https://ria.ru/20230614/novak-1878063967.html
Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни
Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни - РИА Новости, 14.06.2023
Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни
Вице-премьер РФ Александр Новак не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за болезни, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:55
2023-06-14T14:55
2023-06-14T15:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за болезни, сообщила РИА Новости его представитель."Вице-премьер Александр Новак из-за болезни не сможет принять участие в программе ПМЭФ", - сообщила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/covid-19-1877746371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, политика, здоровье - общество, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Александр Новак, Политика, Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург
Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни
Представитель Новака сообщил, что вице-премьер не примет участия в ПМЭФ из-за болезни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за болезни, сообщила РИА Новости его представитель.
"Вице-премьер Александр Новак из-за болезни не сможет принять участие в программе ПМЭФ", - сообщила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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