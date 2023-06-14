В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведенный, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. По словам Глаголева, российская фармацевтическая отрасль ответила на эти вызовы наращиванием производства и развитием компетенций.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
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"Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведенный, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. По словам Глаголева, российская фармацевтическая отрасль ответила на эти вызовы наращиванием производства и развитием компетенций.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
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