Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей
Егора Крида включили в "черный список" блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино
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© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Певец Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино в Сети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Общественный деятель поделилась списком из 49 блогеров-стримеров, в числе которых оказался и хип-хоп-исполнитель.
Скриншот публикации Екатерины Мизулиной
Скриншот публикации Екатерины Мизулиной
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"Публикую новый список из 49 стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино. Некоторые из них "переехали" на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой", – написала Мизулина.
Она отметила, что Лига безопасного интернета направит обращения в в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой ограничить контент.
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"Лига безопасного интернета через неделю планирует направить обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента", – добавила общественный деятель.
Кроме Егора Крида в список внесли блогеров Юрия Хованского, Гусейна Гасанова, Ивана Золо (Золочевский), Mellstroy (Андрей Бурим) и других.
В апреле Роскомнадзор заблокировал несколько каналов Егора Крида в Сети за рекламу онлайн-казино. После этого в ФНС сообщили, что проверят артиста на возможное нарушение налогового законодательства.
Согласно ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), за участие в рекламе онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2,5 тысяч рублей. В Госдуме неоднократно обсуждался вопрос об ужесточении меры наказания, но пока решение не было принято.