https://ria.ru/20230614/kuban-1878171442.html
В Туапсинском районе на Кубани появятся санаторий и гостиничный комплекс
В Туапсинском районе на Кубани появятся санаторий и гостиничный комплекс - РИА Новости, 14.06.2023
В Туапсинском районе на Кубани появятся санаторий и гостиничный комплекс
Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в Туапсинском районе края... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:35
2023-06-14T20:35
2023-06-14T20:35
краснодарский край
туапсинский район
краснодарский край
санкт-петербург
сергей бойко
коммерческая недвижимость
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в Туапсинском районе края санатория и гостиничного комплекса, стоимость проектов составляет 23,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В курортную инфраструктуру Туапсинского района инвестируют 23,5 миллиарда рублей. Трехсторонние соглашения с инвесторами на ПМЭФ-2023 подписали вице-губернатор Александр Руппель и глава района Сергей Бойко. Речь идет о строительстве санатория "Золотой колос" и гостиничного комплекса на 90 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что строительство санатория позволит создать в Туапсинском районе 800 новых рабочих мест. Инвестором выступит ООО "Золотой колос". До 2030 года компания планирует вложить в проект более 14,5 миллиарда рублей. Гостиничный комплекс возведут в поселке Новомихайловском. Инвестор – компания "Специализированный застройщик ССК" - намеривается до 2026 года вложить девять миллиардов рублей. Реализация проекта создаст свыше ста новых рабочих мест. Площадь комплекса составит 90 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, специалисты реконструируют дорогу и сделают берегоукрепление. "Туапсинский район – один из красивейших на побережье Краснодарского края. Сейчас здесь не хватает комплексного благоустройства, крупных средств размещения, точек притяжения, которые бы создали на базе существующей богатой природы комфортный отдых и сервис для гостей курорта", – передает пресс-служба слова вице-губернатора региона Александра Руппеля. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/kuban-1878137998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туапсинский район, краснодарский край, санкт-петербург, сергей бойко, коммерческая недвижимость
Краснодарский край, Туапсинский район, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Сергей Бойко, Коммерческая недвижимость
В Туапсинском районе на Кубани появятся санаторий и гостиничный комплекс
В Туапсинском районе построят санаторий и гостиничный комплекс за 23,5 миллиарда рублей
КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости.
Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в Туапсинском районе края санатория и гостиничного комплекса, стоимость проектов составляет 23,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе
администрации Кубани.
"В курортную инфраструктуру Туапсинского района инвестируют 23,5 миллиарда рублей. Трехсторонние соглашения с инвесторами на ПМЭФ-2023 подписали вице-губернатор Александр Руппель и глава района Сергей Бойко
. Речь идет о строительстве санатория "Золотой колос" и гостиничного комплекса на 90 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство санатория позволит создать в Туапсинском районе 800 новых рабочих мест. Инвестором выступит ООО "Золотой колос". До 2030 года компания планирует вложить в проект более 14,5 миллиарда рублей.
Гостиничный комплекс возведут в поселке Новомихайловском. Инвестор – компания "Специализированный застройщик ССК" - намеривается до 2026 года вложить девять миллиардов рублей. Реализация проекта создаст свыше ста новых рабочих мест. Площадь комплекса составит 90 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, специалисты реконструируют дорогу и сделают берегоукрепление.
"Туапсинский район – один из красивейших на побережье Краснодарского края. Сейчас здесь не хватает комплексного благоустройства, крупных средств размещения, точек притяжения, которые бы создали на базе существующей богатой природы комфортный отдых и сервис для гостей курорта", – передает пресс-служба слова вице-губернатора региона Александра Руппеля.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
На Кубани появятся два новых промышленных парка