https://ria.ru/20230614/kuban-1878171442.html

В Туапсинском районе на Кубани появятся санаторий и гостиничный комплекс

В Туапсинском районе на Кубани появятся санаторий и гостиничный комплекс - РИА Новости, 14.06.2023

В Туапсинском районе на Кубани появятся санаторий и гостиничный комплекс

Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в Туапсинском районе края... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:35

2023-06-14T20:35

2023-06-14T20:35

краснодарский край

туапсинский район

краснодарский край

санкт-петербург

сергей бойко

коммерческая недвижимость

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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в Туапсинском районе края санатория и гостиничного комплекса, стоимость проектов составляет 23,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В курортную инфраструктуру Туапсинского района инвестируют 23,5 миллиарда рублей. Трехсторонние соглашения с инвесторами на ПМЭФ-2023 подписали вице-губернатор Александр Руппель и глава района Сергей Бойко. Речь идет о строительстве санатория "Золотой колос" и гостиничного комплекса на 90 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что строительство санатория позволит создать в Туапсинском районе 800 новых рабочих мест. Инвестором выступит ООО "Золотой колос". До 2030 года компания планирует вложить в проект более 14,5 миллиарда рублей. Гостиничный комплекс возведут в поселке Новомихайловском. Инвестор – компания "Специализированный застройщик ССК" - намеривается до 2026 года вложить девять миллиардов рублей. Реализация проекта создаст свыше ста новых рабочих мест. Площадь комплекса составит 90 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, специалисты реконструируют дорогу и сделают берегоукрепление. "Туапсинский район – один из красивейших на побережье Краснодарского края. Сейчас здесь не хватает комплексного благоустройства, крупных средств размещения, точек притяжения, которые бы создали на базе существующей богатой природы комфортный отдых и сервис для гостей курорта", – передает пресс-служба слова вице-губернатора региона Александра Руппеля. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kuban-1878137998.html

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туапсинский район, краснодарский край, санкт-петербург, сергей бойко, коммерческая недвижимость