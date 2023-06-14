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В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата - РИА Новости, 14.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
17:08 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/lenoblast-1878117737.html
В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата
В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата - РИА Новости, 14.06.2023
В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата
В порту Усть-Луга Ленинградской области введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга и модернизирована установка глубокой переработки газового конденсата,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:08
2023-06-14T17:08
ленинградская область
кингисеппский район
усть-луга
леонид михельсон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. В порту Усть-Луга Ленинградской области введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга и модернизирована установка глубокой переработки газового конденсата, благодаря чему объем переработанного сырья достигнет 7 млн тонн в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Комплекс компании "Новатэк", уточнили в пресс-службе регионального правительства, позволит увеличить с шести до семи миллионов тонн в год переработку газового конденсата. Таким образом, 99% сырья будет перерабатываться на месте, в морском порту Кингисеппского района Ленобласти."Наш регион подтверждает репутацию важнейшего транспортного хаба. Несмотря на санкционное давление и изменения в логистических потоках, мощности порта в Усть-Луге востребованы и продолжают развиваться. Мы рады, что компания "Новатэк", вопреки всем сложностям и рискам, не останавливается на достигнутом. Этот проект шел не просто, но нам вместе удалось в кратчайшие сроки уточнить вид разрешенного использования земельного участка", — сказал заместитель председателя правительства — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.Сумма инвестиций в проект, который стартовал в 2019 году, составила 50 млрд рублей. Углубленная переработка позволит получить дополнительные объемы производства нефтепродуктов: авиационного керосина, легкой и тяжелой нафты, газойля. Численность сотрудников комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга ― более 800 человек, уточнили в пресс-службе Ленобласти.По словам председателя правления компании Леонида Михельсона, проект в Усть-Луге будет расширяться. В 2024 году запланирован ввод третьей очереди перерабатывающего комплекса.
https://ria.ru/20230525/lenoblast-1874076547.html
кингисеппский район
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Артем Смирнов
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кингисеппский район, усть-луга, леонид михельсон
Ленинградская область , Кингисеппский район, Усть-Луга, Леонид Михельсон

В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата

© Фото : Правительство Ленинградской областиВ Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата
В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
В Ленобласти увеличили объемы глубокой переработки газового конденсата
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. В порту Усть-Луга Ленинградской области введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга и модернизирована установка глубокой переработки газового конденсата, благодаря чему объем переработанного сырья достигнет 7 млн тонн в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Комплекс компании "Новатэк", уточнили в пресс-службе регионального правительства, позволит увеличить с шести до семи миллионов тонн в год переработку газового конденсата. Таким образом, 99% сырья будет перерабатываться на месте, в морском порту Кингисеппского района Ленобласти.
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"Наш регион подтверждает репутацию важнейшего транспортного хаба. Несмотря на санкционное давление и изменения в логистических потоках, мощности порта в Усть-Луге востребованы и продолжают развиваться. Мы рады, что компания "Новатэк", вопреки всем сложностям и рискам, не останавливается на достигнутом. Этот проект шел не просто, но нам вместе удалось в кратчайшие сроки уточнить вид разрешенного использования земельного участка", — сказал заместитель председателя правительства — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.
Сумма инвестиций в проект, который стартовал в 2019 году, составила 50 млрд рублей. Углубленная переработка позволит получить дополнительные объемы производства нефтепродуктов: авиационного керосина, легкой и тяжелой нафты, газойля. Численность сотрудников комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга ― более 800 человек, уточнили в пресс-службе Ленобласти.
По словам председателя правления компании Леонида Михельсона, проект в Усть-Луге будет расширяться. В 2024 году запланирован ввод третьей очереди перерабатывающего комплекса.
 
Ленинградская областьКингисеппский районУсть-ЛугаЛеонид Михельсон
 
 
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