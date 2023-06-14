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Новая авиакомпания будет летать в ОАЭ из Петербурга

Новая авиакомпания будет летать в ОАЭ из Петербурга - РИА Новости, 14.06.2023

Новая авиакомпания будет летать в ОАЭ из Петербурга

Новая авиакомпания Etihad Airways впервые откроет рейсы в Абу-Даби из Пулково, сообщает аэропорт Санкт-Петербурга на своей странице Вконтакте.С 29 октября 2023... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:29

2023-06-14T19:29

2023-06-14T19:29

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Новая авиакомпания Etihad Airways впервые откроет рейсы в Абу-Даби из Пулково, сообщает аэропорт Санкт-Петербурга на своей странице Вконтакте.С 29 октября 2023 года рейсы будут выполняться трижды в неделю на Boeing 787 Dreamliner (в бизнес-классе расположены 28 кресел, в экономическом – 262).Полеты планируются по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга в 12:10, прилет в Абу-Даби – в 19:15. Обратный рейс будет вылетать в 2:45 и прибывать в Северную столицу в 8:05.В авиагавани уточнили, что благодаря удобным стыковкам в аэропорту Абу-Даби, пассажирам будет удобно лететь в Бангкок, Пхукет, Мальдивы, Сингапур и другие направления Восточной Азии.

https://ria.ru/20230608/plyazh-1876882635.html

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Лана Баева

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