мое убеждение, что Россия хочет мира. Россия никогда и нигде не вела империалистическую войну. Я думаю, из России произойдет глобальная мирная инициатива, и весь мир пойдет за ними. Я верю, что Россия опять станет, как и была, центром мирового развития и сотрудничества", - сказал Веланис. "В отношениях с Россией не народы других стран вражеские. Вражеские те западные элиты, которые захотели иметь исторический реванш после Второй Мировой войны. Поэтому и разрушают памятники и оскверняют места захоронения советских и русских солдат – освободителей Европы от фашизма и нацизма", - заявил он. Веланис сказал, что НАТО как военная организация, созданная именно против СССР и России, никогда не станет носителем мира и прогресса. "Во всем мире происходят глубокие изменения и поиск новой архитектуры мироустройства. В экономике и финансах, в энергетической безопасности, в высоких технологиях, в геополитике. Рушится гегемония одной мировой державы, создаются другие полюсы влияния. Этот процесс сопровождается множеством противодействий, экономическими, но и военными конфликтами. Ситуация на Украине этому свидетельство. Многие легкомысленные политики на Западе говорят уже о "реванше" Второй Мировой войны. Россия тогда выиграла, теперь должна проиграть, говорят они", - сказал он. По словам Веланиса, истоки такой политики в прошлом, в 2010-х годах, русофобия упорно внедрялась как идеология в народы восточной Европы и Украины, а за проект "антиРоссия" дорого платили. "Обман вокруг минских соглашений, нежелание дать России в декабре 2021 года письменные гарантии безопасности, 11 пакетов санкций ЕС против России, раскол православной церкви, интенсивное перевооружение украинский армии, намеки о пересмотре статуса неядерного государства Украины, подготовка её вступления в НАТО и многое другое. Это всё сопровождается словами официальных лиц США и ЕС о полном уничтожении России, о победе "цивилизованного Запада" на поле боя с Россией. Сопровождается осквернением памятников героям-освободителям Великой Отечественной войны в Польше, в Прибалтике, в других странах ЕС. И ежедневно тысячами жизней украинского народа на полях боя с западным оружием в руках против России", – сказал Веланис. Он назвал желание победить Россию "исторической иллюзией". "Сегодня призыв один единственный - надо всеми силами остановить эскалацию, надо прекратить братоубийственную войну на Украине, надо всем сторонам вернуться в логику мирных решений всех спорных вопросов, и, главное, не допустить, чтобы фашизм и нацизм подняли голову и привели человечество к новым более страшным бедам", - сказал Веланис. "Россия желает мира, справедливости и процветания всех народов и этого вместе с ними добьётся", - уверен он. Веланис отметил, что, выступая несколько лет на назад на ПМЭФ, призвал собрать всех лидеров стран на конференцию по будущему мироустройства. "Было бы идеально, хотя это и нереально, всех руководителей так называемых западных стран пригласить на Красную площадь, чтобы они оказались перед памятью 27 миллионов жертв фашизма и поняли, что надо продолжать жизнь без войн. Такая картинка у меня давно в голове была. Тогда я сказал про Акрополь, про Афины, Грецию как родину демократии. А сейчас говорю – пусть приезжают все в Россию", - заключил он.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877907531.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
https://ria.ru/20230614/pmef-1877773330.html
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в мире, россия, украина, греция, димитрис веланис, евросоюз, нато, алексис ципрас
ПМЭФ-2023, В мире, Россия, Украина, Греция, Димитрис Веланис, Евросоюз, НАТО, Алексис Ципрас
В Греции считают, что ПМЭФ может стать площадкой для мирных инициатив

Экс-советник премьера Греции Веланис: ПМЭФ может стать площадкой для мирных инициатив

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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может стать площадкой для глобальных мирных инициатив, такое мнение высказал РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Веланис был советником премьер-министра Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он много лет участвует в ПМЭФ и приглашен как гость на форум, который в этом году проходит с 14 по 17 июня.
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"Пользуясь площадкой 26-го ПМЭФ, я хотел подчеркнуть мое убеждение, что Россия хочет мира. Россия никогда и нигде не вела империалистическую войну. Я думаю, из России произойдет глобальная мирная инициатива, и весь мир пойдет за ними. Я верю, что Россия опять станет, как и была, центром мирового развития и сотрудничества", - сказал Веланис.
«
"В отношениях с Россией не народы других стран вражеские. Вражеские те западные элиты, которые захотели иметь исторический реванш после Второй Мировой войны. Поэтому и разрушают памятники и оскверняют места захоронения советских и русских солдат – освободителей Европы от фашизма и нацизма", - заявил он.
Веланис сказал, что НАТО как военная организация, созданная именно против СССР и России, никогда не станет носителем мира и прогресса.
«
"Во всем мире происходят глубокие изменения и поиск новой архитектуры мироустройства. В экономике и финансах, в энергетической безопасности, в высоких технологиях, в геополитике. Рушится гегемония одной мировой державы, создаются другие полюсы влияния. Этот процесс сопровождается множеством противодействий, экономическими, но и военными конфликтами. Ситуация на Украине этому свидетельство. Многие легкомысленные политики на Западе говорят уже о "реванше" Второй Мировой войны. Россия тогда выиграла, теперь должна проиграть, говорят они", - сказал он.
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По словам Веланиса, истоки такой политики в прошлом, в 2010-х годах, русофобия упорно внедрялась как идеология в народы восточной Европы и Украины, а за проект "антиРоссия" дорого платили.
«
"Обман вокруг минских соглашений, нежелание дать России в декабре 2021 года письменные гарантии безопасности, 11 пакетов санкций ЕС против России, раскол православной церкви, интенсивное перевооружение украинский армии, намеки о пересмотре статуса неядерного государства Украины, подготовка её вступления в НАТО и многое другое. Это всё сопровождается словами официальных лиц США и ЕС о полном уничтожении России, о победе "цивилизованного Запада" на поле боя с Россией. Сопровождается осквернением памятников героям-освободителям Великой Отечественной войны в Польше, в Прибалтике, в других странах ЕС. И ежедневно тысячами жизней украинского народа на полях боя с западным оружием в руках против России", – сказал Веланис.
Он назвал желание победить Россию "исторической иллюзией".
"Сегодня призыв один единственный - надо всеми силами остановить эскалацию, надо прекратить братоубийственную войну на Украине, надо всем сторонам вернуться в логику мирных решений всех спорных вопросов, и, главное, не допустить, чтобы фашизм и нацизм подняли голову и привели человечество к новым более страшным бедам", - сказал Веланис.
"Россия желает мира, справедливости и процветания всех народов и этого вместе с ними добьётся", - уверен он.
Веланис отметил, что, выступая несколько лет на назад на ПМЭФ, призвал собрать всех лидеров стран на конференцию по будущему мироустройства.
«
"Было бы идеально, хотя это и нереально, всех руководителей так называемых западных стран пригласить на Красную площадь, чтобы они оказались перед памятью 27 миллионов жертв фашизма и поняли, что надо продолжать жизнь без войн. Такая картинка у меня давно в голове была. Тогда я сказал про Акрополь, про Афины, Грецию как родину демократии. А сейчас говорю – пусть приезжают все в Россию", - заключил он.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:14
 
ПМЭФ-2023В миреРоссияУкраинаГрецияДимитрис ВеланисЕвросоюзНАТОАлексис Ципрас
 
 
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