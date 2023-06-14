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Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни - РИА Новости, 14.06.2023
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14:55 14.06.2023 (обновлено: 15:12 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/novak-1878063967.html
Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни
Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни - РИА Новости, 14.06.2023
Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни
Вице-премьер РФ Александр Новак не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за болезни, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:55
2023-06-14T15:12
пмэф-2023
александр новак
политика
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за болезни, сообщила РИА Новости его представитель."Вице-премьер Александр Новак из-за болезни не сможет принять участие в программе ПМЭФ", - сообщила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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александр новак, политика, здоровье - общество, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Александр Новак, Политика, Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург
Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни

Представитель Новака сообщил, что вице-премьер не примет участия в ПМЭФ из-за болезни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за болезни, сообщила РИА Новости его представитель.
"Вице-премьер Александр Новак из-за болезни не сможет принять участие в программе ПМЭФ", - сообщила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
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