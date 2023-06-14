https://ria.ru/20230614/lenoblast-1878117737.html

В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата

В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата - РИА Новости, 14.06.2023

В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата

В порту Усть-Луга Ленинградской области введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга и модернизирована установка глубокой переработки газового конденсата,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:08

2023-06-14T17:08

2023-06-14T17:08

ленинградская область

кингисеппский район

усть-луга

леонид михельсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878118103_0:77:738:492_1920x0_80_0_0_d2a6fa425043163984780ab330ff8ddd.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. В порту Усть-Луга Ленинградской области введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга и модернизирована установка глубокой переработки газового конденсата, благодаря чему объем переработанного сырья достигнет 7 млн тонн в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Комплекс компании "Новатэк", уточнили в пресс-службе регионального правительства, позволит увеличить с шести до семи миллионов тонн в год переработку газового конденсата. Таким образом, 99% сырья будет перерабатываться на месте, в морском порту Кингисеппского района Ленобласти."Наш регион подтверждает репутацию важнейшего транспортного хаба. Несмотря на санкционное давление и изменения в логистических потоках, мощности порта в Усть-Луге востребованы и продолжают развиваться. Мы рады, что компания "Новатэк", вопреки всем сложностям и рискам, не останавливается на достигнутом. Этот проект шел не просто, но нам вместе удалось в кратчайшие сроки уточнить вид разрешенного использования земельного участка", — сказал заместитель председателя правительства — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.Сумма инвестиций в проект, который стартовал в 2019 году, составила 50 млрд рублей. Углубленная переработка позволит получить дополнительные объемы производства нефтепродуктов: авиационного керосина, легкой и тяжелой нафты, газойля. Численность сотрудников комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга ― более 800 человек, уточнили в пресс-службе Ленобласти.По словам председателя правления компании Леонида Михельсона, проект в Усть-Луге будет расширяться. В 2024 году запланирован ввод третьей очереди перерабатывающего комплекса.

https://ria.ru/20230525/lenoblast-1874076547.html

кингисеппский район

усть-луга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кингисеппский район, усть-луга, леонид михельсон