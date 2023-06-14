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Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей - РИА Новости, 14.06.2023
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Шоубиз
 
18:16 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/krid-1878120546.html
Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей
Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей - РИА Новости, 14.06.2023
Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей
Певец Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино в Сети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:16
2023-06-14T18:16
шоубиз
егор крид
юрий хованский
гусейн гасанов
лига безопасного интернета
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Певец Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино в Сети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Общественный деятель поделилась списком из 49 блогеров-стримеров, в числе которых оказался и хип-хоп-исполнитель."Публикую новый список из 49 стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино. Некоторые из них "переехали" на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой", – написала Мизулина. Она отметила, что Лига безопасного интернета направит обращения в в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой ограничить контент.&quot;Лига безопасного интернета через неделю планирует направить обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента&quot;, – добавила общественный деятель.Кроме Егора Крида в список внесли блогеров Юрия Хованского, Гусейна Гасанова, Ивана Золо (Золочевский), Mellstroy (Андрей Бурим) и других.В апреле Роскомнадзор заблокировал несколько каналов Егора Крида в Сети за рекламу онлайн-казино. После этого в ФНС сообщили, что проверят артиста на возможное нарушение налогового законодательства. Согласно ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), за участие в рекламе онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2,5 тысяч рублей. В Госдуме неоднократно обсуждался вопрос об ужесточении меры наказания, но пока решение не было принято.
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егор крид, юрий хованский, гусейн гасанов, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, технологии, знаменитости
Шоубиз, Егор Крид, Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, Лига безопасного интернета, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Технологии, Знаменитости
Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей

Егора Крида включили в "черный список" блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Певец Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино в Сети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Общественный деятель поделилась списком из 49 блогеров-стримеров, в числе которых оказался и хип-хоп-исполнитель.
Скриншот публикации Екатерины Мизулиной
Скриншот публикации Екатерины Мизулиной
Скриншот публикации Екатерины Мизулиной
«
"Публикую новый список из 49 стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино. Некоторые из них "переехали" на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой", – написала Мизулина.
Она отметила, что Лига безопасного интернета направит обращения в в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой ограничить контент.
«

"Лига безопасного интернета через неделю планирует направить обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента", – добавила общественный деятель.

Кроме Егора Крида в список внесли блогеров Юрия Хованского, Гусейна Гасанова, Ивана Золо (Золочевский), Mellstroy (Андрей Бурим) и других.
В апреле Роскомнадзор заблокировал несколько каналов Егора Крида в Сети за рекламу онлайн-казино. После этого в ФНС сообщили, что проверят артиста на возможное нарушение налогового законодательства.
Согласно ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), за участие в рекламе онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2,5 тысяч рублей. В Госдуме неоднократно обсуждался вопрос об ужесточении меры наказания, но пока решение не было принято.
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ШоубизЕгор КридЮрий ХованскийГусейн ГасановЛига безопасного интернетаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияТехнологииЗнаменитости
 
 
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