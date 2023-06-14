https://ria.ru/20230614/nato-1878107022.html

НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг

НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.06.2023

НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг

НАТО не планирует превращаться в глобальный союз и принимать новых членов, включая Азию, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:43

2023-06-14T16:43

2023-06-14T16:43

в мире

азия

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. НАТО не планирует превращаться в глобальный союз и принимать новых членов, включая Азию, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста из Китая."НАТО является и планирует оставаться евроатлантическим союзом, мы не собираемся превращаться в глобальное объединение, включая принятие новых членов из Азии", - сказал он.Генсек также, в очередной раз, подчеркнул, что "НАТО остается оборонным союзом".

https://ria.ru/20230516/zapad-1872049524.html

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в мире, азия, йенс столтенберг, нато