Рейтинг@Mail.ru
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/nato-1878107022.html
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.06.2023
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз и принимать новых членов, включая Азию, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:43
2023-06-14T16:43
в мире
азия
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4e76f8ba8fbd4518ad29652e2b2cab9e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. НАТО не планирует превращаться в глобальный союз и принимать новых членов, включая Азию, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста из Китая."НАТО является и планирует оставаться евроатлантическим союзом, мы не собираемся превращаться в глобальное объединение, включая принятие новых членов из Азии", - сказал он.Генсек также, в очередной раз, подчеркнул, что "НАТО остается оборонным союзом".
https://ria.ru/20230516/zapad-1872049524.html
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b0d859a14301bd876f5a74ae1efa856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азия, йенс столтенберг, нато
В мире, Азия, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг

Генсек Столтенберг: НАТО является и планирует оставаться евроатлантическим союзом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. НАТО не планирует превращаться в глобальный союз и принимать новых членов, включая Азию, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста из Китая.
«
"НАТО является и планирует оставаться евроатлантическим союзом, мы не собираемся превращаться в глобальное объединение, включая принятие новых членов из Азии", - сказал он.
Генсек также, в очередной раз, подчеркнул, что "НАТО остается оборонным союзом".
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы
16 мая, 08:43
 
В миреАзияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала