https://ria.ru/20230614/nato-1878107022.html
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.06.2023
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз и принимать новых членов, включая Азию, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:43
2023-06-14T16:43
2023-06-14T16:43
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йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. НАТО не планирует превращаться в глобальный союз и принимать новых членов, включая Азию, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста из Китая."НАТО является и планирует оставаться евроатлантическим союзом, мы не собираемся превращаться в глобальное объединение, включая принятие новых членов из Азии", - сказал он.Генсек также, в очередной раз, подчеркнул, что "НАТО остается оборонным союзом".
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в мире, азия, йенс столтенберг, нато
В мире, Азия, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг
Генсек Столтенберг: НАТО является и планирует оставаться евроатлантическим союзом