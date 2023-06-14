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В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств - РИА Новости, 14.06.2023
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https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878019299.html
В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств
В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств - РИА Новости, 14.06.2023
В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств
Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:01
2023-06-14T13:01
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведенный, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. По словам Глаголева, российская фармацевтическая отрасль ответила на эти вызовы наращиванием производства и развитием компетенций.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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здоровье - общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия
В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств

Замглавы Минздрава Глаголев: в России могут воспроизвести почти все зарубежные препараты

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
«
"Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведенный, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. По словам Глаголева, российская фармацевтическая отрасль ответила на эти вызовы наращиванием производства и развитием компетенций.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День первый
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

Стенд Чебурашка

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В среду стартует деловая программа.

Стенд Многонародная Россия

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Стенд Москвы

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

Автомобиль Lada X-Cross 5

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

Стенд ПАО Уралкалий

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Посетят мероприятие и международные гости.

Стенд Объединенных арабских эмиратов

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Полный их список пока не озвучивался.

Стенд компании Газпром нефть

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

Павильоны конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

Стенд Тамбовской области

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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