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Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе - РИА Новости, 14.06.2023
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23:53 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/obstrel-1878191904.html
Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе
Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе - РИА Новости, 14.06.2023
Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе
МИД Азербайджана назвал "выдумкой" заявления армянской стороны об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:53
2023-06-14T23:53
в мире
азербайджан
армения
баку
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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "выдумкой" заявления армянской стороны об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе на армяно-азербайджанской границе. Ранее министерство обороны Армении заявило о ранении двух иностранцев в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами строящегося в приграничном селе Ерасх металлургического предприятия. "Мы отвергаем необоснованные обвинения в нападении на гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе. Как всегда, это очередная выдумка Армении, направленная на отвлечение внимания от собственных военных провокаций и негативного трансграничного влияния завода", - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в Twitter. Ранее азербайджанские НПО экологической направленности заявили, что строительством крупного металлургического завода на пограничной с Азербайджаном территории армянская сторона нарушает международное право, так как данный проект не был согласован с официальным Баку. В Армении заявляют, что строительство ведется в полном соответствии с международными нормами. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html
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в мире, азербайджан, армения, баку
В мире, Азербайджан, Армения, Баку
Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе

МИД Азербайджана опроверг заявления Армении об обстреле гражданских лиц на границе

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 14 июн – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "выдумкой" заявления армянской стороны об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе на армяно-азербайджанской границе.
Ранее министерство обороны Армении заявило о ранении двух иностранцев в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами строящегося в приграничном селе Ерасх металлургического предприятия.
"Мы отвергаем необоснованные обвинения в нападении на гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе. Как всегда, это очередная выдумка Армении, направленная на отвлечение внимания от собственных военных провокаций и негативного трансграничного влияния завода", - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в Twitter.
Ранее азербайджанские НПО экологической направленности заявили, что строительством крупного металлургического завода на пограничной с Азербайджаном территории армянская сторона нарушает международное право, так как данный проект не был согласован с официальным Баку. В Армении заявляют, что строительство ведется в полном соответствии с международными нормами.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Баку и Ереван находятся на пороге мира, заявил глава МИД Азербайджана
6 июня, 22:31
 
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