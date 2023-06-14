https://ria.ru/20230614/obstrel-1878191904.html
Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе
Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе - РИА Новости, 14.06.2023
Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе
МИД Азербайджана назвал "выдумкой" заявления армянской стороны об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:53
2023-06-14T23:53
2023-06-14T23:53
в мире
азербайджан
армения
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_145:350:3103:2014_1920x0_80_0_0_008bbeacc2ee1d657a260a9f220097ab.jpg
БАКУ, 14 июн – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "выдумкой" заявления армянской стороны об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе на армяно-азербайджанской границе. Ранее министерство обороны Армении заявило о ранении двух иностранцев в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами строящегося в приграничном селе Ерасх металлургического предприятия. "Мы отвергаем необоснованные обвинения в нападении на гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе. Как всегда, это очередная выдумка Армении, направленная на отвлечение внимания от собственных военных провокаций и негативного трансграничного влияния завода", - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в Twitter. Ранее азербайджанские НПО экологической направленности заявили, что строительством крупного металлургического завода на пограничной с Азербайджаном территории армянская сторона нарушает международное право, так как данный проект не был согласован с официальным Баку. В Армении заявляют, что строительство ведется в полном соответствии с международными нормами. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html
азербайджан
армения
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_692:271:3016:2014_1920x0_80_0_0_967f4e03c54102574beb9eecd542d471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, баку
В мире, Азербайджан, Армения, Баку
Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе
МИД Азербайджана опроверг заявления Армении об обстреле гражданских лиц на границе
БАКУ, 14 июн – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "выдумкой" заявления армянской стороны об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе на армяно-азербайджанской границе.
Ранее министерство обороны Армении
заявило о ранении двух иностранцев в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами строящегося в приграничном селе Ерасх металлургического предприятия.
"Мы отвергаем необоснованные обвинения в нападении на гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе. Как всегда, это очередная выдумка Армении, направленная на отвлечение внимания от собственных военных провокаций и негативного трансграничного влияния завода", - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в Twitter.
Ранее азербайджанские НПО экологической направленности заявили, что строительством крупного металлургического завода на пограничной с Азербайджаном территории армянская сторона нарушает международное право, так как данный проект не был согласован с официальным Баку. В Армении заявляют, что строительство ведется в полном соответствии с международными нормами.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
Баку и Ереван находятся на пороге мира, заявил глава МИД Азербайджана