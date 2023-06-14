https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878019299.html

В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств

В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств - РИА Новости, 14.06.2023

В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств

Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:01

2023-06-14T13:01

2023-06-14T13:01

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_0:168:3138:1933_1920x0_80_0_0_30adf34e6e52b680166e433ac659bbd4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведенный, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. По словам Глаголева, российская фармацевтическая отрасль ответила на эти вызовы наращиванием производства и развитием компетенций.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия