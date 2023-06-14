https://ria.ru/20230614/obstrel-1878191904.html

Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе

Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе - РИА Новости, 14.06.2023

Баку опроверг заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе

МИД Азербайджана назвал "выдумкой" заявления армянской стороны об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T23:53

2023-06-14T23:53

2023-06-14T23:53

в мире

азербайджан

армения

баку

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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "выдумкой" заявления армянской стороны об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе на армяно-азербайджанской границе. Ранее министерство обороны Армении заявило о ранении двух иностранцев в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами строящегося в приграничном селе Ерасх металлургического предприятия. "Мы отвергаем необоснованные обвинения в нападении на гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе. Как всегда, это очередная выдумка Армении, направленная на отвлечение внимания от собственных военных провокаций и негативного трансграничного влияния завода", - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в Twitter. Ранее азербайджанские НПО экологической направленности заявили, что строительством крупного металлургического завода на пограничной с Азербайджаном территории армянская сторона нарушает международное право, так как данный проект не был согласован с официальным Баку. В Армении заявляют, что строительство ведется в полном соответствии с международными нормами. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html

азербайджан

армения

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в мире, азербайджан, армения, баку