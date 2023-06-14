https://ria.ru/20230614/novak-1878063967.html

Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни

Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни - РИА Новости, 14.06.2023

Новак не примет участия в ПМЭФ из-за болезни

Вице-премьер РФ Александр Новак не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за болезни, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:55

2023-06-14T14:55

2023-06-14T15:12

пмэф-2023

александр новак

политика

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за болезни, сообщила РИА Новости его представитель."Вице-премьер Александр Новак из-за болезни не сможет принять участие в программе ПМЭФ", - сообщила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/covid-19-1877746371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр новак, политика, здоровье - общество, россия, санкт-петербург