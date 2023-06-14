https://ria.ru/20230614/nauka-1877836326.html

В России начинаются испытания прибора, убивающего опухоль ультразвуком

В России начинаются испытания прибора, убивающего опухоль ультразвуком - РИА Новости, 14.06.2023

В России начинаются испытания прибора, убивающего опухоль ультразвуком

В России начинаются клинические испытания новейшего комплекса для борьбы с новообразованиями при помощи сфокусированного ультразвука. Аппарат представляет собой РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:00

2023-06-14T07:00

2023-06-14T07:00

наука

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университетская наука

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онкология

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. В России начинаются клинические испытания новейшего комплекса для борьбы с новообразованиями при помощи сфокусированного ультразвука. Аппарат представляет собой сочетание диагностических средств (аппарат УЗИ) и средства лечения – ультразвука высокой интенсивности, который благодаря соответствующим техническим устройствам фокусируется в заданной точке, где имеется новообразование.Созданный медицинский комплекс – результат совместной работы специалистов лаборатории ультразвуковых технологий Центра перспективных исследований Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и Новосибирского приборостроительного завода (концерн "Швабе"), а также ведущих медицинских учреждений – Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.Как сообщил РИА Новости начальник управления научно-технологического партнерства СПбПУ Олег Ипатов, цель клинических испытаний – разработка конкретных методик для врачей. "Мы рассчитываем, что до конца этого года такие методики будут выработаны и со следующего года аппарат поступит на рынок", – отметил ученый.По его словам, это достаточно новая отрасль лечения и диагностики, которая получила название "тераностика" (терапия и диагностика). При облучении новообразования ультразвуком за 10–15 секунд происходит разогрев клеток до 70–90 градусов, вследствие чего новообразование накаляется, а затем организм сам выводит отмершие клетки."Методика не российская, в мире существуют аналоги. В частности, во Франции с помощью подобного прибора лечат новообразования груди у женщин. Но мировая практика показывает, что эти методы активно используются и для лечения других органов. Например, в Америке есть прибор для лечения аденомы предстательной железы у мужчин. В Китае с помощью этого метода решают вопрос лечения щитовидной железы. Свою эффективность метод показал и при лечении варикозного расширения вен", – рассказал ученый.По его словам, метод хорош тем, что он безболезненный и не требует оперативного вмешательства. Как отмечает Олег Ипатов, по сравнению с французским аналогом российский аппарат имеет ряд преимуществ."Время процедуры сокращено до 10–15 секунд, в то время как французская технология занимает несколько минут. В нашем аппарате заложена обратная связь, которая позволяет врачу контролировать режимы. Кроме того, в нашем приборе предусмотрена термометрия – идет контроль температуры в зоне облучения, что очень важно с точки зрения отсутствия перегрева", – пояснил ученый, добавив, что России удалось создать действительно высокотехнологичный прибор, крайне сложный по своему исполнению.

https://ria.ru/20230613/nauka-1876276069.html

https://ria.ru/20230601/nauka-1875377672.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, рак, онкология, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого