https://ria.ru/20230614/krid-1878120546.html

Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей

Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей - РИА Новости, 14.06.2023

Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей

Певец Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино в Сети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:16

2023-06-14T18:16

2023-06-14T18:16

шоубиз

егор крид

юрий хованский

гусейн гасанов

лига безопасного интернета

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Певец Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино в Сети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Общественный деятель поделилась списком из 49 блогеров-стримеров, в числе которых оказался и хип-хоп-исполнитель."Публикую новый список из 49 стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино. Некоторые из них "переехали" на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой", – написала Мизулина. Она отметила, что Лига безопасного интернета направит обращения в в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой ограничить контент."Лига безопасного интернета через неделю планирует направить обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента", – добавила общественный деятель.Кроме Егора Крида в список внесли блогеров Юрия Хованского, Гусейна Гасанова, Ивана Золо (Золочевский), Mellstroy (Андрей Бурим) и других.В апреле Роскомнадзор заблокировал несколько каналов Егора Крида в Сети за рекламу онлайн-казино. После этого в ФНС сообщили, что проверят артиста на возможное нарушение налогового законодательства. Согласно ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), за участие в рекламе онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2,5 тысяч рублей. В Госдуме неоднократно обсуждался вопрос об ужесточении меры наказания, но пока решение не было принято.

https://ria.ru/20221115/milokhin-1831586845.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

егор крид, юрий хованский, гусейн гасанов, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, технологии, знаменитости